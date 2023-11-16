В Астрахани частично обрушилась жилая пятиэтажка

Буквально полчаса назад на улице Вокзальной в Астрахани произошло частичное обрушение пятиэтажного дома. Спасатели уже приступили к разбору завалов. Пока неизвестно, сколько людей могут находится под обломками здания.





Местные жители рассказали, что сегодня в одной из квартир дома прорвало батарею. Они предполагают, что это стало причиной обрушения двух подъездов.