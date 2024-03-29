13 изобретений, которые могли придумать только в Японии

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Умельцы Страны восходящего солнца постоянно фонтанируют новыми идеями. Некоторые из этих изобретений абсурдны, другие действительно фантастичны, какой бы ни была их полезность, японцы не перестают нас удивлять: Взгляните, что они только не придумали!
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3. Технология, которая может помешать людям спать за рулем. Система анализирует мимику водителя и фиксирует момент, когда он начинает дремать, и создаёт специальные условия, чтобы человек чувствовал себя бодрее
6. Эта перчатка была придумана, чтобы заменить мышь для компьютера. Клики слева и справа расположены на кончиках пальцев. Это идеальный продукт для тех, кто любит компьютерные игры
7. Долгое держание планшета или мобильного телефона может вызвать онемение рук, это устройство предотвратит неприятные ощущения
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только это достойно упоминания
Половина к Японии имеет такое же отношение, как и ко всему остальному миру. Половина из оставшегося больше Китай, чем яппы.
Узкогоазые не значит, что японцы!