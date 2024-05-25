Каким был Крым в 1966 году

Сегодня мы вновь прогуляемся по полуострову, на этот раз - образца 1966 года.

Пока на Запорожском автомобильном заводе меняются поколения автомобилей и "Ушастый" Запорожец меняет "Горбатого" - в Крыму открывают Партизанское водохранилище для водоснабжения Симферополя, а Леонид Гайдай снимает "Кавказскую пленницу". Давайте посмотрим вместе, каким тогда был полуостров!

Интересного вам просмотра!