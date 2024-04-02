Пострадавшие в результата теракта в «Крокус сити холл» хотят возбудить уголовное дело против его владельцев

Адвокат Игорь Трунов подал заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина и попросил провести проверку. По мнению 11 потерпевших (очевидцы теракта и родственники погибших), чьи интересы он представляет, в «Крокусе» якобы были вопросы с пожарной безопасностью.

Прошу решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в результате которого 22 марта 2024 года в помещении здания, расположенного по адресу: Московская область, Красногорск, ул. Международная, д. 20 (концертный зал «Крокус сити холл») в котором погибли 144 человека, пострадали более 550 человек (в настоящее время 551 - прим.), из них 15 детей, - говорится в заявлении.

Трунов попросил проверить, как была организована пожарная безопасность в здании, работали ли все системы пожаротушения и дымоудаления.

Согласно ст. 38 закона «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством в первую очередь несут собственники имущества, потому что решения по финансированию вложений в пожарную безопасность и её модернизацию принимает владелец, - добавил адвокат.

И подвёл итог:

Как следует из показаний очевидцев, данных СМИ и социальных сетей, видеозаписей, а также из объяснений, полученных от моих доверителей, имеются основания полагать, что <…> были допущены грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые находятся в непосредственной причинной связи с наступившими тяжкими последствиями.

По словам Трунова, к заявлению могут присоединится ещё 15 человек.