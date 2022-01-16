Конный дайвинг: изобретение Дикого Запада, которое превратилось в модный аттракцион

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На протяжении истории существовало много диковинных видов спорта, но мало таких необычных и откровенно жестоких, как прыжки в воду на лошадях. Впервые это развлечение появилось в США в 1880-х годах и оставалось популярным зрелищем в Атлантик-Сити вплоть до 1970-х годов.
Конный дайвинг был придуман Уильямом "Доком" Карвером, организатором развлекательных шоу с животными и стрельбой "Дикий Запад" и "Дикая Америка", который сначала работал с Баффало Биллом, а затем самостоятельно. Именно ему принадлежит идея номера "Прыгающие лошади", в котором человек на коне прыгал с вышки в бассейн.
Тампа, Флорида. Наездница - дочь "Дока" Карвера. На лошади нет уздечки, только легкий недоуздок. Недатированная фотография
Карвер даже рассказывал отдельную историю о том, как идея пришла ему в голову. Якобы в 1881 году он переходил на лошади мост через реку Платт в Небраске, и мост рухнул. Лошадь упала в воду, и это зрелище вдохновило его на то, чтобы заняться нырянием с лошадьми. Аттракцион был связан с падением лошади с рампы высотой 18 метров в воду примерно на 3 метра.
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Натренировав несколько лошадей и построив деревянную рампу, Карвер отправился в турне по стране. Шоу пользовалось неизменным успехом, хотя иногда происходили трагедии - например, в 1907 году во время прыжка погиб 18-летний наездник.
1930-е годы
Шоу получило постоянное место дислокации - Стальной пирс (Steel Pier) в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. - и стало там очень успешным. Лошади прыгали в воду семь дней в неделю, по четыре представления в день.
Всадник на лошади выполняет трюк с прыжком в бассейн, 1940-е годы
В 1924 году представление стало еще более популярным после того, как к нему присоединилась наездница Сонора Вебстер. Она и ее лошадь, Красная Губа, собирали большие толпы, но в 1931 году произошла трагедия, когда пара потеряла равновесие на платформе и упала в воду. У Вебстер произошло отслоение сетчатки обоих глаз и она полностью ослепла. Несмотря на это, она продолжала выступать. В 1991 году о ней сняли фильм "Храбрых сердцем не сломить".
В 1970-х популярность конного дайвинга начала снижаться. Однако это не помешало тематическому парку Magic Forest в Лейк-Джордж, штат Нью-Йорк, открыть собственное шоу. Его главной достопримечательностью был Рекс, которого позже заменил мерин по имени Молния.
Атлантик-Сити, 1977 год
Несмотря на свою популярность, конный дайвинг подвергся критике со стороны борцов за права животных, которые назвали этот вид спорта жестоким по отношению к лошадям.
Стальной пирс в Атлантик-Сити, 1978 год
Несмотря на то, что не было ни одного сообщения о травмах животных во время шоу (страдали только наездники), утверждалось, что лошади могут получать внутренние повреждения.
Ныряющая лошадь Дина и ее наездница, 1955 год
Давление со стороны общественности привело к закрытию аттракциона Steel Pier. Хотя были попытки возродить его — в 1993 и 2012 годах — ни одна из них не увенчалась успехом. Сегодня никто не хочет смотреть на то, как лошадь заставляют прыгнуть с большой высоты в бассейн.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Исторические факты аттракцион конный спорт лошади прыжки в бассейн прыжки в воду экстремальные аттракционы
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