10 удивительных архитектурных сооружений из России, о которых знают далеко не все

Предлагаю вам десятку действительно интересных и по-хорошему впечатляющих архитектурных проектов, которые можно встретить в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
«Ножки» представляют собой железобетонные сваи. Обычные фундаменты не подходят снежному городу из-за перепадов температур, поэтому в советские времена был придуман именно такой способ возведения многоэтажных зданий на вечномёрзлых грунтах.
Была построена в 1914 году и работала аж до 2004 — то есть 90 лет!
Фабрика-кухня для завода имени Масленникова была построена в 1932 году в форме серпа и молота.
Построен в 1918 году. Сейчас движение по арочному виадуку, высота которого достигает 20 метров, не осуществляется, и он является историческим памятником.
В составе комплекса соседствуют знаковые элементы зданий 16 религий.
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