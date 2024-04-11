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Под Керчью археологи нашли золотые украшения с Медузой Горгоной и львом

Под Керчью археологи нашли золотые украшения с Медузой Горгоной и львом

Автор:
11 апреля 2024 17:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: Керчь   Крым   археологи   интересное   находка   подвеска   фото   
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По мнению специалистов, Медузу Горгону носили в I-II веках нашей эры, чтобы уберечь себя от врагов.

В фонде "Археология" ТАСС рассказали, что при раскопках кургана Кыз-Аул под Керчью были найдены золотые украшения, некоторые из которых очень хорошо сохранились. Речь идёт об ожерелье, серьге и подвеске с изображением мифической Медузы Горгоны. Также были найдены другие фрагменты украшений.

"Золотые украшения были обнаружены волонтерами фонда "Археология" во время расчистки одного из античных склепов на некрополе Кыз-Аул (п. Яковенково, Керченский полуостров). Набор украшений состоял из фрагментированного золотого ожерелья, золотой серьги в виде кусающего свой хвост льва и большой золотой подвески с изображением Медузы Горгоны", - говорится в сообщении.

Изображение Медузы Горгоны было очень популярно среди римской знати I-II века нашей эры. Они верили, что её изображение защищает от врагов и недругов.

Женщина, у которой вместо волос были змеи, украшала доспехи даже римских императоров, - рассказал КП-Крым директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков.

Возможно, это был амулет или оберег, но точно сказать нельзя. В 90-х склеп разграбили: подогнали экскаватор и выгребли середину. Археологам осталось раскапывать, то что по краям. Отмечается, что все найденные во время раскопок находки переданы на хранение в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник в Керчи.

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Метки: Керчь   Крым   археологи   интересное   находка   подвеска   фото   
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1  комментарий
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АнтонПолднев 47 минут назад
Ох, помню археологическую практику на первом курсе. Тяжкий труд. Абсолютно всё вручную. Старшие курсы и научные руководители копали городище, а мы ещё как салаги копали защитный вал. Чисто техническое сооружение, это примерно начать копать дорогу. Естественно если раз в неделю что-то находилось, то это какие-нибудь кости от того, что ели рабочие. А на городище конечно интересно. Керчь и в целом Крым вообще благодатное место для археологов.
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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