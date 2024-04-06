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17 фото, которые показывают, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы

17 фото, которые показывают, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы

Автор:
06 апреля 2024 09:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Предметы   Прошлое   было   дизайн   интересно   удобство   
972
18

Время не стоит на месте. Уж так оно устроено. Помимо нас, оно меняет и весь окружающий мир. Мы так привыкли к смартфонам, плазменным телевизорам и прочей современной технике, делающей повседневную жизнь удивительной и комфортной, что и понятия не имеем, как выглядели эти и другие подобные вещи ещё несколько десятилетий назад.

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Видимо, необходимо было тянуть за рычаги, чтобы выбрать нужный напиток.

Автомобиль на экране был в значительной степени просто наклейкой, и вращение руля заставляло бесконечную дорогу изгибаться таким образом, что казалось, будто машина вращается.

Такой швейный набор состоит двух частей. Катушка вмещает три цвета ниток, а иглы помещаются в трубку по центру.

Работает лучше, чем что-либо, созданное сегодня.

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Метки: Вещи   Предметы   Прошлое   было   дизайн   интересно   удобство   
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4  комментария
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22k
kσρβγς Час назад
Комментарий к фото
Гриндер не совсем для специй... Хм... Для измельчения трав... Чаще всего - известной травы... Реже - табак и лекарственные травы...
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 15 секунд назад
Это приспособление для размалывания марихуаны)))
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35k
Teodor 18 минут назад
Бритвенные станки просто шикарны, а сравните с этим барахлом! Как говорится, где мы свернули не туда..?
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22k
kσρβγς Час назад
Комментарий к фото
Еще в 80-х продавались свободно...
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1835 постов (1549 в горячем)

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