С космодрома Плесецк стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5»

«Роскосмос» поздравил Воздушно-космические силы и всю российскую космическую отрасль с пуском, назвав его успешным. «Пошла, родимая!», — написал в своем телеграм-канале генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

Это уже третий по счету тестовый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара». Первый ее полет состоялся в 2014 году, второй — в декабре 2020 года.