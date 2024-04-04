История бедняжки Мерси Браун, обвинённой в вампиризме

Поначалу Джордж посмеялся. Он предпочитал слушать науку и своего врача. Но по мере того как здоровье Эдвина ухудшалось, отец всё больше отчаивался спасти сына – единственную семью, которая у него осталась.

Поэтому однажды ночью, под покровом темноты, Джордж, несколько горожан и доктор Гарольд Меткалф, который не верил в вампиров, но участвовал в операции по доброте душевной, эксгумировали тела жены и дочерей Джорджа.

В могилах Мэри Элизы и Мэри Олив они нашли только скелеты. Но в гробу Мерси к своему удивлению обнаружили неразложившееся тело. Более того, она выглядела точно так же, как в тот день, когда девушку похоронили. К их подозрениям добавилось то, что в сердце и печени Мерси была обнаружена кровь. Для них это было доказательством того, что она действительно высасывала жизнь из Эдвина.

На самом деле в состоянии тела Мерси не было ничего необычного. Она была похоронена в зимние месяцы, которые были очень холодными, и её тело неплохо сохранилось естественным образом. Доктор попытался объяснить это, но наткнулся на стену непонимания в лице фанатиков с горящими глазами.