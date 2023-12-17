Климатологи обеспокоились дыханием жителей Великобритании

И не потому, что воздух грязный, а совсем даже наоборот. Теперь человеческое дыхание признали "вредным для окружающей среды".
Итак, как мы все знаем, жители Великобритании очень влияют на изменение климата на планете, по мнению ученых, конечно. Они ездят на машинах, едят мясо и еще, о ужас, дышут, потеют и пукают.
Доктор Николас Коуэн, физик и климатолог из Британского центра экологии и гидрологии, провел новое исследование, которое показывает, что газы, выпускаемые человеком, такие как метан и закись азота, могут вносить свой вклад в глобальное потепление. Эти газы составляют до 0,1% выбросов парниковых газов в Великобритании. Однако, несмотря на их незначительное количество, они обычно игнорируются в экологических мониторинговых программах.
"Выдыхаемое человеком дыхание может содержать небольшие повышенные концентрации метана (CH4) и закиси азота (N2O), которые способствуют глобальному потеплению", - говорит доктор Коуэн
Короче, как мы все помним, процесс дыхания у человека включает в себя вдыхание кислорода и выдыхание углекислого газа. Когда мы вдыхаем, воздух проходит в легкие, где кислород из воздуха попадает в кровь, а углекислый газ (CO2) выделяется из крови в легкие и выдыхается.
В организме человека газообразный метан производится микроорганизмами, известными как метаногены, которые обитают в нашем пищеварительном тракте. Метан попадает в кровь и затем переносится в легкие, где он может быть выдохнут вместе с выдыхаемым воздухом.
Также бактерии в кишечнике и полости рта превращают нитраты из пищи и воды в закись азота, которая также выделяется в процессе дыхания человека.
В отличие от людей, растения используют CO2 для производства кислорода в процессе фотосинтеза. В общей сложности растения успевают нейтрализовать вред от людей, но метан и закись азота они не в состоянии переработать. Оба этих газа являются мощными парниковыми газами, но их выбросы были недооценены.
В ходе исследования было проверено 104 добровольца из граждан Великобритании. Они дружно дышали в пакетики аж 328 раз. Все образцы были тщательно изучены и было установлено, что метан есть у 31% участников. Причем связи между газами в дыхании и диетическими предпочтениями установлено не было.
Казалось бы, 31% это не так уж и много, но вот оставшиеся 69% выпускают этот газ в результате работы кишечника (пукают они). Из любопытного, метан чаще всего вырабатывают дамы старше 30 лет, а вот почему так происходит, ученые еще не разобрались. Связать мясоедов и веганов к выпусканию газов тоже не получилось.
В результате исследования удалось выяснить, что жители Великобритании навыпускали газов аж 0,05% для метана и 0,1% для закиси азота. Доктор Коуэн подчеркивает, что каждый из этих процентов относится конкретно к соответствующим газам, а не ко всем выбросам парниковых газов в стране в целом.
А так как раньше ученые считали подобные выбросы незначительными, то и особого внимания на них не обращали. Надо учесть еще и то, что население страны стареет, а потом и умирает, и при разложении тоже выделяет всякое. Ужас-то какой!
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