18 драгоценностей разных эпох, которые доказывают, что люди во все времена не жалели денег на красоту

Древние драгоценности являются не только символом убранства, но и ценным источником информации о культуре и ценностях различных цивилизаций. С давних времен люди украшали себя, своё окружение и свои дома необычными изделиями из дорогостоящих металлов и камней, отражая свое отношение к красоте и роскоши.
Однако стоит отметить, что эти драгоценности были не только декорацией, зачастую они также имели глубокий символический и религиозный смысл. Куда же без этого.
Исследования человеческой истории доказывают, что стремление к прекрасному было присуще всем людям и во все времена. Красивые вещи любили как римляне и египтяне, так и представители различных китайских династий, а также многие другие народы. Ниже вы можете увидеть фото различных драгоценностей прошлых эпох, которые являются яркими свидетельствами того, что наши предки не могли представить своей жизни без золотишка и драгоценных камней.
Великие Моголы — это падишахи Могольской империи, которая правила в 1526-1857 годах. Существовала на территории современных Индии, Пакистана, юго-восточного Афганистана и Бангладеша.
Великий Торк из Снеттишама (Восточная Англия), сделанный из килограммового куска золота, приблизительно 1 век до нашей эры
Великий Торк — это искусно сделанное ожерелье в виде полумесяца, которое было найдено совершенно случайно обычным фермером в 1950 году.
Эта цепочка из соединённых между собой медальонов является крупнейшим ювелирным изделием, сохранившимся со времён Византийской империи. Её носили на плечах и бёдрах.
Древнее кольцо с гранатом, которое, вероятно, изображает первого римского императора, 20 год до нашей эры
Есть предположение, что на глубокой гранатовой печати изображен Август. Учёные считают, что кольцу около 2000 лет.
Золотая погребальная маска с серьгами, Монголия или Северный Китай, династия Ляо, 916–1125 годы нашей эры
Империя Ляо — государство, образованное монголоязычными кочевниками. На протяжении долгих лет они занимали просторы Северо-Восточного Китая.
Драгоценность сохранилась в единственном экземпляре.
Изделие изготовлено из золота с эмалью, рубинов, изумрудов, бриллиантов, сапфиров и оникса.
Папская тиара из серебра с драгоценными камнями и жемчугом в сокровищнице Святого Петра в Ватикане, 18 век
Агатовая мужская табакерка в форме женской головы. Подарок по заказу дамы своему возлюбленному, 18 век
Корё — государство, существовавшее на корейском полуострове до 1392 года.
У основания черепа выгравирован стих Горация: «Бледная смерть беспристрастной ногой посещает хижины бедных и замки богатых».
Источник:
- Завораживающие мгновения прошлого, запечатлённые на ретро-фото
- 16 удивительных артефактов, которые удивляют нас своей красотой
- 14 людей, которые добавили дерево в интерьер - и получилось просто ВАУ
- Природа вместо холста: 15 работ которые, кажется, создавали не художники, а чародеи
- 17 самых дорогих ювелирных украшений