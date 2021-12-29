С космодрома Плесецк стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5»

Россия провела испытательный пуск первой тяжелой ракеты-носителя, построенной в стране со времен распада СССР. 64-метровая «Ангара-А5» весом 761 тонна отправилась в полет с макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк в понедельник.
«Роскосмос» поздравил Воздушно-космические силы и всю российскую космическую отрасль с пуском, назвав его успешным. «Пошла, родимая!», — написал в своем телеграм-канале генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.
Это уже третий по счету тестовый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара». Первый ее полет состоялся в 2014 году, второй — в декабре 2020 года.
«Ангара» — первое семейство тяжелых ракет-носителей, построенных после распада Советского Союза. Они предназначены для замены тяжелых РН «Протон», созданных в 1960-х годах. Официальные лица заявляют, что ракета-носитель тяжелого класса «Ангара» более экологична, чем ее предшественники, поскольку она работает на кислороде и керосине, а не на чрезвычайно токсичном гептиле.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Зы
Нахрена эта ракета усралась? Реально кто то думает Марс колонизировать при помощи этого уеёеёбыша?
Бесполезное освоение наших налогов.
ещё несколько месяцев назад, здесь на фишках, всякое либероидное отрепье орало как полоумные в темах про роскосмос - "а где ангара?! почему не летает!? всё рогозин разворовал и пропил!"
ну вот вам ангара. целёхонькая, настоящая, летает. но нет! опять всё не так... до чего вы всё-таки всёпропальщики убогие.
(кажется сейчас начнется спейс-срач)