Как по-японски называется девушка, шикарная сзади, но страшненькая спереди? Пять непереводимых японских слов

Есть ли в русском языке такое слово или даже словосочетание, которым можно было бы назвать ситуацию, когда девушка, бесподобно выглядящая сзади, оказывается страшненькой спереди?
А у японцев такое слово есть!
バックシャン [Bakku-shan]
Говорят, что дословно переводится это, как "прекрасная спина". Не знаю: Гугл-переводчик никак не перевёл. А правильно произносится это слово не "баккушан", как написано в транскрипции, а гораздо мягче, на японский лад - "баккюсян".
Едем дальше.
Всему миру известны экстремально короткие юбки японских школьниц. Ну и, конечно, гольфы - непременный предмет их гардероба.
Вот как бы вы назвали ту открытую часть тела, которая находится между юбкой и гольфами? Можно, конечно, сказать так: голая часть ног примерно от середины бедра до середины голени, ограниченная с одной стороны нижним краем юбки, а с другой - верхним краем гольфов.
А у японцев для обозначения этой привлекательной части тела японских девушек есть специальное слово:
絶対領域 [Zettai ryōiki]
Гугл переводит это, как "абсолютная площадь". Видимо, абсолютно все японские мужчины без ума от этой площади голого тела японских школьниц.☺
Следующее слово.
В Японии очень много лесов - более 2/3 территории страны покрыто лесами. Видимо, поэтому в японском языке появилось слово:
木漏れ日 [Komorebi]
Ударение на букву "e". Так называется солнечный свет, который пробивается сквозь листву в кронах деревьев.
Однако не всё так просто! И все нюансы этого слова невозможно точно перевести на русский, да и на любой другой язык.
Японцы называют так не просто само физическое явление (Эффект Ти́ндаля), а и все те тёплые чувства, которые вызывают эти солнечные лучи. Что-то вроде: купание в солнечном свете; или солнечный дождь, просачивающийся сквозь листья. Это очень глубокое японское слово.
И ещё одно слово.
Представьте, что вы решили постричься и с этой целью отправились в парикмахерскую. После того, как парикмахер закончил свою работу, вы поняли, что новая причёска просто ужасна, и всё необходимо вернуть, как было. Но как?! Надо же ждать, когда волосы опять отрастут!
Вот для описания всей этой ситуации у японцев есть одно-единственное слово:
上げ劣り [Age-otori]
с ударением на букву "i", которое Гугл переводит почему-то, как "нижний подъём". Хотя знающие люди утверждают, что оно означает "выглядеть после стрижки хуже, чем до неё".
И последнее на сегодня слово.
Вы наверняка видели, как котики и кошечки умеют компактно усесться, подобрав под себя все лапки.
В японском языке есть специальное слово для обозначения такой позы:
香箱座り[Kōbakozuwari]
Слово длинное, и в нём два ударения: на первое долгое "о" и на последнюю гласную "i".
Хотя, может быть, пример не совсем удачный. Ведь в русском тоже есть название для такого кошачьего положения тела: поза буханки. А что? Похоже!
Источник:
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