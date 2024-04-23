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Крымчанин по имени Андрей после развода стал Ангелом Габриеловичем с фамилией Отченаш

Крымчанин по имени Андрей после развода стал Ангелом Габриеловичем с фамилией Отченаш

Автор:
23 апреля 2024 18:59
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Крым   ангел   загс   имя   интересное   развод   фото   
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Сам житель Крыма об этом узнал случайно.

Житель Крыма по имени Андрей (в прошлом) был позорно пойман пьяным за рулём автомобиля Porsche Cayenne. Он уверял сотрудников ДПС, что торопится к своей маме в МФЦ, которой там стало плохо. Но сотрудники ДПС оказались непреклонны, и составили протокол по ч.1 ст. 264 УК РФ. Судя по всему, действия мужчины повлекли нанесение тяжкого вреда здоровью человека. Так или иначе, но в суд вызвали Отченаша Ангела Габриеловича. Сам Ангел очень удивился, когда узнал, как его зовут.

Оказалось, парень развёлся три года назад. После развода он знатно напился и сменил имя. Проснувшись после ночи утопления горя на дне бутылки, Отченаш не вспомнил о своём вчерашнем становлении Ангелом. Он думал, что его зовут Андрей и дальше. Мужчина даже умудрился купить машину и поставить её на учёт под именем Андрей. Ангел Габриелович Отченаш приговорён к исправительным работам с лишением прав сроком на два года. Мужчина отправился в ЗАГС и поменял свои ФИО обратно, сообщает Mash.

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Метки: Крым   ангел   загс   имя   интересное   развод   фото   
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6  комментариев
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61k
Мойша 54 минуты назад
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4k
Citizenn 14 минут назад
Что за БРЕД?!
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774
Werger 42 минуты назад
Покемонка = Пи_z_дёж!
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11k
Дмитрий Час назад
Сотрудники ДПС не могут составить протокол по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Никак. Совсем. Никогда.....
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6k
hhwost Час назад
аминь, алилуйя.
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7k
Lexx Час назад
У крымчанина, после развода, потекла фляга.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4954 поста (4740 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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