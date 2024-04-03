В Японии проводят конные скачки с пит-стопами

И это соревнование как раз для таких, показать их реальную мощь!

На Хоккайдо есть лошади породы банэй, это такие крепкие «рабочие лошадки», которые и весить могут до 1200 килограмм. Такой маленький слоник. Они в два раза больше по размером обычной хоккайдской лошади.

Когда-то в 19 веке их привезли из Франции и Бельгии для работ на фермерских полях, и с тех пор японцы из тщательно разводили и селекционировали. Но сейчас тоже используют больше для таких соревнований, на полях - редко.