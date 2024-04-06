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"Дисциплинарные меры ко мне несправедливы": дисквалифицированная наездница Костыгова заявила, что её "подставили завистники"

"Дисциплинарные меры ко мне несправедливы": дисквалифицированная наездница Костыгова заявила, что её "подставили завистники"

Автор:
06 апреля 2024 10:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Ксения Костыгова   дисквалификация   конный спорт   лошади   наездница   травля в сети   ударила лошадь   
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Спортсменку после публикации видео, на котором она бьёт лошадь, начали травить в соцсетях. Всадница не оставит дело на самотёк и хочет разобраться с обидчиками в полиции. Между тем, несдержанный нрав по отношению к животным Костыгова проявляла и раньше, за что уже бывала наказана.

На соревнованиях, прошедших в Ярославле, Ксения Костыгова несколько раз ударила заартачившуюся лошадь. Т.к. все выступления записываются на видео, эта запись быстро появилась в интернете, пользователи которой призвали Федерацию конного спорта обратить внимание на неспортивное поведение наездницы.


Вчера появилось сообщение, что Ксения Костыгова дисквалифицирована на 2 года. Ей запрещено не только участвовать в соревнованиях, но и заниматься любой другой деятельностью, связанной с конным спортом. Всадница не сможет проводить мастер-классы, бывать на тренировках и т.д.


Сама спортсменка считает это решение Федерации конного спорта несправедливым.

«Я не считаю свои действия верными, но на видео невозможно идентифицировать меня как личность, поэтому все дисциплинарные меры ко мне, которые основаны только на том, что написано в интернете, несправедливые. Я считаю, что такой орган как ФКСР не должен идти на поводу у толпы. С людьми, которые намеренно меня подставили, будет разбираться МВД. Это какие то завистники. Я знаю [этих] людей, и что они сделали это специально, я тоже знаю, и что они против меня что-то имеют, хотя я уже давно ни с кем не общаюсь".



Странно, о каких завистниках может идти речь, если подобным образом Костыгова вела себя и раньше. В сети есть еще одно видео - после того инцидента к спортсменке также применяли дисциплинарные меры.



После обнародования видео наездницу стали травить в соцсетях.


Комментарии, которыми награждают спортсменку, приветливыми не назовёшь. Костыгова не намерена оставлять это просто так, и собирается обратиться в полицию.


"Я считаю, что верить на слова людям в интернете и выносить какие-либо вердикты на основании куска видео – это непрофессионально. Мы обратились [в полицию] насчёт разжигания ненависти и травли. Сейчас мои аккаунты подверглись спам-атаке. Поступают угрозы здоровью, что меня надо избить, убить и т.д. и т.п. В общем, всякие вещи. Самый гуманный человеческий род на свете. Причём никто не спросил меня лично, почему так случилось и так далее. Ну раз люди верят всему, что пишут в интернете, мне очень жаль», - сообщила она изданию "Подъем".


Оспаривать решение о дисквалификации она не будет, и на время отстранения продолжит заниматься своими лошадьми.

Источник:

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Метки: Видео   Ксения Костыгова   дисквалификация   конный спорт   лошади   наездница   травля в сети   ударила лошадь   
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20  комментариев
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27k
сеньор Леонсио Час назад
Ей теперь в других соревнованиях надо участвовать!
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21k
anpetrof 3 минуты назад
Вот интересно, а много тут среди комментаторов таких, кто лошадь живьём видел, а не только на картинке?
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1k
Тимур 9 минут назад
Откуда у таких [мат] деньги берутся. Конный спорт пипец дорогой.
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33k
Юрьевич 11 минут назад
Работа с животными - это не её.
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10k
Доктор 15 минут назад
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2k
MrMopnex 22 минуты назад
А то, что ей прям из зала крикнули "Прекрати, ты чё делаешь" нещитово? Или там чел тоже кусками смотрел и выдрал из контекста?
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1k
Александр Шевченко 24 минуты назад
Ну я же такая классная , я не могу быть виноватой... к лошади подход нужен , а не доминировать. Не можешь - бывает, но на доминирование тоже спрос есть ...
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39k
russger Полчаса назад
Злые завистники заставили её избивать животное. Вот негодяи.
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10k
Пётр Полчаса назад
Интересно...отмазки пошли....«Я не считаю свои действия верными, но на видео невозможно идентифицировать меня как личность...это из серии, это не я, а человек похожий на меня?
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6k
Alex Полчаса назад
А не спросил никто лично, потому что видели видео.
Капитан Очевидность (не благодарите)
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3k
Rom 42 минуты назад
Зато как она парня дома сможет отхлестать то! ))
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60k
turyst 44 минуты назад
Хм... А раньше были кнут, хлыст и шпоры.
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23k
Shtoppi 45 минут назад
нужно эту кобылу не только дисквалифицировать, но и так же высечь публично.
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9k
Pravednik84 Час назад
Смотреть надо.
Я не очень разбираюсь в животных, но едва ли стеком можно нанести сколь либо серьёзный урон лошади (если не бить по глазам).
Сам бывший собачник и кошатник (кошка от жены), так понимал, что об кавказскую овчарку можно стул сломать, а она и не заметит, а моим собакам хватало лёгкого(!) удара двумя пальцами, чтоб они поняли, что они не правы...
А носорога я буду воспитывать ломиком (чтоб он вовсе заметил моё неодобрение, уж больно он толстокожий).
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3k
Radugananebe Час назад
То есть как это "подставили"? На видео была она, что может подтвердить, наверное, куча народу - в чем подстава?
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6k
Babangdida Час назад
Щука! За то что ты петрушку рвёшь и жуёшь, я, при встрече, тебе глоку перегрызу и пальцы вырву!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1967 постов (1955 в горячем)

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