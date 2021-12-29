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С космодрома Плесецк стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5»

С космодрома Плесецк стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2021 22:18
Сообщество : Космос
Метки: Ynews   Ангара-А5   запуск   космос   новости   ракета-носитель   роскосмос   
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Россия провела испытательный пуск первой тяжелой ракеты-носителя, построенной в стране со времен распада СССР. 64-метровая «Ангара-А5» весом 761 тонна отправилась в полет с макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк в понедельник.

 «Роскосмос» поздравил Воздушно-космические силы и всю российскую космическую отрасль с пуском, назвав его успешным. «Пошла, родимая!», — написал в своем телеграм-канале генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

Это уже третий по счету тестовый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара». Первый ее полет состоялся в 2014 году, второй — в декабре 2020 года.

«Ангара» — первое семейство тяжелых ракет-носителей, построенных после распада Советского Союза. Они предназначены для замены тяжелых РН «Протон», созданных в 1960-х годах. Официальные лица заявляют, что ракета-носитель тяжелого класса «Ангара» более экологична, чем ее предшественники, поскольку она работает на кислороде и керосине, а не на чрезвычайно токсичном гептиле.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Ангара-А5   запуск   космос   новости   ракета-носитель   роскосмос   
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8  комментариев
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21k
Ego sum qui sum 2 часа назад
до цветущих марсианских яблонь далеко, но все равно хорошая новость
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29k
Игорь Полминуты назад
Как апофеоз - солдатики в масках охраняющие ракету на сильном морозе (наверняка - привитые, но всё равно) и журналисты с камерой тут же без.
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Отличная новость! Именно на этой ракете полетит Рогозин исследовать новые миры!
Зы
Нахрена эта ракета усралась? Реально кто то думает Марс колонизировать при помощи этого уеёеёбыша?
Бесполезное освоение наших налогов.
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9k
Касьян Пуздой Полчаса назад
"а унылому говну, вечно стыдно за страну"
ещё несколько месяцев назад, здесь на фишках, всякое либероидное отрепье орало как полоумные в темах про роскосмос - "а где ангара?! почему не летает!? всё рогозин разворовал и пропил!"
ну вот вам ангара. целёхонькая, настоящая, летает. но нет! опять всё не так... до чего вы всё-таки всёпропальщики убогие.
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7k
Погулять вышел 57 минут назад
Что опять что ли?! Недавно же вроде как запускали, или что теперь каждый день она туда стартует?
(кажется сейчас начнется спейс-срач
)
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6k
Ruk Час назад
где то заплакал один маск...
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844
Борис 2 часа назад
Только "Персей" не сработал и "полезная" нагрузка условно утеряна.
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