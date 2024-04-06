СК возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Орске

Прокуратура при проверке дамбы обнаружила многочисленные нарушения. Вода тем временем продолжает прибывать. Людей эвакуируют, в том числе и принудительно.
Управление Следственного комитета по Оренбургской области в связи с прорывом дамбы в Орске возбудило уголовные дела о халатности (ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК). В СК сообщили, что дадут правовую оценку действиям или бездействию чиновников, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы.
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В Орске тем временем ситуация критическая. Вода продолжает прибывать. Мэр Оренбурга уже во второй раз обратился к жителям Орска с требованием покинуть подтопляемые паводком районы. Отказавшихся покидать дома он пообещал эвакуировать принудительно с привлечением правоохранителей.
"Уровень воды в реке Урал сейчас 855 см, в ночь он может достичь критической отметки", — сообщил мэр Оренбурга Салмин.
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Сообщается, что сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших. Один из них пытался залезть на крышу дома и упал, второго нашли во дворе затопленного дома.
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Спасатели тем временем эвакуируют не только жителей, но и их питомцев, которых те в спешке забыли забрать. Отмечается, что многие собаки находятся на привязи и не могут самостоятельно покинуть опасную зону.
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что каждый пострадавший получит по 20 тысяч рублей. При утрате имущества из бюджета региона выплатят от 50 до 100 тысяч на каждого человека.
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20 000 рублей - это конечно сильно. Как у них совести хватает такие суммы озвучивать, то? У нас что, бюджет страны как в Сомали что-ли?