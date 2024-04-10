Страсть обуяла: в Сочи туристы занялись на пляже групповым сексом прямо на глазах у отдыхающих

В Сочи совсем тепло, и любители погреться на солнышке потянулись на пляжи. В пос. Дагомыс любят отдыхать нудисты, которые отметили начало сезона страстным групповым сексом.

Один из очевидцев происходящего снял видео, которое быстро разлетелось по местным соцсетям.