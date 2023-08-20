Сильнейший за 40 лет пожар уничтожает один из Канарских островов

Тут такое дело, лес, видимо, весь продали китайцам не только в Канаде...
Четвертый день пожарные и спасатели пытаются взять под контроль огромный лесной пожар, общая площадь возгорания уже превысила отметку в 5 000 гектаров. Полыхает север испанского острова Тенерифе. Национальный парк Тейде закрыли для посещения и эвакуировали из района вулкана туристов. В настоящее время от огня пострадало уже около 11 городов.
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Пламя вспыхнуло в среду в горном национальном парке вокруг вулкана Тейде - высочайшей вершины Испании. Очаг возгорания расположен в крутой и скалистой горной местности с сосновыми рощами, по бокам которой расположено несколько муниципалитетов. Доступ пожарных крайне затруднен.
Пожар на Тенерифе начался, когда материковая часть Испании готовилась к новой волне жары. Государственная метеорологическая служба Испании в субботу выпустила предупреждение о том, что в ближайшие дни температура воздуха в некоторых частях материка будет повышаться и достигнет 40 градусов по Цельсию
С острова экстренно эвакуировано более 26 тысяч человек. Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявлял, что речь идет о самой сложной обстановке с пожарами в регионе минимум за 40 лет.
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Огонь практически вплотную подошел к городу Санта-Крус.
- Пожар такого масштаба, какого никогда раньше не видели на Канарских островах,- сообщила журналистам президент Совета Тенерифе Роза Давила.
Популярные туристические районы острова пока не пострадали, а два аэропорта работают в обычном режиме.
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Архипелаг из семи островов расположен у северо-западного побережья Африки и к юго-западу от материковой части Испании. В ближайшей точке острова находятся в 100 км от Марокко.
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рассадник фашизма!
у нас хватит мужества, пережить ваше горе!!