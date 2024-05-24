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Курортный роман с горьким послевкусием: блондинка прилетела в Сочи к интернет-знакомому, переспала с ним и обокрала

Курортный роман с горьким послевкусием: блондинка прилетела в Сочи к интернет-знакомому, переспала с ним и обокрала

Автор:
24 мая 2024 10:04
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Сочи   интернет-знакомство   кража   курортный роман   обокрала   полиция   
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Потому что за секс надо платить.

43-летняя жительница Хабаровска познакомилась в интернете с мужчиной, который пригласил её провести время в Сочи. Она согласилась и полетела навстречу счастью. В городе-курорте пара сняла номер в гостинице, чудно провела время, а наутро оказалось, что блондинка исчезла, а с ней и солидная сумма - 340 тысяч рублей.


Обворованный мужчина подал заявление в полицию. Правоохранители выяснили, что женщина уехала из Сочи на такси. Мадам задержали в Краснодаре и вернули обратно в Сочи. При себе у воровки обнаружили 270 тысяч рублей - остальное она успела потратить.



В отношении подлой обольстительницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере). Сейчас блондинка заключена под стражу, и её ждёт срок за воровство. А эта история лишний раз напоминает, что интернет-знакомство может обернуться весьма неожиданными последствиями.

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Метки: Видео   Сочи   интернет-знакомство   кража   курортный роман   обокрала   полиция   
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21  комментарий
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37k
Юрий 2 часа назад
Зачем мужик носил столько нала при себе? Что то явно не договаривают....
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906
ssl 4 минуты назад
Какая-то тупая женщина чтоли... даже не знаю как так наивно предполагать что тебя не найдут, Она не планировала похоже это (откуда она могла знать что будет нал)- это типа импульс? и за 300 к сесть в тюрьму как за кражу суммы в особом размере?
что-то у нее в голове просто не прибавилось за сорок лет, умственная отсталость чтоли ...
как она до этого возраста дожила вообще с таким интеллектом
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14k
hunter 24 минуты назад
протупил мужик .за такие деньги можно было легко в самих Сочах двух 20 летних красоток найти.а не одну 43летнюю тётку
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2
Kisa hunter 14 минут назад
20-летние сопли лучше 40?
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6k
heta Полчаса назад
Зря летала что ли?
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10k
Alex 37 минут назад
Ну потрахался хоть
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3k
Froll Час назад
В выигрыше остался только таксист.
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326
Dmitry N Час назад
Что-то с лицом у неё. На сайте знакомств тоже в пикселях была?
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1k
Друг Час назад
это какойже КРАСОТКОЙ нужно быть в 43 чтобы тебя пригласили в Сочи ?
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2
Kisa Друг 14 минут назад
Иди уроки учи
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17k
Booka1a Час назад
таксист зато при бабле теперь))
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36k
Teodor Час назад
340т за ночь любви - что она о себе возомнила? В зеркало то смотрела..?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2125 постов (2114 в горячем)

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