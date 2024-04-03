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В Японии проводят конные скачки с пит-стопами

В Японии проводят конные скачки с пит-стопами

Автор:
03 апреля 2024 09:11
Сообщество : Животные
Метки: Япония   в мире   животные   конные скачки   пит-стоп   факты   фото   
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Где проводятся самые медленные скачки, на которых можно еще постоять и отдохнуть в середине? В Японии, конечно же. Там очень много уникальных фестивалей, включая родео на свиньях. Но эти скачки одни их самых интересных, потому что тут идет соревнование не на скорость коней, а на их силу и выносливость.

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Откуда взялись скачки? Раньше лошадь считалась самым быстрым и удобным средством передвижения. Если у тебя быстрая лошадь, у тебя преимущество надо всеми. Отсюда и состязания-гонки, чтобы показать преимущества скакунов.

Но сейчас на лошадях никто новости не доставляет. Лошади все еще используются в хозяйстве в некоторых регионах, потому нужны рабочие, выносливые, крепкие.

И это соревнование как раз для таких, показать их реальную мощь!

На Хоккайдо есть лошади породы банэй, это такие крепкие «рабочие лошадки», которые и весить могут до 1200 килограмм. Такой маленький слоник. Они в два раза больше по размером обычной хоккайдской лошади.

Когда-то в 19 веке их привезли из Франции и Бельгии для работ на фермерских полях, и с тех пор японцы из тщательно разводили и селекционировали. Но сейчас тоже используют больше для таких соревнований, на полях - редко.

Такие лошади могут поднять вес до тонны! Так что какой смысл им состязаться в скорости. Этот как настоящие борцы будут состязаться с парнями, которые участвуют в категории фитнесс-бикини.

Как проходят самые медленные скачки в мире

Мощные лошади банэй тянут сани, которые нагружены весом от 450 килограммов до тонны, зависит от категории скачек. При этом это не ровная дорога, а песчаная трасса с разными пандусами, чтобы имитировать сложную реалистичную местность.

Поскольку лошадей берегут, на трассе даже можно остановиться и постоять на пит-стоп. Погонщик сам решает, как ему формировать гонку, результат зависит от того, насколько лошадь натренирована, вынослива, а погонщик понимает ее потребности.

Отсюда и название «медленные скачки», ведь на них можно остановиться отдохнуть. А перед следующим препятствием нормально остановиться, дать лошадке отдохнуть и похлопать ее по гриве – милота.

Побеждает не та лошадь, чья морда первой пересекла финишную линию, а та, которая полностью перетащила через нее свои тяжелые сани. А это далеко не всегда одна и та же лошадь, вот в чем горячий азарт таких скачек.

Эти скачки напоминают мне индонезийские гонки по грязи на быках с плугами. Фермеры состязаются в умении своих быков и таланте балансировать при вспашке, но выглядит это очень зрелищно. В общем, мне понравилось в сто раз больше, чем обычные скачки, где лошадь загоняют не понятно, ради чего.

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Метки: Япония   в мире   животные   конные скачки   пит-стоп   факты   фото   
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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