Курортный роман с горьким послевкусием: блондинка прилетела в Сочи к интернет-знакомому, переспала с ним и обокрала

Потому что за секс надо платить.
43-летняя жительница Хабаровска познакомилась в интернете с мужчиной, который пригласил её провести время в Сочи. Она согласилась и полетела навстречу счастью. В городе-курорте пара сняла номер в гостинице, чудно провела время, а наутро оказалось, что блондинка исчезла, а с ней и солидная сумма - 340 тысяч рублей.
Обворованный мужчина подал заявление в полицию. Правоохранители выяснили, что женщина уехала из Сочи на такси. Мадам задержали в Краснодаре и вернули обратно в Сочи. При себе у воровки обнаружили 270 тысяч рублей - остальное она успела потратить.
В отношении подлой обольстительницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере). Сейчас блондинка заключена под стражу, и её ждёт срок за воровство. А эта история лишний раз напоминает, что интернет-знакомство может обернуться весьма неожиданными последствиями.
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что-то у нее в голове просто не прибавилось за сорок лет, умственная отсталость чтоли ...
как она до этого возраста дожила вообще с таким интеллектом