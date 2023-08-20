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Сильнейший за 40 лет пожар уничтожает один из Канарских островов

Сильнейший за 40 лет пожар уничтожает один из Канарских островов

Автор:
20 августа 2023 12:44
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Испания   жара   канарские острова   пожары   эвакуация   
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Тут такое дело, лес, видимо, весь продали китайцам не только в Канаде...

Четвертый день пожарные и спасатели пытаются взять под контроль огромный лесной пожар, общая площадь возгорания уже превысила отметку в 5 000 гектаров. Полыхает север испанского острова Тенерифе. Национальный парк Тейде закрыли для посещения и эвакуировали из района вулкана туристов. В настоящее время от огня пострадало уже около 11 городов.


Пламя вспыхнуло в среду в горном национальном парке вокруг вулкана Тейде - высочайшей вершины Испании. Очаг возгорания расположен в крутой и скалистой горной местности с сосновыми рощами, по бокам которой расположено несколько муниципалитетов. Доступ пожарных крайне затруднен.

Пожар на Тенерифе начался, когда материковая часть Испании готовилась к новой волне жары. Государственная метеорологическая служба Испании в субботу выпустила предупреждение о том, что в ближайшие дни температура воздуха в некоторых частях материка будет повышаться и достигнет 40 градусов по Цельсию

С острова экстренно эвакуировано более 26 тысяч человек. Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявлял, что речь идет о самой сложной обстановке с пожарами в регионе минимум за 40 лет.


Огонь практически вплотную подошел к городу Санта-Крус.

- Пожар такого масштаба, какого никогда раньше не видели на Канарских островах,- сообщила журналистам президент Совета Тенерифе Роза Давила.


Популярные туристические районы острова пока не пострадали, а два аэропорта работают в обычном режиме.


Архипелаг из семи островов расположен у северо-западного побережья Африки и к юго-западу от материковой части Испании. В ближайшей точке острова находятся в 100 км от Марокко.


Источник:

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Метки: Видео   Испания   жара   канарские острова   пожары   эвакуация   
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7  комментариев
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34k
Андрей Иванов 49 минут назад
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6k
мемфрид 11 минут назад
Красиво горит
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2k
SmartCat101 13 минут назад
да горите вы все пиндосы синем пламенем!!!
рассадник фашизма!
у нас хватит мужества, пережить ваше горе!!
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7k
Maximvs 13 минут назад
Как будто фильм Экипаж пересмотрел
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26k
Влад 22 минуты назад
В июле Украина со ссылкой на исследования сама заявила что "запад" потратил на неё 170 миллиардов евро. https://vz.ru/video/2023/7/1/1219107.htmlhttps://vz.ru/video/2023/7/1/1219107.html Один Бе-200 стоит 1.5 миллиарда рублей или 15, ну пусть 20 миллионов евро. Ну это 8500 таких самолетов, Этих денег хватило бы чтобы в мире нигде ничего не горело на сотни лет вперёд... Но что я могу понимать в экономике и политике? Они сами выбрали себе Ад.
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16k
Shtoppi Час назад
очищение огнем от скверны, не иначе.
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14k
Ничоси Час назад
ПутЕн прикрати!!!!
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