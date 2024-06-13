В Сочи пенсионер оригинально ликвидировал скамейку, на которой собиралась пьяная молодёжь

Однако в полиции сообщили, что пенсионера наказывать не стали (пока) — с ним провели беседу, а скамейку пересобрали и установили в другом месте.







"Сотрудники администрации собрали лавочку и передвинули её в другое место, как дедушка и хотел. Она не сломалась, она просто разобралась, её собрали и поставили чуток в другом месте. А участковый провёл с мужчиной беседу, что не надо так делать больше. Администрация ущерб не выставляла, проверка ещё продолжается", — рассказали в полиции.





В городской полиции добавили, что если администрация не выставит счёт за ущерб, то проверка в отношении мужчины прекратится.