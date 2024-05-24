Курортный роман с горьким послевкусием: блондинка прилетела в Сочи к интернет-знакомому, переспала с ним и обокрала

43-летняя жительница Хабаровска познакомилась в интернете с мужчиной, который пригласил её провести время в Сочи. Она согласилась и полетела навстречу счастью. В городе-курорте пара сняла номер в гостинице, чудно провела время, а наутро оказалось, что блондинка исчезла, а с ней и солидная сумма - 340 тысяч рублей.