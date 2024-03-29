13 изобретений, которые могли придумать только в Японии

Умельцы Страны восходящего солнца постоянно фонтанируют новыми идеями. Некоторые из этих изобретений абсурдны, другие действительно фантастичны, какой бы ни была их полезность, японцы не перестают нас удивлять: Взгляните, что они только не придумали!