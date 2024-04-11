"Кто потерял бабушку?": в Купчино у подъезда нашли урну с прахом

В паблике «Твое Купчино» появилась фотография урны, которую кто-то оставил на скамейке в многоэтажке.

"Кто-то забыл бабулю, точнее, урну с её прахом на скамейке у дома 20 по Турку", - написали пользователи в местном паблике и призвали забывчивого родственника откликнуться.

Пользователи сети удивились, узнав о такой находке. Журналистам "Фонтанки" отправились к этому дому и нашли владельца урны. Оказалось, урну на скамеечке оставила сестра погибшей. Женщина рассказала, что её сестра умерла в 2023 году в 84 года. Женщине стало плохо на улице и она умерла. Младшая сестра хотела похоронить погибшую родственницу, но в одном из похоронных агентств ей сообщили, что не занимаются урнами с прахом. Искать другие варианты или просить о помощи у нее не было сил. Пенсионерка решила отдать урну с прахом сестры дворнику, чтобы он от неё избавился.