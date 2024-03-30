20 старых фотографий в цвете, которые позволят взглянуть на прошлое по-новому

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Не каждый способен создавать искусство. Это требует подготовки и, прежде всего, большого терпения. Воображение работает не само по себе, иногда необходимо погрузиться в историю, и после долгих исследований вы сможете создавать произведения искусства, достойные восхищения. Это сделала профессиональная художница и колорист Марина Амарал. Её работы изменяют взгляд на прошлое. Взгляните!
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3. Сенатор Джон Ф. Кеннеди и Жаклин Бувье Кеннеди в день их свадьбы, 12 сентября 1953 года
6. Дети-сироты с "Титаника", братья Мишель и Эдмон Навратиль, 1912 год
Они были единственными детьми, спасенными с Титаника без родителей или опекунов.
9. Фотограф использует фон, чтобы замаскировать руины Второй мировой войны в Польше, когда снимает портрет в Варшаве в ноябре 1946 года
18. Королева Виктория и ее семья, включая короля Эдуарда VII, царя Николая II, царицу Александру, кайзера Вильгельма II на свадьбе в Кобурге, Германия, 1894 год
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мелочь, но мне бросилось в глаза.
вот ствольная коробка (если охота, то рессивер) всегда была черного цвета, воронение такое.
а тут взяли и кусок коробки под цвет дерева покрасили.
эт щас модно и вполне просто краской закамуфлировать ружжо.
во времена ВОВ такое не практиковалось.
да и цвет дерева, тоже подобран совсем не натуральный, как пластмассовое страйкбольное чудо.
другие оттенки у мосинского дерева.