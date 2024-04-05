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"Остановись! Ты что делаешь?!": российская спортсменка избила на соревнованиях лошадь, после чего была дисквалифицирована

"Остановись! Ты что делаешь?!": российская спортсменка избила на соревнованиях лошадь, после чего была дисквалифицирована

Автор:
05 апреля 2024 12:53
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Видео   Ксения Костыгова   Федерация конного спорта   дисквалификация   жестокое отношение к животным   конный спорт   соревнование   
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Решение приняла Федерация конного спорта после поведения наездницы на турнире в Ярославле.

10 марта в Ярославле состоялся турнир по конному спорту. В соревновании принимала участие с Ксения Костыгова. Выступление у 23-летней всадницы не задалось: лошадь перестала слушаться, и девушка решила привести её в чувство. Она стала хлестать животное по морде и остановилась лишь, когда услышала с трибун критику.


Поведение Костыговой стало предметом разбирательства в Федерации конного спорта. За жестокое обращение с животным спортсменку дисквалифицировали на 2 года. Поясняется, что она не сможет не только принимать участие в соревнованиях, но и вести какую-либо другую деятельность, связанную с конным спортом и лошадьми: под запретом мастер-классы, тренерская работа и т.д.


Главный тренер Федерации сборной по конному спорту Владимир Белецкий поясняет:

"Я просмотрел видео с соревнований в Ярославле, на котором все четко видно. То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо как во время турнира, так и вне его. Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия, в нашем виде спорта на первом плане стоит благополучие животного".

Что касается наказаний, то допускается 2-3 легких удара рукой или хлыстом, если животное не слушается. Эти действий, как считает тренер, являются для лошади подсказкой, что делать дальше, если она не поняла сигнала наездника. Однако происходящее на соревнованиях в Ярославле иначе как избиением назвать нельзя. Костыгова била лошадь, что считается абсолютно недопустимым.


Кстати, девушка и ранее подвергалась дисциплинарному взысканию за грубое обращение с животным на одном из турниров. Но, видимо, урок не усвоила.


Дисквалификация на длительный срок, считает Белецкий, - "самое страшное, что может случиться, и объяснения спортсменки вообще не играют никакой роли".

"Такое отношение к животному никак нельзя оправдать. Спортсмены - люди эмоциональные, но нужно уметь держать себя в руках, так как они в ответе за своих животных, которые порой не слушаются", - уверен тренер.

Если спортсменка позволила так себя вести на глазах у десятков людей, страшно себе представить, что она может сделать с животным, когда её никто не видит!

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Ксения Костыгова   Федерация конного спорта   дисквалификация   жестокое отношение к животным   конный спорт   соревнование   
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41  комментарий
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24k
hebpat 2 часа назад
Я в детстве помогал дедушки пасти коров, когда выгонял их с колхозных полей, лупил их бичём нещадно и никто не пытался меня дисквалифицировать
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44k
Aleks 3 минуты назад
Пестец налетела зоошиза в комментарии... Представьте себе состояние спортсменки, у нее знаковые соревнования, а лошадь начала кобениться... Чисто психологическая реакция, более того эти удары лошади что слону дробина. Она же ее не бичем охаживала.... Что кстати для лошадей не редкость при объезжании.
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469
Дмитрий Байков 13 минут назад
шваль
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10k
Trenzel2003 16 минут назад
Наконец то и у нас начали наказывать так называемых спортсменов любящих лошадей. На самом деле любящих, СебяНаЛошади. Я достаточно давно занимаюсь с лошадьми и для себя усвоил, что эти животные очень нежные с точки зрения наказания-поощрения. Очень чутко реагируют на нервозность всадника. По этому с лошадьми нужно заниматься с твердой психикой и твердой рукой. Тогда и результаты будут сравнительно высокими.
На примере этой твари, всадницы, она свою ошибку перенесла на лошадь. Потеряла повод. После чего лошадь неправильно зашла на препятствие. Причем препятствие столь низкое что лошадь могла бы сама по себе перепрыгнуть.
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5k
Stas Полчаса назад
Меня сейчас, наверное, все осудят и прочее, но по мне - цирки, зоопарки, конные спорты - это сродни садизма и какого-то барства. Я просто не поклонник этого спорта и, наверное, мне не понять все красоты. Для меня бег лошади по ровному открытому полю без седла, наездника в странной и устаревшей одежде, куда красивее и грациознее, чем все эти прыжки через барьеры. И мое мнение - это тюрьма и мучения для животных и без ударов... Я не "зеленый" или прочий защитник, но выглядит все это отвратительно лично в моих глазах(

Хочешь поддержать или ухаживать за животным - есть море организации, где можно взять опеку над одним из них и подкармливать, не уводя из природы! куда гуманнее и правильнее!!
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2k
Dimon Полчаса назад
Господа вы прекрасно понимаете, что у нас часто наказывают не за то что сделал или сказал, а за то что попался!
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4k
RaiJu 41 минуту назад
Тварь.
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13k
Joker_MSK 54 минуты назад
Может ее надо хорошенько отстегать по голой жопе?Тогда поймет какого это.Кто займетися этим?
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10k
Сол Гудман 55 минут назад
Какие все нежные, тогда запретите цирки, там куда более жестче обращаются с животными
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431
Критерий Коши Сол Гудман 38 минут назад
Совершенно согласен. Цирк - это настоящая пытка для животных. А эта девушка лишь небольших лещей ладонью отвесила. Не понимаю чего все на неё взъелись
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30
Дон Румата 58 минут назад
Я, грешен, своей овчаре пиз....й иногда отвешиваю. В виде одного удара. Очень хорошо понимает. Есть впечатление, что временами нарочно нарывается на выяснение отношений и подтверждение доминанты. Но это умное животное. Лошади тупы и малопредсказуемы. Так что наездницу понимаю. Она ее, лошадь, кормила - холила - лелеяла, любила, а та ее предала в самый ответственный момент. Другое дело, что толку в этом акте мщения нет никакого. Да еще прилюдно... Глупо.
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144
Alex Час назад
На видео ни чего особенно жестокого не было, 5 раз дала по ушам, чтобы привести лошадь к подчинению и все (если она ее еще после в конюшне избивала, то это, согласен, это жестокость). Если обсуждать жестокое отношение к лошадям, то использование удил причиняет намного больше болезненных ощущений лошади, при чем постоянно. Только все к этому давно привыкли и не обращают внимания.
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43k
Сергей Час назад
Смех да и только.
Куда мир катится.
Скоро запретят на кобылах кататься.
И на лошадь залезать и ездить на ней , без её согласия это же тоже жестокое обращение с животным.
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735
Борис Колесниченко Час назад
показуху устроили, лошадей так и воспитывают, и в Федерации конного спорта этого ли не знать.
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3k
Едондер пуп Час назад
Чем цирк с конями отличается от конного спорта? Нельзя надрессировать без насилия, зачем это лицемерие!
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21k
КВТИУ-80 2 часа назад
Психопатия и спорт несовместимы....
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370
DuckTales 2 часа назад
И чего там жестокого ? Они я вно не видели как на деревенских лошадях пашут
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37k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Вези меня мразь очередная.
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8k
Alex 2 часа назад
Тварь
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28k
Sheir 2 часа назад
Ну и кто из них животное?
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188
Navygator 2 часа назад
Модным хоббихорсингом пусть девка занимается!
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1962 поста (1950 в горячем)

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