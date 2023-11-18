Землетрясение на Филиппинах: очевидцы сняли на камеру падающие потолки и трясущиеся стены

Мощные толчки зафиксированы у южного побережья Филиппин. Есть погибшие и пострадавшие.
Серьезное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу у берегов Филиппин. Эпицентр подземных толчков находился в 60 км к югу от города Генерал-Сантос с населением около 679 тыс. человек - сообщает агентство Reuters.
По последним данным погибло не менее шести человек, еще двое считаются пропавшими без вести.
Полиция сообщила о гибели супружеской пары, которую придавило упавшей бетонной плитой.
Еще одна женщина погибла под обломками в торговом центре города Генерал-Сантос. 19 посетителям ТЦ пришлось оказывать медпомощь.
В сети появились видео и фото происходившего в момент толчков. На кадрах люди в панике пытаются спрятаться от летящих вниз обломком потолка или выбегают на улицу - там безопаснее.
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра людям с нестабильной психикой!
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Осторожно! Видео не предназначено для просмотра людям с нестабильной психикой!
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От мощных толчков разрушались недостроенные здания - на видео фрагмент разрушения дома в городе Давао.
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Филиппины расположены в "Огненном кольце" - поясе вулканов, огибающем Тихий океан и подверженном землетрясениям, поэтому стихийные катаклизмы тут - не редкость. Они могут быть несильными или разрушительными, как, например, в 1990 году, когда землетрясение магнитудой 7,8 в северной части Филиппин унесло жизни более чем 1,6 тысячи человек. Опасными считаются землетрясения, вызывающие цунами - такое произошло в 1976 году. Тогда погибло по разным данным от 5000 до 8000 человек.
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