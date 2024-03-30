20 старых фотографий в цвете, которые позволят взглянуть на прошлое по-новому

Не каждый способен создавать искусство. Это требует подготовки и, прежде всего, большого терпения. Воображение работает не само по себе, иногда необходимо погрузиться в историю, и после долгих исследований вы сможете создавать произведения искусства, достойные восхищения. Это сделала профессиональная художница и колорист Марина Амарал. Её работы изменяют взгляд на прошлое. Взгляните!