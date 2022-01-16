Конный дайвинг: изобретение Дикого Запада, которое превратилось в модный аттракцион

В 1924 году представление стало еще более популярным после того, как к нему присоединилась наездница Сонора Вебстер. Она и ее лошадь, Красная Губа, собирали большие толпы, но в 1931 году произошла трагедия, когда пара потеряла равновесие на платформе и упала в воду. У Вебстер произошло отслоение сетчатки обоих глаз и она полностью ослепла. Несмотря на это, она продолжала выступать. В 1991 году о ней сняли фильм "Храбрых сердцем не сломить".