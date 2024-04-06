Японская художница, проживающая в психиатрической клинике, заработала за год 80 миллионов долларов

Так выглядит самый продаваемый художник XXI века — Яёи Кусама. Ей - 95 и в этом году она возглавила рейтинг Hiscox Artist Top 100, который ранжирует художников по сумме ежегодных продаж работ, созданных ими после 2000 года. За год японка заработала 80 миллионов долларов.
Визитной карточкой Яёи Кусама являются полотна в горошек. Она создает коллажи, мягкие скульптуры и инсталляции уже более 70 лет. И она - профессиональная художница, а не самоучка.
Почти в каждом интервью подчеркивает, что
Если бы не искусство, давно бы покончила с собой.
Кусама страдает психическими расстройствами. В 70-е годы прошлого столетия болезнь начала прогрессировать, поэтому художница переехала жить в психиатрическую клинику в Токио. Она там уже более 40 лет. Работает в студии, неподалеку от больницы.
Продажи Яёи Кусама стабильно растут три года подряд. Количество продаваемых работ также из года в год увеличивается, как и их средняя цена: с $621 тыс. в 2020-м до $1,59 млн в 2023-м. В 2014 году её картину под названием «Белый № 28» продали за 7,1 миллионов долларов.
Родилась художница в 1929 году в довольно строгой и состоятельной семье. Ещё в юном возрасте художницу посещали различные слуховые и зрительный галлюцинации, и она боролась с ними, создавая узоры из повторяющихся линий и точек, чтобы абстрагироваться от мыслей, роящихся в её голове.
Искусствоведы говорят, что в её творчестве был выраженный «фаллический период», связанный с отвращением к сексу. Якобы, ее отец постоянно изменял матери, а та заставляла дочь за ним следить.
Все работы Яёи отличаются яркими красками и обилием маленьких точек и крапинок. Сама художница называет свои картины «самозаглушением» — бесконечным повторением линий и точек, заглушающим шум в её голове.
Даже в психиатрической клинике художница не бросает творить. Её работы выставляются в музеях и галлереях по всему миру, а коллекционеры готовы отдать за них миллионы.
Источник:
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