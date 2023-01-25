"На скачках конь остался без жокея - но это не помешало его победе"

Ему удалось обогнать всех, и он пришёл первым - хотя с самого начала его дисквалифицировали. По правилам скачек, коня, оставшегося без жокея, сразу дисквалифицируют - потому что обычно животные начинают вести себя неконтролируемо и сбиваются с пути. Но не в случае с Ванияром, который уверенно поскакал дальше - к победе! Технически он стал номером один.