Крымчанин по имени Андрей после развода стал Ангелом Габриеловичем с фамилией Отченаш

Сам житель Крыма об этом узнал случайно.
Житель Крыма по имени Андрей (в прошлом) был позорно пойман пьяным за рулём автомобиля Porsche Cayenne. Он уверял сотрудников ДПС, что торопится к своей маме в МФЦ, которой там стало плохо. Но сотрудники ДПС оказались непреклонны, и составили протокол по ч.1 ст. 264 УК РФ. Судя по всему, действия мужчины повлекли нанесение тяжкого вреда здоровью человека. Так или иначе, но в суд вызвали Отченаша Ангела Габриеловича. Сам Ангел очень удивился, когда узнал, как его зовут.
Оказалось, парень развёлся три года назад. После развода он знатно напился и сменил имя. Проснувшись после ночи утопления горя на дне бутылки, Отченаш не вспомнил о своём вчерашнем становлении Ангелом. Он думал, что его зовут Андрей и дальше. Мужчина даже умудрился купить машину и поставить её на учёт под именем Андрей. Ангел Габриелович Отченаш приговорён к исправительным работам с лишением прав сроком на два года. Мужчина отправился в ЗАГС и поменял свои ФИО обратно, сообщает Mash.
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