18 драгоценностей разных эпох, которые доказывают, что люди во все времена не жалели денег на красоту

Однако стоит отметить, что эти драгоценности были не только декорацией, зачастую они также имели глубокий символический и религиозный смысл. Куда же без этого.

Исследования человеческой истории доказывают, что стремление к прекрасному было присуще всем людям и во все времена. Красивые вещи любили как римляне и египтяне, так и представители различных китайских династий, а также многие другие народы. Ниже вы можете увидеть фото различных драгоценностей прошлых эпох, которые являются яркими свидетельствами того, что наши предки не могли представить своей жизни без золотишка и драгоценных камней.