Под Керчью археологи нашли золотые украшения с Медузой Горгоной и львом

Возможно, это был амулет или оберег, но точно сказать нельзя. В 90-х склеп разграбили: подогнали экскаватор и выгребли середину. Археологам осталось раскапывать, то что по краям. Отмечается, что все найденные во время раскопок находки переданы на хранение в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник в Керчи.