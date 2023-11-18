Землетрясение на Филиппинах: очевидцы сняли на камеру падающие потолки и трясущиеся стены

Филиппины расположены в "Огненном кольце" - поясе вулканов, огибающем Тихий океан и подверженном землетрясениям, поэтому стихийные катаклизмы тут - не редкость. Они могут быть несильными или разрушительными, как, например, в 1990 году, когда землетрясение магнитудой 7,8 в северной части Филиппин унесло жизни более чем 1,6 тысячи человек. Опасными считаются землетрясения, вызывающие цунами - такое произошло в 1976 году. Тогда погибло по разным данным от 5000 до 8000 человек.