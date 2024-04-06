"Дисциплинарные меры ко мне несправедливы": дисквалифицированная наездница Костыгова заявила, что её "подставили завистники"

Комментарии, которыми награждают спортсменку, приветливыми не назовёшь. Костыгова не намерена оставлять это просто так, и собирается обратиться в полицию.

"Я считаю, что верить на слова людям в интернете и выносить какие-либо вердикты на основании куска видео – это непрофессионально. Мы обратились [в полицию] насчёт разжигания ненависти и травли. Сейчас мои аккаунты подверглись спам-атаке. Поступают угрозы здоровью, что меня надо избить, убить и т.д. и т.п. В общем, всякие вещи. Самый гуманный человеческий род на свете. Причём никто не спросил меня лично, почему так случилось и так далее. Ну раз люди верят всему, что пишут в интернете, мне очень жаль», - сообщила она изданию "Подъем".

Оспаривать решение о дисквалификации она не будет, и на время отстранения продолжит заниматься своими лошадьми.