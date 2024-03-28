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Как по-японски называется девушка, шикарная сзади, но страшненькая спереди? Пять непереводимых японских слов

Как по-японски называется девушка, шикарная сзади, но страшненькая спереди? Пять непереводимых японских слов

Автор:
28 марта 2024 09:06
Сообщество : Факты
Метки: Девушка   Япония   внешность   красота   перевод   слова   фраза   
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Есть ли в русском языке такое слово или даже словосочетание, которым можно было бы назвать ситуацию, когда девушка, бесподобно выглядящая сзади, оказывается страшненькой спереди?

А у японцев такое слово есть!

バックシャン [Bakku-shan]

Говорят, что дословно переводится это, как "прекрасная спина". Не знаю: Гугл-переводчик никак не перевёл. А правильно произносится это слово не "баккушан", как написано в транскрипции, а гораздо мягче, на японский лад - "баккюсян".

Едем дальше.

Всему миру известны экстремально короткие юбки японских школьниц. Ну и, конечно, гольфы - непременный предмет их гардероба.

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Вот как бы вы назвали ту открытую часть тела, которая находится между юбкой и гольфами? Можно, конечно, сказать так: голая часть ног примерно от середины бедра до середины голени, ограниченная с одной стороны нижним краем юбки, а с другой - верхним краем гольфов.

А у японцев для обозначения этой привлекательной части тела японских девушек есть специальное слово:

絶対領域 [Zettai ryōiki]

Гугл переводит это, как "абсолютная площадь". Видимо, абсолютно все японские мужчины без ума от этой площади голого тела японских школьниц.☺

Следующее слово.

В Японии очень много лесов - более 2/3 территории страны покрыто лесами. Видимо, поэтому в японском языке появилось слово:

木漏れ日 [Komorebi]

Ударение на букву "e". Так называется солнечный свет, который пробивается сквозь листву в кронах деревьев.

Однако не всё так просто! И все нюансы этого слова невозможно точно перевести на русский, да и на любой другой язык.

Японцы называют так не просто само физическое явление (Эффект Ти́ндаля), а и все те тёплые чувства, которые вызывают эти солнечные лучи. Что-то вроде: купание в солнечном свете; или солнечный дождь, просачивающийся сквозь листья. Это очень глубокое японское слово.

И ещё одно слово.

Представьте, что вы решили постричься и с этой целью отправились в парикмахерскую. После того, как парикмахер закончил свою работу, вы поняли, что новая причёска просто ужасна, и всё необходимо вернуть, как было. Но как?! Надо же ждать, когда волосы опять отрастут!

Вот для описания всей этой ситуации у японцев есть одно-единственное слово:

上げ劣り [Age-otori]

с ударением на букву "i", которое Гугл переводит почему-то, как "нижний подъём". Хотя знающие люди утверждают, что оно означает "выглядеть после стрижки хуже, чем до неё".

И последнее на сегодня слово.

Вы наверняка видели, как котики и кошечки умеют компактно усесться, подобрав под себя все лапки.

В японском языке есть специальное слово для обозначения такой позы:

香箱座り[Kōbakozuwari]

Слово длинное, и в нём два ударения: на первое долгое "о" и на последнюю гласную "i".

Хотя, может быть, пример не совсем удачный. Ведь в русском тоже есть название для такого кошачьего положения тела: поза буханки. А что? Похоже!

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Метки: Девушка   Япония   внешность   красота   перевод   слова   фраза   
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Александр 43 минуты назад
Сзади пионерка, спереди пенсионерка )
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2943 поста (2856 в горячем)

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