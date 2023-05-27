Роскосмос поделился красивыми кадрами запуска спутника

С космодрома Восточный запустили ракету "Союз -2.1а", которая успешно вывела на орбиту спутник «Кондор-ФКА».
Ракета успешно стартовала с площадки 1С в 00:14:51 мск. Для тех кто пропустил прямую трансляцию Роскосмос любезно предлагает пересмотреть запись.
Носитель отработал штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и вывел космический аппарат на заданную орбиту.
Спутник должен дистанционно зондировать Землю с помощью радиолокации, при этом даже самая сильная непогода не может ему помешать. Всего же запланировано четыре таких аппарата на нашей орбите. Запуск второго спутника запланирован через 2 года, а к 2030 году на околоземную орбиту выведут еще два «Кондора-ФКА».
Ну а так происходила подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а».
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Россия сможет делать радиолокационные снимки Земли с высоким разрешением, подобным тому, что предлагает Google Maps, благодаря спутнику «Кондор-ФКА-М».
Эту информацию подтвердил Алексей Рабочий, главный конструктор и директор Объединённой дирекции космических систем Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения. Новое поколение спутников имеет особенность в изменении геометрии радиолокатора и замене облучателя. Это привело к увеличению углов сканирования и достижению разрешения до 0,5 метра при детальной съёмке.
Источник: https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1635745https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1635745