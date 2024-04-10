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Страсть обуяла: в Сочи туристы занялись на пляже групповым сексом прямо на глазах у отдыхающих

Страсть обуяла: в Сочи туристы занялись на пляже групповым сексом прямо на глазах у отдыхающих

Автор:
10 апреля 2024 08:45
Сообщество : Голая правда
Метки: Видео   Сочи   дагомыс   нарушение общественного порядка   полиция   секс на пляже   штраф   
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В соцсетях заявили, что стартовал марафон «Секс на пляже», и с каждым днём таких видео будет всё больше и больше.


В Сочи совсем тепло, и любители погреться на солнышке потянулись на пляжи. В пос. Дагомыс любят отдыхать нудисты, которые отметили начало сезона страстным групповым сексом.


Один из очевидцев происходящего снял видео, которое быстро разлетелось по местным соцсетям.


Через время появилась информация, что героев пикантного видео задержали. Полиции удалось выявить двух участников порно-сценки. Оба - приезжие, один из которых - иностранец.


Нарушителям общественного порядка грозит до 15 суток ареста ( ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"). А на гостя из ближнего зарубежья составили протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ с выдворением за пределы нашей страны.


Что касается реакции интернет-пользователей, то она, как водится, была неоднозначной. Многие были уверены, что оператор стёр подошвы, чтобы добраться до этого нудистского пляжа (и зачем туда попёрся?), а потом обиделся, что его не приняли в секс-компанию. Остальные возмутились происходящим: дескать, это же могут увидеть дети и вообще.


Одно ясно как белый день: сезон пикантных пляжных видео открыт!

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Метки: Видео   Сочи   дагомыс   нарушение общественного порядка   полиция   секс на пляже   штраф   
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11k
Дмитрий 38 минут назад
У него фокус же не настроен! Видно же! Подскажите чуваку кто-нибудь...
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3k
Radugananebe 23 минуты назад
И ведь реально поди искал этот пляж, чтоб заснять " клубнички". Нудисты обычно уходят подальше от общественных мест, но обязательно найдется моралист, который притопает издалека, чтобы потом поднять хайпа на жареных фото и видео.
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9k
Alex 36 минут назад
Животные
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61k
dima423 37 минут назад
да заманали вы, романтика, пустынный пляж, никого нету, че не потрахаться то... нет, и тут найдется папарацци)
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1978 постов (1969 в горячем)

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