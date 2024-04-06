"Дисциплинарные меры ко мне несправедливы": дисквалифицированная наездница Костыгова заявила, что её "подставили завистники"

Спортсменку после публикации видео, на котором она бьёт лошадь, начали травить в соцсетях. Всадница не оставит дело на самотёк и хочет разобраться с обидчиками в полиции. Между тем, несдержанный нрав по отношению к животным Костыгова проявляла и раньше, за что уже бывала наказана.
На соревнованиях, прошедших в Ярославле, Ксения Костыгова несколько раз ударила заартачившуюся лошадь. Т.к. все выступления записываются на видео, эта запись быстро появилась в интернете, пользователи которой призвали Федерацию конного спорта обратить внимание на неспортивное поведение наездницы.
Вчера появилось сообщение, что Ксения Костыгова дисквалифицирована на 2 года. Ей запрещено не только участвовать в соревнованиях, но и заниматься любой другой деятельностью, связанной с конным спортом. Всадница не сможет проводить мастер-классы, бывать на тренировках и т.д.
Сама спортсменка считает это решение Федерации конного спорта несправедливым.
«Я не считаю свои действия верными, но на видео невозможно идентифицировать меня как личность, поэтому все дисциплинарные меры ко мне, которые основаны только на том, что написано в интернете, несправедливые. Я считаю, что такой орган как ФКСР не должен идти на поводу у толпы. С людьми, которые намеренно меня подставили, будет разбираться МВД. Это какие то завистники. Я знаю [этих] людей, и что они сделали это специально, я тоже знаю, и что они против меня что-то имеют, хотя я уже давно ни с кем не общаюсь".
Странно, о каких завистниках может идти речь, если подобным образом Костыгова вела себя и раньше. В сети есть еще одно видео - после того инцидента к спортсменке также применяли дисциплинарные меры.
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После обнародования видео наездницу стали травить в соцсетях.
Комментарии, которыми награждают спортсменку, приветливыми не назовёшь. Костыгова не намерена оставлять это просто так, и собирается обратиться в полицию.
"Я считаю, что верить на слова людям в интернете и выносить какие-либо вердикты на основании куска видео – это непрофессионально. Мы обратились [в полицию] насчёт разжигания ненависти и травли. Сейчас мои аккаунты подверглись спам-атаке. Поступают угрозы здоровью, что меня надо избить, убить и т.д. и т.п. В общем, всякие вещи. Самый гуманный человеческий род на свете. Причём никто не спросил меня лично, почему так случилось и так далее. Ну раз люди верят всему, что пишут в интернете, мне очень жаль», - сообщила она изданию "Подъем".
Оспаривать решение о дисквалификации она не будет, и на время отстранения продолжит заниматься своими лошадьми.
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Капитан Очевидность (не благодарите)
Я не очень разбираюсь в животных, но едва ли стеком можно нанести сколь либо серьёзный урон лошади (если не бить по глазам).
Сам бывший собачник и кошатник (кошка от жены), так понимал, что об кавказскую овчарку можно стул сломать, а она и не заметит, а моим собакам хватало лёгкого(!) удара двумя пальцами, чтоб они поняли, что они не правы...
А носорога я буду воспитывать ломиком (чтоб он вовсе заметил моё неодобрение, уж больно он толстокожий).