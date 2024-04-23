Крымчанин по имени Андрей после развода стал Ангелом Габриеловичем с фамилией Отченаш

Оказалось, парень развёлся три года назад. После развода он знатно напился и сменил имя. Проснувшись после ночи утопления горя на дне бутылки, Отченаш не вспомнил о своём вчерашнем становлении Ангелом. Он думал, что его зовут Андрей и дальше. Мужчина даже умудрился купить машину и поставить её на учёт под именем Андрей. Ангел Габриелович Отченаш приговорён к исправительным работам с лишением прав сроком на два года. Мужчина отправился в ЗАГС и поменял свои ФИО обратно, сообщает Mash.