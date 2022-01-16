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Конный дайвинг: изобретение Дикого Запада, которое превратилось в модный аттракцион

Конный дайвинг: изобретение Дикого Запада, которое превратилось в модный аттракцион (11 фото)

Автор:
16 января 2022 12:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   аттракцион   конный спорт   лошади   прыжки в бассейн   прыжки в воду   экстремальные аттракционы   
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На протяжении истории существовало много диковинных видов спорта, но мало таких необычных и откровенно жестоких, как прыжки в воду на лошадях. Впервые это развлечение появилось в США в 1880-х годах и оставалось популярным зрелищем в Атлантик-Сити вплоть до 1970-х годов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   аттракцион   конный спорт   лошади   прыжки в бассейн   прыжки в воду   экстремальные аттракционы   
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707
SHAGREEN 3 часа назад
Еб...утые
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20k
Евгений 11 минут назад
А Зачем?
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90k
сапер Водичка 46 минут назад
Если б я имел коня, это был бы номер. Если б конь имел меня, я б, наверно, помер.
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380
Трям 3 часа назад
Хорошо хоть до бабслея не додумались, кретины...
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8k
Garpia121 3 часа назад
Бедные лошади, люди идиоты.
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