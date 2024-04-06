Японская художница, проживающая в психиатрической клинике, заработала за год 80 миллионов долларов

Родилась художница в 1929 году в довольно строгой и состоятельной семье. Ещё в юном возрасте художницу посещали различные слуховые и зрительный галлюцинации, и она боролась с ними, создавая узоры из повторяющихся линий и точек, чтобы абстрагироваться от мыслей, роящихся в её голове.

Искусствоведы говорят, что в её творчестве был выраженный «фаллический период», связанный с отвращением к сексу. Якобы, ее отец постоянно изменял матери, а та заставляла дочь за ним следить.