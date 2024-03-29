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13 изобретений, которые могли придумать только в Японии

13 изобретений, которые могли придумать только в Японии

Автор:
29 марта 2024 22:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Абсурдны   Фантастичны   Япония   изобретения   придумали   умельцы   
725
14

Умельцы Страны восходящего солнца постоянно фонтанируют новыми идеями. Некоторые из этих изобретений абсурдны, другие действительно фантастичны, какой бы ни была их полезность, японцы не перестают нас удивлять: Взгляните, что они только не придумали!

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Метки: Абсурдны   Фантастичны   Япония   изобретения   придумали   умельцы   
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5  комментариев
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11k
Дмитрий 40 минут назад
Большая часть обыкновенная ....ня с али.
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1k
Graboid 10 минут назад
<<помешать людям спать за рулем>>
только это достойно упоминания
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132
Влад 11 минут назад
Некоторые изобретения неприменимы у нас..
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1k
Anatolij Полчаса назад
На второй - скорее наушники.
Половина к Японии имеет такое же отношение, как и ко всему остальному миру. Половина из оставшегося больше Китай, чем яппы.
Узкогоазые не значит, что японцы!
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18k
a_komolow 36 минут назад
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1813 постов (1757 в горячем)

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