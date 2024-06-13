В Сочи пенсионер оригинально ликвидировал скамейку, на которой собиралась пьяная молодёжь

Чиновники из администрации пригрозили мужчине ответственностью.
Пенсионер из посёлка Лазаревское так устал от выпивающих компаний, собирающихся вечерами на скамейке возле его дома, что решил прекратить это безобразие радикальным способом. Он привязал скамейку к своей "Волге" и попытался передвинуть её подальше от своих окон, но в итоге получилось ещё лучше (для него) — лавка развалилась на несколько частей.
Недовольным очевидцам мужчина объяснил, что у него больше не осталось терпения слушать ночной ор под окнами. В скобках добавим, что СМИ не сообщают, обращался ли мужчина ранее в полицию.
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В администрации Лазаревского района Сочи пригрозили мужчине ответственностью за нарушение общественного порядка и правил благоустройства.
"На улице Павлова гражданин умышленно сломал скамейку. Балансосодержателем МКУ "Дирекция заказчика Лазаревского района" направлено заявление в полицию для дальнейшего разбирательства. Обращаем внимание, что статья 20.1 КоАП РФ влечёт наложение административного штрафа. Также ответственность предусмотрена за нарушение правил благоустройств", — сообщили в администрации.
Однако в полиции сообщили, что пенсионера наказывать не стали (пока) — с ним провели беседу, а скамейку пересобрали и установили в другом месте.
"Сотрудники администрации собрали лавочку и передвинули её в другое место, как дедушка и хотел. Она не сломалась, она просто разобралась, её собрали и поставили чуток в другом месте. А участковый провёл с мужчиной беседу, что не надо так делать больше. Администрация ущерб не выставляла, проверка ещё продолжается", — рассказали в полиции.
В городской полиции добавили, что если администрация не выставит счёт за ущерб, то проверка в отношении мужчины прекратится.
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Они всегда вежливо уходили.
Я правда не один выходил а с Роной, ротвейлер переросток .Он нее даже спецватник на ученых не спасал .