Как по-японски называется девушка, шикарная сзади, но страшненькая спереди? Пять непереводимых японских слов

Вот как бы вы назвали ту открытую часть тела, которая находится между юбкой и гольфами? Можно, конечно, сказать так: голая часть ног примерно от середины бедра до середины голени, ограниченная с одной стороны нижним краем юбки, а с другой - верхним краем гольфов.

А у японцев для обозначения этой привлекательной части тела японских девушек есть специальное слово:

絶対領域 [Zettai ryōiki]

Гугл переводит это, как "абсолютная площадь". Видимо, абсолютно все японские мужчины без ума от этой площади голого тела японских школьниц.☺

Следующее слово.

В Японии очень много лесов - более 2/3 территории страны покрыто лесами. Видимо, поэтому в японском языке появилось слово:

木漏れ日 [Komorebi]

Ударение на букву "e". Так называется солнечный свет, который пробивается сквозь листву в кронах деревьев.