Американка решила пройти МРТ с заряженным пистолетом

57-летняя жительница штата Висконсин настолько переживала за свою безопасность, что решила ни в коем случае не расставаться со своим пистолетом, даже при прохождении магнитно-резонансной томографии.

Каким образом ей удалось скрытно пронести с собой заряженное огнестрельное оружие даже сами медики не поняли. Пациентка прошла стандартную проверку на наличие металлических предметов и клятвенно заверила врачей, что ничего запрещенного при ней нет. Но после того, как мадам улеглась в аппарат, пистолет среагировал на магнитное поле включенного аппарата и выстрелил ей в задницу.