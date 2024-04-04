История бедняжки Мерси Браун, обвинённой в вампиризме

После смерти любой человек достоин покоя. Но некоторые граждане любят проявлять излишнюю активность в попытке найти мистические объяснения обычным вещам. По причине ограниченности мышления, собственной глупости и просто ради забавы. Так было и с девушкой по имени Мерси Браун, которой «добрые» соседи не дали покоя и после скоропостижной кончины.
До романтичного Эдварда Каллена из «Сумерек», задумчивых братьев Сальваторе из «Дневников вампира», безнадёжно влюблённого Билла Комптона из «Настоящей крови» все вампиры были чертовски страшными.
Они были кровожадными порождениями ночи, поджидающими под кроватью или висящими за окном, готовыми вцепиться в плоть и отнять жизнь. Иногда они даже делали человека одним из них, что было хуже смерти.
Собственно, так изначально и задумывались кровососы. Вампиры, какими мы их знаем сегодня, появились в 1700-х годах в Восточной Европе, но легенды об этих существах встречались за сотни лет до этого. Люди верили, что вампиры – это демоны, овладевшие телами мёртвых и высасывающие кровь из живых.
Одна из самых известных историй о вампирах, которая, как считается, вдохновила Стокера на создание «Дракулы», повествует о «последнем вампире Новой Англии» Мерси Браун. Ей также принадлежит сомнительная честь быть названной первой женщиной-вампиром.
Эта история грустная, жуткая, немного мерзкая... и правдивая. И даже не совсем о вампирах.
В 1800-х годах туберкулёз (тогда он назывался чахоткой) был главной причиной смерти в мире. Люди, больные туберкулёзом, имели 80% шанс умереть, поскольку лекарства ещё не было, как и лечения.
В 1884 году в городе Эксетер, штат Род-Айленд, жили фермер Джордж Браун, его жена Мэри Элиза и трое их детей – дочери Мэри Олив и Мерси, а также сын Эдвин.
Сначала Мэри Элиза заболела туберкулёзом. У неё была усталость, ночная потливость, кашель с мокротой и кровью, и вскоре женщина умерла мучительной смертью.
Через два года после её смерти туберкулёзом заболела и их старшая дочь Мэри Олив. Девушка тоже вскоре скончалась.
Хотя их смерть была ужасной для семьи Браунов, больше никто не заболел, и они считали, что им повезло. Но в 1891 году очень сильно заболел уже Эдвин. Услышав, что мягкий климат поможет избавиться от недуга, он вместе с женой уехал в Колорадо-Спрингс. Когда он вернулся через год, ему сначала стало лучше, но затем его здоровье снова ухудшилось. В том же году 19-летняя сестра Эдвина Мерси тоже заболела и скончалась.
Их отец Джордж был вне себя от горя и душевной боли. Вся его семья уходила, один за одним. И мужчина не знал, как спасти родных.
Видя, что происходит, несколько человек в городе рассказали Джорджу старую народную сказку. Легенда гласила, что если члены одной семьи умирают от чахотки, то это происходит потому, что один из умерших высасывает жизнь из ещё живых родственников. «Доброжелатели» надули в уши Джорджу, что либо его мёртвая жена, либо дочери убивают его сына.
Поначалу Джордж посмеялся. Он предпочитал слушать науку и своего врача. Но по мере того как здоровье Эдвина ухудшалось, отец всё больше отчаивался спасти сына – единственную семью, которая у него осталась.
Поэтому однажды ночью, под покровом темноты, Джордж, несколько горожан и доктор Гарольд Меткалф, который не верил в вампиров, но участвовал в операции по доброте душевной, эксгумировали тела жены и дочерей Джорджа.
В могилах Мэри Элизы и Мэри Олив они нашли только скелеты. Но в гробу Мерси к своему удивлению обнаружили неразложившееся тело. Более того, она выглядела точно так же, как в тот день, когда девушку похоронили. К их подозрениям добавилось то, что в сердце и печени Мерси была обнаружена кровь. Для них это было доказательством того, что она действительно высасывала жизнь из Эдвина.
На самом деле в состоянии тела Мерси не было ничего необычного. Она была похоронена в зимние месяцы, которые были очень холодными, и её тело неплохо сохранилось естественным образом. Доктор попытался объяснить это, но наткнулся на стену непонимания в лице фанатиков с горящими глазами.
Горожане потребовали, чтобы сердце и печень Мерси были удалены и сожжены, прежде чем её перезахоронят. Доктор, поняв, что возражать бесполезно, выполнил просьбу.
Пепел сердца и печени Мерси смешали с водой и скормили бедняге Эдвину. Джордж и остальные жители города ждали, что будет дальше. К сожалению, через два месяца после того, как мужчину накормили этой пакостью, Эдвин умер. После этого Мерси была перезахоронена на кладбище Честнат-Хилл в Эксетере.
Хотя случай Мерси широко известен, небезосновательно полагать, что по всему миру во время свирепствования туберкулёза проводилось множество других эксгумаций в попытке реализации отчаянных надежд. Вероятно, существуют сотни или даже тысячи незарегистрированных случаев появления так называемых вампиров.
По слухам, потомки семьи Браун сохранили газетные вырезки того времени и часто обсуждают эту историю. Помимо Дракулы, история Мерси Браун послужила источником вдохновения для многих рассказов, в том числе для новеллы Кейтлин Р. Кирнан «Так бежит мир», романа Г. П. Лавкрафта «Запретный дом» и книги Сары Л. Томсон «Мерси: последний вампир Новой Англии».
Сегодня место упокоения Мерси Браун по-прежнему вызывает любопытство и интерес посетителей Эксетера и местного кладбища. Её надгробие укреплено металлической лентой, соединённой со столбом, вкопанным в землю, чтобы защитить его от вандализма. Там же находится контейнер с блокнотом, в котором люди могут расписаться, если им так захочется. Зачем? Мало ли, вдруг бедняжка всё-таки вампирша – проснётся, почитает наивные и смешные обращения живых, да и исполнит какое-нибудь заветное желание.
В окрестностях очевидцы замечали синие огни возле надгробия Мерси, а избранным счастливчикам повезло встретиться с призраком девушки, которую так достали после смерти, что единственное, чего она хочет, это покой.
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