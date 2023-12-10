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Американка решила пройти МРТ с заряженным пистолетом

Американка решила пройти МРТ с заряженным пистолетом

Автор:
10 декабря 2023 10:59
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: МРТ   США   больница   врачи   женщина   пистолет   
2896
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Ничего более абсурдного вы за сегодня уже точно не узнаете.

57-летняя жительница штата Висконсин настолько переживала за свою безопасность, что решила ни в коем случае не расставаться со своим пистолетом, даже при прохождении магнитно-резонансной томографии.


Каким образом ей удалось скрытно пронести с собой заряженное огнестрельное оружие даже сами медики не поняли. Пациентка прошла стандартную проверку на наличие металлических предметов и клятвенно заверила врачей, что ничего запрещенного при ней нет. Но после того, как мадам улеглась в аппарат, пистолет среагировал на магнитное поле включенного аппарата и выстрелил ей в задницу.

В отчете страховой компании говорится: «Поступило сообщение, что пациентку привели в кабинет МРТ со спрятанным железным пистолетом. При начале работы аппарата пистолет притянулся к магниту и произвел одиночный выстрел. Пациентка получила огнестрельное ранение в область правой ягодицы».


Завершить сканирование по понятным причинам не удалось, а вот любительницу оружия экстренно доставили в больницу с простреленным задом.



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Метки: МРТ   США   больница   врачи   женщина   пистолет   
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18  комментариев
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92k
Херанука Паибалу 2 часа назад
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Проходил комплексное лечение онкологического заболевания
Была лучевая терапия
Врачи на процедурах сразу предупредили: все металлическое - нафиг
однажды, при процедуре облучения, забыл выложить мобильник - "неубиваемую Нокию"
.
сдохла нафиг
светился экран, ни на что не реагировал
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10k
Борис Карабанов 13 минут назад
Не вполне, конечно, понятен механизм выстрела. Искрение в патроне? И вообще, получается, что патрон был уже в патроннике? У нас в травмате запрещено патрон в патроннике держать.
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3k
friday2009 Полчаса назад
Что значит "экстренно доставили в больницу"? А МРТ она где проходила, в булочной что-ли?
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855
дмитрий викторович Полчаса назад
Помниться один уникум с анальной пробкой пытался проти МРТ.
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22k
BiZ 37 минут назад
странно, что выстрел одиночный получился. на самом деле сдетонировал порох от нагрева. должны были жахнуть все патроны разом.
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11k
Игорь 41 минуту назад
Доложу свои пять копеек к коментам - делал МРТ то ли головы, шеи то ли - забыл снять цепочку золотую - врач то же поморгала. В процессе начался нагрев, представил геморой с повторным осмотром - решил терпеть до конца :) Дотерпел
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28k
Егор 47 минут назад
А вот и без всякого МРТ могут застрелить прямо в полиции. Случайно, конечно.
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13k
кот базилий 49 минут назад
А чего она за жопу держится, мушку не спилила?
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855
дмитрий викторович Час назад
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6k
hhwost 2 часа назад
"обходя, не наступая, лежащие грабли вы пропускаете ценный жизненный опыт" (с)
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
В этой истории прекрасно всё...
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