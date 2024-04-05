"Остановись! Ты что делаешь?!": российская спортсменка избила на соревнованиях лошадь, после чего была дисквалифицирована

Поведение Костыговой стало предметом разбирательства в Федерации конного спорта. За жестокое обращение с животным спортсменку дисквалифицировали на 2 года. Поясняется, что она не сможет не только принимать участие в соревнованиях, но и вести какую-либо другую деятельность, связанную с конным спортом и лошадьми: под запретом мастер-классы, тренерская работа и т.д.





Главный тренер Федерации сборной по конному спорту Владимир Белецкий поясняет:

"Я просмотрел видео с соревнований в Ярославле, на котором все четко видно. То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо как во время турнира, так и вне его. Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия, в нашем виде спорта на первом плане стоит благополучие животного".

Что касается наказаний, то допускается 2-3 легких удара рукой или хлыстом, если животное не слушается. Эти действий, как считает тренер, являются для лошади подсказкой, что делать дальше, если она не поняла сигнала наездника. Однако происходящее на соревнованиях в Ярославле иначе как избиением назвать нельзя. Костыгова била лошадь, что считается абсолютно недопустимым.



