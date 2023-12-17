FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7326 постов • 3083 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Климатологи обеспокоились дыханием жителей Великобритании

Климатологи обеспокоились дыханием жителей Великобритании

Автор:
17 декабря 2023 09:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   азот   воздух   дыхание   климат   метан   ученые   
1046
4

И не потому, что воздух грязный, а совсем даже наоборот. Теперь человеческое дыхание признали "вредным для окружающей среды".

Итак, как мы все знаем, жители Великобритании очень влияют на изменение климата на планете, по мнению ученых, конечно. Они ездят на машинах, едят мясо и еще, о ужас, дышут, потеют и пукают.


Доктор Николас Коуэн, физик и климатолог из Британского центра экологии и гидрологии, провел новое исследование, которое показывает, что газы, выпускаемые человеком, такие как метан и закись азота, могут вносить свой вклад в глобальное потепление. Эти газы составляют до 0,1% выбросов парниковых газов в Великобритании. Однако, несмотря на их незначительное количество, они обычно игнорируются в экологических мониторинговых программах.


"Выдыхаемое человеком дыхание может содержать небольшие повышенные концентрации метана (CH4) и закиси азота (N2O), которые способствуют глобальному потеплению", - говорит доктор Коуэн


Короче, как мы все помним, процесс дыхания у человека включает в себя вдыхание кислорода и выдыхание углекислого газа. Когда мы вдыхаем, воздух проходит в легкие, где кислород из воздуха попадает в кровь, а углекислый газ (CO2) выделяется из крови в легкие и выдыхается.


В организме человека газообразный метан производится микроорганизмами, известными как метаногены, которые обитают в нашем пищеварительном тракте. Метан попадает в кровь и затем переносится в легкие, где он может быть выдохнут вместе с выдыхаемым воздухом.
Также бактерии в кишечнике и полости рта превращают нитраты из пищи и воды в закись азота, которая также выделяется в процессе дыхания человека.


В отличие от людей, растения используют CO2 для производства кислорода в процессе фотосинтеза. В общей сложности растения успевают нейтрализовать вред от людей, но метан и закись азота они не в состоянии переработать. Оба этих газа являются мощными парниковыми газами, но их выбросы были недооценены.


В ходе исследования было проверено 104 добровольца из граждан Великобритании. Они дружно дышали в пакетики аж 328 раз. Все образцы были тщательно изучены и было установлено, что метан есть у 31% участников. Причем связи между газами в дыхании и диетическими предпочтениями установлено не было.


Казалось бы, 31% это не так уж и много, но вот оставшиеся 69% выпускают этот газ в результате работы кишечника (пукают они). Из любопытного, метан чаще всего вырабатывают дамы старше 30 лет, а вот почему так происходит, ученые еще не разобрались. Связать мясоедов и веганов к выпусканию газов тоже не получилось.


В результате исследования удалось выяснить, что жители Великобритании навыпускали газов аж 0,05% для метана и 0,1% для закиси азота. Доктор Коуэн подчеркивает, что каждый из этих процентов относится конкретно к соответствующим газам, а не ко всем выбросам парниковых газов в стране в целом.

А так как раньше ученые считали подобные выбросы незначительными, то и особого внимания на них не обращали. Надо учесть еще и то, что население страны стареет, а потом и умирает, и при разложении тоже выделяет всякое. Ужас-то какой!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Великобритания   азот   воздух   дыхание   климат   метан   ученые   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
сеньор Леонсио Час назад
А те кто заботится влияние дыхания человека на экосистему, конечно же не прекратят летать на частных самолётах!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
jnkbxybr 9 минут назад
новичком пусть подышат и нет проблем с дыханием потом совсем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Клавдий Тромалыч Заратустра Полчаса назад
Всё правильно! Выделение кишечных газов надо налогом облагать! Очевидно, что в потеплении и как следствии таянии полярных льдов виноваты заднеприводные! У них очко не держит, вот и травят окружающих газом! Надо, чтобы они за это налог платили, и каждый год специальная комиссия фиксировала износ газовыделяющего отверстия, и если оно больше положенного, то штрафовало, и предписывало устранить протечку! Вплоть до эвтаназии !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
887
дмитрий викторович 36 минут назад
Так понимаю. Начинается прилюдия к введению налога на дыхание(налог на воздух). Очередной экологический сбор(побор). Конечно, всë ради экологии, еë родимой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
vvv 43 минуты назад
Ой да идите вы найух все иопанутые экоактивисты ля. К этому все шло, когда начался разговор о коровьих пуках. Логичный вывод, что человек мешает планете, надо всем перестать дышать и птички и прочая живность сразу защебечет. Ля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
502
no. 53 минуты назад
доктор кактамего может подать личный пример, как сделать планете добро, и добровольно перестать выделять газы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94448



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 декабря
Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на Олимпиаду 2024 в нейтральном статусе
Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на...
Набирающие популярность в сообществах
От дефицита к затовариванию. Склады российских автодилеров забиты китайскими авто
От дефицита к затовариванию. Склады российских автодилеров забиты китайскими авто
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#Прикол#ДТП#Россия#милота#соцсети#снег#Аукцион
#Юмор#автомобили#кино#история#СССР#интересное#факты#Автовсячина#подборка#Еда
#животные#автомир#в мире#аварии#авто аварии#люди#фильм#Ynews#полиция#знаменитости
Таяние вечной мерзлоты в Сибири может привести к взрыву "метановой бомбы" Таяние вечной мерзлоты в Сибири может привести к взрыву "метановой бомбы" В Англии родился ребёнок от трёх родителей В Англии родился ребёнок от трёх родителей В Антарктиде появился зеленый снег В Антарктиде появился зеленый снег Льды Антарктиды и Гренландии тают в шесть раз быстрее, чем в 1990-х Льды Антарктиды и Гренландии тают в шесть раз быстрее, чем в 1990-х «Это вторжение!»: Англию оккупируют огромные крысы, отъевшиеся на фаст-фуде «Это вторжение!»: Англию оккупируют огромные крысы, отъевшиеся на фаст-фуде

На что жалуетесь?

Вернуться