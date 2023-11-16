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В Астрахани частично обрушилась жилая пятиэтажка

В Астрахани частично обрушилась жилая пятиэтажка

Автор:
16 ноября 2023 18:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Астрахань   Видео   МЧС   обрушение   пятиэтажка   разбор завалов   эвакуация   
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Сложились сразу два подъезда, сообщили в МЧС.

Буквально полчаса назад на улице Вокзальной в Астрахани произошло частичное обрушение пятиэтажного дома. Спасатели уже приступили к разбору завалов. Пока неизвестно, сколько людей могут находится под обломками здания.


Местные жители рассказали, что сегодня в одной из квартир дома прорвало батарею. Они предполагают, что это стало причиной обрушения двух подъездов.

По предварительной версии, причиной обрушения двух подъездов дома в Астрахани могла стать канализационная вода, которая подмыла фундамент, сообщили в МЧС. Отмечается, что пострадало около 20 квартир. Из дома 1962-го года постройки эвакуируют людей. Для них организованы три пункта временного размещения на базе 32, 37 и 4 школы, их обеспечивают горячим питанием и водой. Информации о пострадавших пока не было.

Сообщается, что из дома эвакуированы 213 человек. Один из очевидцев сообщил сотрудникам МЧС, что до обрушения по наружной стене дома прошла внушительная трещина. Поэтому жители самостоятельно успели покинуть дом до его обрушения. Примечательно, что жители пятиэтажки ранее уже обращались с жалобами в управляющую компанию по трещину. По предварительным данным, всем удалось эвакуироваться, пострадавших нет.

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Метки: Астрахань   Видео   МЧС   обрушение   пятиэтажка   разбор завалов   эвакуация   
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6  комментариев
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Борис Карабанов 42 минуты назад
Всё. Кому-то сидеть. Интересно, а почему прокуратура превентивно не озаботится тем, что сплошь и рядом эксплуатируются жилые дома сверх нормативного срока эксплуатации?
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33k
БамбарбияКиргуду 46 минут назад
Ага,этим зданиям сто лет в обед.Пи.дарасы,они в москве башни строят,где мигранты друг другу рожи разбивают.
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