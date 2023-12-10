Американка решила пройти МРТ с заряженным пистолетом

Ничего более абсурдного вы за сегодня уже точно не узнаете.
57-летняя жительница штата Висконсин настолько переживала за свою безопасность, что решила ни в коем случае не расставаться со своим пистолетом, даже при прохождении магнитно-резонансной томографии.
Каким образом ей удалось скрытно пронести с собой заряженное огнестрельное оружие даже сами медики не поняли. Пациентка прошла стандартную проверку на наличие металлических предметов и клятвенно заверила врачей, что ничего запрещенного при ней нет. Но после того, как мадам улеглась в аппарат, пистолет среагировал на магнитное поле включенного аппарата и выстрелил ей в задницу.
В отчете страховой компании говорится: «Поступило сообщение, что пациентку привели в кабинет МРТ со спрятанным железным пистолетом. При начале работы аппарата пистолет притянулся к магниту и произвел одиночный выстрел. Пациентка получила огнестрельное ранение в область правой ягодицы».
Завершить сканирование по понятным причинам не удалось, а вот любительницу оружия экстренно доставили в больницу с простреленным задом.
Источник:
- Бася Пясецка, её слово и дело
- Актриса Ирина Мирошниченко в крайне тяжелом состоянии попала в реанимацию
- Американка стала обладательницей самой длинной бороды в мире среди женщин
- Мальчик чудом выжил после падения в Большом каньоне
- Врачи рассказали о 16 случаях перед смертью пациентов
Проходил комплексное лечение онкологического заболевания
Была лучевая терапия
Врачи на процедурах сразу предупредили: все металлическое - нафиг
однажды, при процедуре облучения, забыл выложить мобильник - "неубиваемую Нокию"
.
сдохла нафиг
светился экран, ни на что не реагировал