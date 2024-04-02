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Пострадавшие в результата теракта в «Крокус сити холл» хотят возбудить уголовное дело против его владельцев

Пострадавшие в результата теракта в «Крокус сити холл» хотят возбудить уголовное дело против его владельцев

Автор:
02 апреля 2024 18:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Агаларов   Крокус сити холл   Следком   владелец   потерпевшие   проверка   теракт   
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Заявление в Следком подали уже 11 человек.

22 марта случился теракт в «Крокус сити холле». В нём погибло 144 человека, пострадало - 551. Возможно, к последствиям той трагедии прибавится и разбирательство с владельцами комплекса.

Адвокат Игорь Трунов подал заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина и попросил провести проверку. По мнению 11 потерпевших (очевидцы теракта и родственники погибших), чьи интересы он представляет, в «Крокусе» якобы были вопросы с пожарной безопасностью.

Прошу решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в результате которого 22 марта 2024 года в помещении здания, расположенного по адресу: Московская область, Красногорск, ул. Международная, д. 20 (концертный зал «Крокус сити холл») в котором погибли 144 человека, пострадали более 550 человек (в настоящее время 551 - прим.), из них 15 детей, - говорится в заявлении.

Трунов попросил проверить, как была организована пожарная безопасность в здании, работали ли все системы пожаротушения и дымоудаления.

Согласно ст. 38 закона «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством в первую очередь несут собственники имущества, потому что решения по финансированию вложений в пожарную безопасность и её модернизацию принимает владелец, - добавил адвокат.

И подвёл итог:

Как следует из показаний очевидцев, данных СМИ и социальных сетей, видеозаписей, а также из объяснений, полученных от моих доверителей, имеются основания полагать, что <…> были допущены грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые находятся в непосредственной причинной связи с наступившими тяжкими последствиями.

По словам Трунова, к заявлению могут присоединится ещё 15 человек.

Ранее, глава МЧС Александр Куренков сообщал, что «Крокус« был оборудован автоматической пожарной сигнализацией, она сработала в штатном режиме. Была там и система пожаротушения, почему её не хватило для тушения пламени - видимо, ещё будут разбираться.

Вледельцы «Крокус сити холла» - семья предпринимателя Араза Агаларова. В ту трагическую ночь он вместе с сыном приехал к зданию комплекса и участвовал в совещаниях оперштаба. Позже его сын Эмин заявил, что эвакуационные выходы после теракта работали штатно:

…Они (эвакуационные выходы, прим.), работали в штатном режиме. Если опять же мы вернемся к этим видео, есть видео, когда в зале еще есть люди, когда началась стрельба. Есть такое же видео, где террористы еще стреляют, но зал практически пустой. То есть это говорит о том, что примерно 6000 человек покинуло здание. Террористы были на территории меньше, чем 15 минут, насколько мне известно, в зале, во всяком случае. И за эти 15 минут большинство, 98%, гостей «Крокус сити холла» успели его покинуть, к счастью.

Заявление в СК от потерпевших семья Агаларова пока не прокомментировала.

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Метки: Агаларов   Крокус сити холл   Следком   владелец   потерпевшие   проверка   теракт   
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42k
Сергей 52 минуты назад
ПРИВЛЕКУТ ЛИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ХИТРУЮ И ЖАДНУЮ СЕМЕЙКУ
«Крокус-фокус» Агаларовых: здание в кадастре не числится, а работали дети и самозанятые
Многие наверняка обратили внимание на школьников, выводивших людей из «Крокус Холла» в ходе теракта 22 марта. Они прославились на всю страну и получили уже немало наград. Правда, юридически они не имеют к «Крокус Холлу» никакого отношения.
Более того, если бы с ними что-то случилось, то они не имели бы правовых оснований на получение компенсации от концертного зала, в котором трудились по выходным. Все потому, что они были оформлены как самозанятые через фирму-прокладку ООО «Студ Орг Стафф» со ставкой 200 рублей в час.
Такая схема освобождает работодателей от уплаты налогов за нанятых работников самое главное – позволяет переложить так нелюбимый нанимателем НДФЛ (налог на доходы физических лиц) на самого сотрудника. Вот так долларовые миллиардеры Агаларовы экономили на детях при выручке, в 14 раз превысившей прогнозы по «Крокусу».
Но самое удивительное даже не в этом. «Крокус Сити Холл» существует уже 15 лет и все эти годы пребывает в статусе строящегося объекта. Огромный комплекс так и не был за все эти годы поставлен на кадастровый учёт в Росреестре, и после пожара понятно – почему.
Потому что построен он из дешёвых горючих материалов, запрещённых для общественных зданий класса А, не имел систем пожаротушения и принудительной вентиляции, которые минимизировали бы количество жертв пожара и угарного газа. Удивительно, но после всего этого бизнесмены ещё смеют требовать компенсацию у государства за свой сарай «из говна и палок», то есть из денег тех же граждан, которые сгорели в душегубке Агаларовых.
Как заметил военкор Живов, «из всех институциональных служб, хорошо сработали только парни в Брянском лесу и гардеробщицы с билетерами, которые, в массе своей обычные подростки».
Иван Шалин
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16k
ron 13 минут назад
Беги, Араз, беги! ))
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21k
Luc72 Полчаса назад
Мало того, почему такая конструкция, которая горела как спичечный замок (помните, при СССР увлекались строительством домиков из спичек, даже в сервантах стояли), почему не принят, КТО ДОПУСТИЛ, что ЭТО работало (уж не тот ли, кто громче всех орал и громче всех "разбирался на месте", т.е. глава Подмосковья), кроме этого есть еще один интересный вопрос...
Почему в заведении, считай что ночном, ВЕЧЕРОМ, вся обслуживающая смена, ВСЯ, состояла из подростков?
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39k
albedo Полчаса назад
Явно с пожарной безопасностью огромные проблемы в Крокус-Сити.

Судя по тому как здание полыхало и что 100 человек насмерть отравились угарным газом или сгорели заживо.
Только 40 человек от пуль погибли.
Остальные от пожара.
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14k
net Полчаса назад
Подали молодцы. Но разбираться надо. Владелец недвижимости, управляющая компания, застройщик, арендаторы….. это всё разные юр лица, и кто чем владеет и за что отвечает надо разбираться.
А то накидывают всё в кучу. Какое отношение владелец здания имеет к использованным в строительстве материалам? Он заказчик, а не застройщик. Как тот же владелец может отвечать за то что дверь запасного пожарного выхода закрыл охранник? Кто арендует концертный зал? Почему у них работали дети? Почему противопожарные системы сработали не так как надо?
У нас был случай. Шла реновация офисного здания, было небольшое задымление, а сигнализация не сработала. Оказалось тетки этажом ниже курили в какой-то подсобке, а чтобы их сигналка не сработала отключили ее в щитке управления. Только ошиблись и вырубили два этажа. Ну и никто на это внимание не обращал пока не случился случай, когда она должна была работать… ну и кто тут виноват?
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8k
Alex Час назад
Правильно! Армяшки 100% на всем сэкономили
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75
apached8t Alex Полчаса назад
Это азеры.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2740 постов (2692 в горячем)

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