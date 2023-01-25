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На скачках конь остался без жокея - но это не помешало его победе

На скачках конь остался без жокея - но это не помешало его победе

Автор:
25 января 2023 21:28
Сообщество : Животные
Метки: Случаи   видео   животные   истории   кони   конные скачки   лошади   скачки   скачки на лошадях   фото   
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На конных скачках Tokai Stakes 2023 в Японии первым пришёл конь без жокея. В самом начале жокей упал с коня, но несмотря на это, тот продолжил скачки - и ему удалось "обскакать" своих соперников!

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Метки: Случаи   видео   животные   истории   кони   конные скачки   лошади   скачки   скачки на лошадях   фото   
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6  комментариев
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14k
ss Час назад
"На скачках конь остался без жокея - но это не помешало его победе"
---
Я бы сказал, это помогло его победе. Всё таки бежать налегке куда сподручнее, чем с мешком на спине.
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5k
Fishki_surfer 37 минут назад
Фрэнк Хейс - американский жокей, победивший в одной из скачек, во время которой он умер от сердечного приступа.

По профессии был тренером по верховой езде, принимая иногда участие в скачках как жокей. В течение своей жизни ему не удавалось победить ни в одной из скачек. Победный и в то же время роковой заезд состоялся 4 июня 1923 года в Belmont Park, штат Нью-Йорк, США. Выступая на лошади по имени «Сладкий поцелуй» (англ. Sweet Kiss), принадлежавшей американке Фрейлинг и считавшейся аутсайдером заезда, Фрэнк Хейс получил сердечный приступ предположительно в середине скачки и умер. Лошадь, ставки на которую принимались 20:1, победила с уже умершим жокеем. Мисс Фрейлинг и чиновники обнаружили это, когда пришли поздравить победителя.

Фрэнк Хейс был похоронен спустя три дня, победившая лошадь в скачках более никогда не участвовала, а её владелица дала ей новое имя «Сладкий поцелуй смерти» (англ. Sweet Kiss of Death)
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1k
старый абрикос 44 минуты назад
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20k
Вишенка Крокодилова 55 минут назад
Что же делать? Остается мне
Вышвырнуть жокея моего
И скакать, как будто в табуне,
Под седлом, в узде, но без него!
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759
Gigantes 58 минут назад
Вроде как по правилам это не считается победой без жокея
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2k
Денис Ануфриев Час назад
хорошо что и не так)
Ссылка www.youtube.com
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