17 фото, которые показывают, насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы

Время не стоит на месте. Уж так оно устроено. Помимо нас, оно меняет и весь окружающий мир. Мы так привыкли к смартфонам, плазменным телевизорам и прочей современной технике, делающей повседневную жизнь удивительной и комфортной, что и понятия не имеем, как выглядели эти и другие подобные вещи ещё несколько десятилетий назад.