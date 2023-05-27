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Роскосмос поделился красивыми кадрами запуска спутника

Роскосмос поделился красивыми кадрами запуска спутника

Автор:
27 мая 2023 12:51
Сообщество : Космос
Метки: Кондор-ФКА   Союз   видео   космос   ракета   роскосмос   
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С космодрома Восточный запустили ракету "Союз -2.1а", которая успешно вывела на орбиту спутник «Кондор-ФКА».

Ракета успешно стартовала с площадки 1С в 00:14:51 мск. Для тех кто пропустил прямую трансляцию Роскосмос любезно предлагает пересмотреть запись.



Носитель отработал штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и вывел космический аппарат на заданную орбиту.


Спутник должен дистанционно зондировать Землю с помощью радиолокации, при этом даже самая сильная непогода не может ему помешать. Всего же запланировано четыре таких аппарата на нашей орбите. Запуск второго спутника запланирован через 2 года, а к 2030 году на околоземную орбиту выведут еще два  «Кондора-ФКА».


Ну а так происходила подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а».



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Метки: Кондор-ФКА   Союз   видео   космос   ракета   роскосмос   
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12  комментариев
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32k
Slonyash 52 минуты назад
Красота!
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9k
Александр Маслов 8 минут назад
«Карты станут детальней: Россия «прокачала» спутники, которые делают снимки»

Россия сможет делать радиолокационные снимки Земли с высоким разрешением, подобным тому, что предлагает Google Maps, благодаря спутнику «Кондор-ФКА-М».

Эту информацию подтвердил Алексей Рабочий, главный конструктор и директор Объединённой дирекции космических систем Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения. Новое поколение спутников имеет особенность в изменении геометрии радиолокатора и замене облучателя. Это привело к увеличению углов сканирования и достижению разрешения до 0,5 метра при детальной съёмке.
Источник: https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1635745https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1635745

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14k
котегRUS 11 минут назад
Любо-дорого смотреть!
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46k
Максим Т. 12 минут назад
"Тангаж и рысканье в норме")
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19k
Александр Полчаса назад
Вчера онлайн смотрел
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9k
Oleg 46 минут назад
от это планы! 4 спутника к 2030му! не миссия на луне к 2030 , а запуск спутников! трындец. они либо не сильно то и нужны, раз их запуск растягивают на 7 лет, либо кто-то запланировал стройку "пруда с домиком для уточки"
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16k
Vital Idol 47 минут назад
В 2022 году в мире было произведено 186 космических запусков (США 78, 60 из них SpaceX; Китай 64; Россия 21). Это рекорд за всю историю космических полетов.
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9k
SuperTroll 59 минут назад
Как клоуна Рогозина убрали из Роскосмоса, так сразу запуски пошли. Ну и хорошо
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