16 предметов из прошлого, над предназначением которых придётся изрядно поломать голову

Эти вещи отличаются не только своей функциональностью, но и уникальным дизайном или необычной формой, которая способна сбивать с толку даже знатоков винтажа.
Если их показать обычным современным людям, то у них явно возникнут трудности даже с их опознанием, ведь окружающий нас бытовой мир давным-давно изменился до неузнаваемости. Желаете проверить свою интуицию? Предлагаем вам взглянуть на некоторые старинные предметы домашнего обихода и угадать, для каких целей они были предназначены.
Так выглядела карманная рулетка в те времена, когда азартные игры были под строгим запретом.
Это дореволюционный женский писсуар. Да, он забетонированный, но главные черты вполне угадываются.
Это электрический прикуриватель. Если подключить его к питанию и перевернуть — он нагреется.
Во-первых, она отдельно стоящая, у неё есть деревянная подставка на круглых ножках, а изразцы выложены по всему периметру, в том числе на задней стенке. Во-вторых, она необычно расположена — прямо в прихожей. Конечно, нельзя исключать, что её сюда когда-то перенесли, но она подключена к дымоходу в капитальной стене, то есть какая-то печь была здесь и при постройке дома.
Нет, это старинные детские погремушки. Наверное, получить такой по голове — то ещё удовольствие.
Это «вечная пилюля». Специальное «лекарство» для многократного использования, сделанное из сурьмы. Ранее считалось, что сурьма является прекрасным средством для очищения. Такую пилюлю проглатывали и ждали её естественного выхода. Затем «лекарством» мог воспользоваться другой член семьи. Приобреталась «вечная пилюля» в одном экземпляре и передавалась по наследству.
Это винтажный подсвечник.
Нет, это очень модный холодильник 30-х годов.
Это керамическая или глиняная грелка, внутрь которой заливалась горячая вода. Частенько использовалась в больницах.
На самом деле это крайне редкое устройство, которым записывались звуки рептилий и земноводных.
Так выглядят карманные часы с камерой 1886 года. Они были предшественниками шпионской камеры – механизма, замаскированного под другой объект.
Это почтовые весы
Так раньше выглядел дорожный отражатель 30-40-х годов.
Перед вами туристическое снаряжение. Доска, кстати, тоже входит в этот комплект.
Это огнетушитель. Да, это устройство тяжело сравнивать по эффективности с современными системами пожаротушения. Но им пользовались достаточно длительное время. Внутри такого огнетушителя содержался тетрахлорметан или соляной раствор. Эта штуковина вешалась в местах с наибольшим риском возгорания.
Это посуда для сервирования масла или икры. Крючки спереди предназначены для фиксации ножа и ложки.
Источник:
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По каким признакам определили его половую принадлежность? И вообще - в дореволюционной России были женские писсуары?