Страсть обуяла: в Сочи туристы занялись на пляже групповым сексом прямо на глазах у отдыхающих

В соцсетях заявили, что стартовал марафон «Секс на пляже», и с каждым днём таких видео будет всё больше и больше.
В Сочи совсем тепло, и любители погреться на солнышке потянулись на пляжи. В пос. Дагомыс любят отдыхать нудисты, которые отметили начало сезона страстным групповым сексом.
Один из очевидцев происходящего снял видео, которое быстро разлетелось по местным соцсетям.
Видео 18+!
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Через время появилась информация, что героев пикантного видео задержали. Полиции удалось выявить двух участников порно-сценки. Оба - приезжие, один из которых - иностранец.
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Нарушителям общественного порядка грозит до 15 суток ареста ( ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"). А на гостя из ближнего зарубежья составили протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ с выдворением за пределы нашей страны.
Что касается реакции интернет-пользователей, то она, как водится, была неоднозначной. Многие были уверены, что оператор стёр подошвы, чтобы добраться до этого нудистского пляжа (и зачем туда попёрся?), а потом обиделся, что его не приняли в секс-компанию. Остальные возмутились происходящим: дескать, это же могут увидеть дети и вообще.
Одно ясно как белый день: сезон пикантных пляжных видео открыт!
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