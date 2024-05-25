Каким был Крым в 1966 году

Сегодня мы вновь прогуляемся по полуострову, на этот раз - образца 1966 года.
Пока на Запорожском автомобильном заводе меняются поколения автомобилей и "Ушастый" Запорожец меняет "Горбатого" - в Крыму открывают Партизанское водохранилище для водоснабжения Симферополя, а Леонид Гайдай снимает "Кавказскую пленницу". Давайте посмотрим вместе, каким тогда был полуостров!
Интересного вам просмотра!
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Симферопольский трамвай совсем скоро, в 1970 году, уйдёт в небытие, а пока вагончики Gotha из ГДР бодро снуют по улицам города.
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В 1966 году в Крыму снимали легендарнейший фильм "Кавказская пленница".
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Коктейль-бар в Судаке на улице Ленина.
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Вовсю идёт строительство Южнобережного шоссе.
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И вновь отправляемся на съёмки "Кавказской пленницы", на этот раз - в Бахчисарайский район, рядом с посёлком Куйбышево.
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Круизный лайнер "Адмирал Нахимов" в порту Ялты.
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Микроавтобус "Старт" неподалёку от села Приветное выныривает из-за поворота, чтобы забрать Шурика, Нину и, конечно же, осла))
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