Сильнейший за 40 лет пожар уничтожает один из Канарских островов

Пламя вспыхнуло в среду в горном национальном парке вокруг вулкана Тейде - высочайшей вершины Испании. Очаг возгорания расположен в крутой и скалистой горной местности с сосновыми рощами, по бокам которой расположено несколько муниципалитетов. Доступ пожарных крайне затруднен.

Пожар на Тенерифе начался, когда материковая часть Испании готовилась к новой волне жары. Государственная метеорологическая служба Испании в субботу выпустила предупреждение о том, что в ближайшие дни температура воздуха в некоторых частях материка будет повышаться и достигнет 40 градусов по Цельсию