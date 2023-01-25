"На скачках конь остался без жокея - но это не помешало его победе"

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На конных скачках Tokai Stakes 2023 в Японии первым пришёл конь без жокея. В самом начале жокей упал с коня, но несмотря на это, тот продолжил скачки - и ему удалось "обскакать" своих соперников!
Жокей играет важную роль во время скачек. Они контролируют темп лошади, скорость, движения. Но недавно, на скачках Tokai Stakes 2023 в Японии, один конь доказал, что победить можно и без жокея. Во время скачек 22 января Ванияр, конь под номером 5, в самом начале остался без жокея - тот потерял равновесие и упал с коня, но Ванияр всё равно продолжил скакать.
Ему удалось обогнать всех, и он пришёл первым - хотя с самого начала его дисквалифицировали. По правилам скачек, коня, оставшегося без жокея, сразу дисквалифицируют - потому что обычно животные начинают вести себя неконтролируемо и сбиваются с пути. Но не в случае с Ванияром, который уверенно поскакал дальше - к победе! Технически он стал номером один.
Вот как всё произошло:
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Я бы сказал, это помогло его победе. Всё таки бежать налегке куда сподручнее, чем с мешком на спине.
По профессии был тренером по верховой езде, принимая иногда участие в скачках как жокей. В течение своей жизни ему не удавалось победить ни в одной из скачек. Победный и в то же время роковой заезд состоялся 4 июня 1923 года в Belmont Park, штат Нью-Йорк, США. Выступая на лошади по имени «Сладкий поцелуй» (англ. Sweet Kiss), принадлежавшей американке Фрейлинг и считавшейся аутсайдером заезда, Фрэнк Хейс получил сердечный приступ предположительно в середине скачки и умер. Лошадь, ставки на которую принимались 20:1, победила с уже умершим жокеем. Мисс Фрейлинг и чиновники обнаружили это, когда пришли поздравить победителя.
Фрэнк Хейс был похоронен спустя три дня, победившая лошадь в скачках более никогда не участвовала, а её владелица дала ей новое имя «Сладкий поцелуй смерти» (англ. Sweet Kiss of Death)
Вышвырнуть жокея моего
И скакать, как будто в табуне,
Под седлом, в узде, но без него!