Под Керчью археологи нашли золотые украшения с Медузой Горгоной и львом

По мнению специалистов, Медузу Горгону носили в I-II веках нашей эры, чтобы уберечь себя от врагов.
В фонде "Археология" ТАСС рассказали, что при раскопках кургана Кыз-Аул под Керчью были найдены золотые украшения, некоторые из которых очень хорошо сохранились. Речь идёт об ожерелье, серьге и подвеске с изображением мифической Медузы Горгоны. Также были найдены другие фрагменты украшений.
"Золотые украшения были обнаружены волонтерами фонда "Археология" во время расчистки одного из античных склепов на некрополе Кыз-Аул (п. Яковенково, Керченский полуостров). Набор украшений состоял из фрагментированного золотого ожерелья, золотой серьги в виде кусающего свой хвост льва и большой золотой подвески с изображением Медузы Горгоны", - говорится в сообщении.
Изображение Медузы Горгоны было очень популярно среди римской знати I-II века нашей эры. Они верили, что её изображение защищает от врагов и недругов.
Женщина, у которой вместо волос были змеи, украшала доспехи даже римских императоров, - рассказал КП-Крым директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков.
Возможно, это был амулет или оберег, но точно сказать нельзя. В 90-х склеп разграбили: подогнали экскаватор и выгребли середину. Археологам осталось раскапывать, то что по краям. Отмечается, что все найденные во время раскопок находки переданы на хранение в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник в Керчи.
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