Футбольного судью отстранили от матча за отказ пожать руку помощнице

Оказывается, в любой непонятной ситуации мужчину можно обвинить в сексизме.
Взаимоотношения полов в современном футболе все чаще напоминают абсурдную комедию. Не так давно главу испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса сместили с должности и завели уголовное дело за поцелуй футболистки после финала женского чемпионата мира. Рубалес подвергся обструкции за сексуальное насилие и сексизм. А несколько дней назад в сексизме за противоположный жест обвинили итальянского судью Юана Луку Сакки. Арбитр перед выходом на поле просто не пожал руку своей помощницы (лайнсмену).
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Самые прогрессивные в один голос закричали, что арбитр — сексист, он унизил помощницу, пожав руки только мужчинам. К счастью, в Итальянской ассоциации арбитров не углядели унижения женщины-лайнсмена и отметили, что Хуан Лука Сакка действовал по правилам футбольного протокола (судьи приветствуют друг друга только на поле).
"Сексистский подтекст в этой ситуации должен быть абсолютно исключен. Это был просто непроизвольный и неверно истолкованный жест. Скорее удивительно, что мы говорим о сексизме внутри ассоциации, которая сделала разрушение всех гендерных барьеров одной из своих главных целей", — заявили в Итальянской ассоциации арбитров.
Тем не менее без наказания итальянский арбитр не остался. Его отстранили от очередного матча Серии "А", видимо, чтобы самая крикливая публика немного остыла.
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Тот даже и не тянул руку, в отличие от, возможно, менее опытного коллеги.