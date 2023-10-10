FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3351 пост • 445 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Футбольного судью отстранили от матча за отказ пожать руку помощнице

Футбольного судью отстранили от матча за отказ пожать руку помощнице

Автор:
10 октября 2023 13:52
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Италия   арбитр   дисквалификация   помощница   сексизм   футбол   
1539
2
1

Оказывается, в любой непонятной ситуации мужчину можно обвинить в сексизме.

Взаимоотношения полов в современном футболе все чаще напоминают абсурдную комедию. Не так давно главу испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса сместили с должности и завели уголовное дело за поцелуй футболистки после финала женского чемпионата мира. Рубалес подвергся обструкции за сексуальное насилие и сексизм. А несколько дней назад в сексизме за противоположный жест обвинили итальянского судью Юана Луку Сакки. Арбитр перед выходом на поле просто не пожал руку своей помощницы (лайнсмену).

Самые прогрессивные в один голос закричали, что арбитр — сексист, он унизил помощницу, пожав руки только мужчинам. К счастью, в Итальянской ассоциации арбитров не углядели унижения женщины-лайнсмена и отметили, что Хуан Лука Сакка действовал по правилам футбольного протокола (судьи приветствуют друг друга только на поле).


"Сексистский подтекст в этой ситуации должен быть абсолютно исключен. Это был просто непроизвольный и неверно истолкованный жест. Скорее удивительно, что мы говорим о сексизме внутри ассоциации, которая сделала разрушение всех гендерных барьеров одной из своих главных целей", — заявили в Итальянской ассоциации арбитров.

Тем не менее без наказания итальянский арбитр не остался. Его отстранили от очередного матча Серии "А", видимо, чтобы самая крикливая публика немного остыла.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   Италия   арбитр   дисквалификация   помощница   сексизм   футбол   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
satra 2 часа назад
Судья и лайнсмену-мужчине не пожал руку. По правилам футбольного протокола.
Тот даже и не тянул руку, в отличие от, возможно, менее опытного коллеги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sanchesS80 Час назад
Идиоты, блин. Очевидно что он хотел пожать руку футболистам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Еркен 2 часа назад
А то что он второму помощнику руку даже не подал это ничего?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

176448



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями мох на территории России
Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями мох на территории России
Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит
Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит
Четыре тысячи долларов за отъезд
Четыре тысячи долларов за отъезд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Уровень владения языком

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#Прикол#ДТП#история#Автовсячина#США#улыбнуло#новости
#машина#люди#интересное#животные#позитив#забавно#Россия#фильм#дети#Израиль
#автомобили#Юмор#интересно#аварии#авто аварии#факты#кино#шоу бизнес#Китай#милота
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Российский арбитр ударил футболиста во время товарищеского матча Российский арбитр ударил футболиста во время товарищеского матча Итальянская сборная по футболу проехала парадом по улицам ликующего Рима Итальянская сборная по футболу проехала парадом по улицам ликующего Рима Итальянская журналистка, обсуждая футбол, повторила трюк из "Основного инстинкта" Итальянская журналистка, обсуждая футбол, повторила трюк из "Основного инстинкта" Итальянский клуб показал первое видео с Кокориным Итальянский клуб показал первое видео с Кокориным Сборная Италии обыграла англичан и стала чемпионом Европы по футболу Сборная Италии обыграла англичан и стала чемпионом Европы по футболу

На что жалуетесь?

Вернуться