Роскосмос поделился красивыми кадрами запуска спутника

Спутник должен дистанционно зондировать Землю с помощью радиолокации, при этом даже самая сильная непогода не может ему помешать. Всего же запланировано четыре таких аппарата на нашей орбите. Запуск второго спутника запланирован через 2 года, а к 2030 году на околоземную орбиту выведут еще два «Кондора-ФКА».

Ну а так происходила подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а».