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20 старых фотографий в цвете, которые позволят взглянуть на прошлое по-новому

20 старых фотографий в цвете, которые позволят взглянуть на прошлое по-новому

Автор:
30 марта 2024 21:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   в цвете   история   по-новому   старые   художница   
1082
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Не каждый способен создавать искусство. Это требует подготовки и, прежде всего, большого терпения. Воображение работает не само по себе, иногда необходимо погрузиться в историю, и после долгих исследований вы сможете создавать произведения искусства, достойные восхищения. Это сделала профессиональная художница и колорист Марина Амарал. Её работы изменяют взгляд на прошлое. Взгляните!

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Метки: Фотографии   в цвете   история   по-новому   старые   художница   
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3  комментария
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1k
оберлейтенант 49 минут назад
вот тут маленький "ляп" в раскрашивании нашел.
мелочь, но мне бросилось в глаза.
вот ствольная коробка (если охота, то рессивер) всегда была черного цвета, воронение такое.
а тут взяли и кусок коробки под цвет дерева покрасили.
эт щас модно и вполне просто краской закамуфлировать ружжо.
во времена ВОВ такое не практиковалось.
да и цвет дерева, тоже подобран совсем не натуральный, как пластмассовое страйкбольное чудо.
другие оттенки у мосинского дерева.
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4k
leofox 22 секунды назад
Автор наша страна воевала и победила в ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!!!! А не во второй мировой!!!
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1815 постов (1758 в горячем)

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