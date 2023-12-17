Климатологи обеспокоились дыханием жителей Великобритании

Итак, как мы все знаем, жители Великобритании очень влияют на изменение климата на планете, по мнению ученых, конечно. Они ездят на машинах, едят мясо и еще, о ужас, дышут, потеют и пукают.



Доктор Николас Коуэн, физик и климатолог из Британского центра экологии и гидрологии, провел новое исследование, которое показывает, что газы, выпускаемые человеком, такие как метан и закись азота, могут вносить свой вклад в глобальное потепление. Эти газы составляют до 0,1% выбросов парниковых газов в Великобритании. Однако, несмотря на их незначительное количество, они обычно игнорируются в экологических мониторинговых программах.





"Выдыхаемое человеком дыхание может содержать небольшие повышенные концентрации метана (CH4) и закиси азота (N2O), которые способствуют глобальному потеплению", - говорит доктор Коуэн



