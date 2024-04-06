17 фото, которые показывают, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы

Время не стоит на месте. Уж так оно устроено. Помимо нас, оно меняет и весь окружающий мир. Мы так привыкли к смартфонам, плазменным телевизорам и прочей современной технике, делающей повседневную жизнь удивительной и комфортной, что и понятия не имеем, как выглядели эти и другие подобные вещи ещё несколько десятилетий назад.
Видимо, необходимо было тянуть за рычаги, чтобы выбрать нужный напиток.
Автомобиль на экране был в значительной степени просто наклейкой, и вращение руля заставляло бесконечную дорогу изгибаться таким образом, что казалось, будто машина вращается.
Такой швейный набор состоит двух частей. Катушка вмещает три цвета ниток, а иглы помещаются в трубку по центру.
Работает лучше, чем что-либо, созданное сегодня.
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