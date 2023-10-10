Футбольного судью отстранили от матча за отказ пожать руку помощнице

Взаимоотношения полов в современном футболе все чаще напоминают абсурдную комедию. Не так давно главу испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса сместили с должности и завели уголовное дело за поцелуй футболистки после финала женского чемпионата мира. Рубалес подвергся обструкции за сексуальное насилие и сексизм. А несколько дней назад в сексизме за противоположный жест обвинили итальянского судью Юана Луку Сакки. Арбитр перед выходом на поле просто не пожал руку своей помощницы (лайнсмену).