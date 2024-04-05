"Остановись! Ты что делаешь?!": российская спортсменка избила на соревнованиях лошадь, после чего была дисквалифицирована

Решение приняла Федерация конного спорта после поведения наездницы на турнире в Ярославле.
10 марта в Ярославле состоялся турнир по конному спорту. В соревновании принимала участие с Ксения Костыгова. Выступление у 23-летней всадницы не задалось: лошадь перестала слушаться, и девушка решила привести её в чувство. Она стала хлестать животное по морде и остановилась лишь, когда услышала с трибун критику.
Осторожно! Жестокое обращение с животным!
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Поведение Костыговой стало предметом разбирательства в Федерации конного спорта. За жестокое обращение с животным спортсменку дисквалифицировали на 2 года. Поясняется, что она не сможет не только принимать участие в соревнованиях, но и вести какую-либо другую деятельность, связанную с конным спортом и лошадьми: под запретом мастер-классы, тренерская работа и т.д.
Главный тренер Федерации сборной по конному спорту Владимир Белецкий поясняет:
"Я просмотрел видео с соревнований в Ярославле, на котором все четко видно. То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо как во время турнира, так и вне его. Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия, в нашем виде спорта на первом плане стоит благополучие животного".
Что касается наказаний, то допускается 2-3 легких удара рукой или хлыстом, если животное не слушается. Эти действий, как считает тренер, являются для лошади подсказкой, что делать дальше, если она не поняла сигнала наездника. Однако происходящее на соревнованиях в Ярославле иначе как избиением назвать нельзя. Костыгова била лошадь, что считается абсолютно недопустимым.
Кстати, девушка и ранее подвергалась дисциплинарному взысканию за грубое обращение с животным на одном из турниров. Но, видимо, урок не усвоила.
Дисквалификация на длительный срок, считает Белецкий, - "самое страшное, что может случиться, и объяснения спортсменки вообще не играют никакой роли".
"Такое отношение к животному никак нельзя оправдать. Спортсмены - люди эмоциональные, но нужно уметь держать себя в руках, так как они в ответе за своих животных, которые порой не слушаются", - уверен тренер.
Если спортсменка позволила так себя вести на глазах у десятков людей, страшно себе представить, что она может сделать с животным, когда её никто не видит!
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На примере этой твари, всадницы, она свою ошибку перенесла на лошадь. Потеряла повод. После чего лошадь неправильно зашла на препятствие. Причем препятствие столь низкое что лошадь могла бы сама по себе перепрыгнуть.
Хочешь поддержать или ухаживать за животным - есть море организации, где можно взять опеку над одним из них и подкармливать, не уводя из природы! куда гуманнее и правильнее!!
Куда мир катится.
Скоро запретят на кобылах кататься.
И на лошадь залезать и ездить на ней , без её согласия это же тоже жестокое обращение с животным.