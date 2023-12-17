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18 драгоценностей разных эпох, которые доказывают, что люди во все времена не жалели денег на красоту

18 драгоценностей разных эпох, которые доказывают, что люди во все времена не жалели денег на красоту

Автор:
17 декабря 2023 09:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   дизайн   драгоценности   интересно   красота   украшение   фото   эпоха   
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Древние драгоценности являются не только символом убранства, но и ценным источником информации о культуре и ценностях различных цивилизаций. С давних времен люди украшали себя, своё окружение и свои дома необычными изделиями из дорогостоящих металлов и камней, отражая свое отношение к красоте и роскоши.

Однако стоит отметить, что эти драгоценности были не только декорацией, зачастую они также имели глубокий символический и религиозный смысл. Куда же без этого.

Исследования человеческой истории доказывают, что стремление к прекрасному было присуще всем людям и во все времена. Красивые вещи любили как римляне и египтяне, так и представители различных китайских династий, а также многие другие народы. Ниже вы можете увидеть фото различных драгоценностей прошлых эпох, которые являются яркими свидетельствами того, что наши предки не могли представить своей жизни без золотишка и драгоценных камней.

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Великие Моголы — это падишахи Могольской империи, которая правила в 1526-1857 годах. Существовала на территории современных Индии, Пакистана, юго-восточного Афганистана и Бангладеша.

Великий Торк — это искусно сделанное ожерелье в виде полумесяца, которое было найдено совершенно случайно обычным фермером в 1950 году.

Эта цепочка из соединённых между собой медальонов является крупнейшим ювелирным изделием, сохранившимся со времён Византийской империи. Её носили на плечах и бёдрах. 

Есть предположение, что на глубокой гранатовой печати изображен Август. Учёные считают, что кольцу около 2000 лет.

Империя Ляо — государство, образованное монголоязычными кочевниками. На протяжении долгих лет они занимали просторы Северо-Восточного Китая.

Драгоценность сохранилась в единственном экземпляре.

Изделие изготовлено из золота с эмалью, рубинов, изумрудов, бриллиантов, сапфиров и оникса.

Корё — государство, существовавшее на корейском полуострове до 1392 года.

У основания черепа выгравирован стих Горация: «Бледная смерть беспристрастной ногой посещает хижины бедных и замки богатых».

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Метки: Прошлое   дизайн   драгоценности   интересно   красота   украшение   фото   эпоха   
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