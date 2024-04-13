FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9390 постов • 867 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
10 удивительных архитектурных сооружений из России, о которых знают далеко не все

10 удивительных архитектурных сооружений из России, о которых знают далеко не все

Автор:
13 апреля 2024 09:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   архитектура   дома   здание   сооужение   фото   
2234
11

Предлагаю вам десятку действительно интересных и по-хорошему впечатляющих архитектурных проектов, которые можно встретить в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

×

«Ножки» представляют собой железобетонные сваи. Обычные фундаменты не подходят снежному городу из-за перепадов температур, поэтому в советские времена был придуман именно такой способ возведения многоэтажных зданий на вечномёрзлых грунтах.

Была построена в 1914 году и работала аж до 2004 — то есть 90 лет!

Фабрика-кухня для завода имени Масленникова была построена в 1932 году в форме серпа и молота.

Построен в 1918 году. Сейчас движение по арочному виадуку, высота которого достигает 20 метров, не осуществляется, и он является историческим памятником.

В составе комплекса соседствуют знаковые элементы зданий 16 религий.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Россия   архитектура   дома   здание   сооужение   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Старожил 55 минут назад
Кинотеатр в виде локомотива, построен в СССР, г. Актюбинск, в 1928-м году.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
3k
Gusev 12 минут назад
Дом в виде слона на Новорязанском шоссе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1516 постов (1474 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

430137



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Россиян пригласили на "шикарные пляжи" Северной Кореи
Россиян пригласили на "шикарные пляжи" Северной Кореи
На всю голову художник: красочный и прикольный стрит-арт Тома Боба
На всю голову художник: красочный и прикольный стрит-арт Тома Боба
Набирающие популярность в сообществах
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
Неистовый пес империализма — Редьярд Киплинг, враг России⁠⁠
С добрым утром
С добрым утром
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото)
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#люди#авто аварии#факты#интересное#США#фильм#Ynews
#животные#автомир#история#аварии#кот#собака#Автовсячина#Россия#Еда#полиция
#машина#Прикол#ДТП#интересно#забавно#в мире#Китай#кино#Санкт-Петербург#кошка
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома 14 шедевров соцмодернизма, которые выглядят одновременно классно и пугающе 14 шедевров соцмодернизма, которые выглядят одновременно классно и пугающе Граффити, узоры и необычная символика: самые яркие здания России Граффити, узоры и необычная символика: самые яркие здания России Интересные архитектурные сооружения в России Интересные архитектурные сооружения в России 17 зловещих домов и сооружений, которые могли бы стать домом для кинозлодеев 17 зловещих домов и сооружений, которые могли бы стать домом для кинозлодеев Удивительные дома, которые выглядят нереальными Удивительные дома, которые выглядят нереальными

На что жалуетесь?

Вернуться