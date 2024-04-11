"Кто потерял бабушку?": в Купчино у подъезда нашли урну с прахом

Оказывается, урна принадлежала сестре погибшей.
В паблике «Твое Купчино» появилась фотография урны, которую кто-то оставил на скамейке в многоэтажке.
"Кто-то забыл бабулю, точнее, урну с её прахом на скамейке у дома 20 по Турку", - написали пользователи в местном паблике и призвали забывчивого родственника откликнуться.
Пользователи сети удивились, узнав о такой находке. Журналистам "Фонтанки" отправились к этому дому и нашли владельца урны. Оказалось, урну на скамеечке оставила сестра погибшей. Женщина рассказала, что её сестра умерла в 2023 году в 84 года. Женщине стало плохо на улице и она умерла. Младшая сестра хотела похоронить погибшую родственницу, но в одном из похоронных агентств ей сообщили, что не занимаются урнами с прахом. Искать другие варианты или просить о помощи у нее не было сил. Пенсионерка решила отдать урну с прахом сестры дворнику, чтобы он от неё избавился.
Сестра умершей не смогла рассказать «Фонтанке», кем была по профессии Ида Николаевна. Сама она всю жизнь проработала фармацевтом. Женщины жили на улице Турку и в той же парадной, рядом с которой была найдена коробочка с прахом. Последние несколько десятков лет они жили вдвоем, других близких родственников у них нет.
Однако, соседи рассказали, что к словам женщины стоит относиться с осторожностью. Смерть сестры сильно подкосила её ментальное здоровье.
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