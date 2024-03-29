16 предметов из прошлого, над предназначением которых придётся изрядно поломать голову

Во-первых, она отдельно стоящая, у неё есть деревянная подставка на круглых ножках, а изразцы выложены по всему периметру, в том числе на задней стенке. Во-вторых, она необычно расположена — прямо в прихожей. Конечно, нельзя исключать, что её сюда когда-то перенесли, но она подключена к дымоходу в капитальной стене, то есть какая-то печь была здесь и при постройке дома.