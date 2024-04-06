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СК возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Орске

СК возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Орске

Автор:
06 апреля 2024 15:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Орск   дамба   оренбургская область   паводок   подтопление   эвакуация   
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Прокуратура при проверке дамбы обнаружила многочисленные нарушения. Вода тем временем продолжает прибывать. Людей эвакуируют, в том числе и принудительно.

Управление Следственного комитета по Оренбургской области в связи с прорывом дамбы в Орске возбудило уголовные дела о халатности (ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК). В СК сообщили, что дадут правовую оценку действиям или бездействию чиновников, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы.

В Орске тем временем ситуация критическая. Вода продолжает прибывать. Мэр Оренбурга уже во второй раз обратился к жителям Орска с требованием покинуть подтопляемые паводком районы. Отказавшихся покидать дома он пообещал эвакуировать принудительно с привлечением правоохранителей.


"Уровень воды в реке Урал сейчас 855 см, в ночь он может достичь критической отметки", — сообщил мэр Оренбурга Салмин.

Сообщается, что сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших. Один из них пытался залезть на крышу дома и упал, второго нашли во дворе затопленного дома.

Спасатели тем временем эвакуируют не только жителей, но и их питомцев, которых те в спешке забыли забрать. Отмечается, что многие собаки находятся на привязи и не могут самостоятельно покинуть опасную зону.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что каждый пострадавший получит по 20 тысяч рублей. При утрате имущества из бюджета региона выплатят от 50 до 100 тысяч на каждого человека.

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Метки: Видео   Орск   дамба   оренбургская область   паводок   подтопление   эвакуация   
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6  комментариев
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11k
Garpia121 Час назад
Бедные люди. Но как можно оставить своих питомцев? Тем более собаку на цепи.
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Друг Человека 4 минуты назад
"Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что каждый пострадавший получит по 20 тысяч рублей. "

20 000 рублей - это конечно сильно. Как у них совести хватает такие суммы озвучивать, то? У нас что, бюджет страны как в Сомали что-ли?
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5k
Максим Макашев 40 минут назад
Ответственным за состояние дамбы - ВЁДРА В РУКИ И НА ОТКАЧКУ ВОДЫ. Пусть до посинения откачивают, а потом переселить из их коттеджей на затопленные места. Только таким образом можно заставить их выполнять свои обязанности.
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Burzum
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