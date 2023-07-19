15 до боли знакомых примеров посуды из СССР, дизайн которой вызывает ностальгию

Посуда, изготовленная в Советском Союзе, — пример того, как одна незначительная вещь домашнего обихода способна пробудить в людях ностальгию и трогательные воспоминания.
Эпоха СССР запомнилась её очевидцам многим. Удивительно, что и в молодом поколении, не заставшем времена их родителей и бабушек и дедушек, живо любопытство к их миру. До сих пор люди скупают на гаражных распродажах антиквариат, украшая свой дом мелочами прошлой жизни.
Осенний кофейный набор (Богдановичский фарфор)
Ягодки
Повседневная красота (Конаковский завод)
Почему бы и нет?
Может быть, ярко-зелёные бокалы для шампанского были не у всех, зато узор всем знаком!
Невозможно не узнать этот хрусталь
При взгляде на эти фотографии слышится, как бабушка просит достать вазу из серванта.
До боли знакомый сервиз в горошек
Кругло и уютно!
Жестяная коллекция в горошек
Карамельное стекло из 80-х
Полосатая гвардия
Яркая ваза на ваш стол
Для обеда в саду
Глиняный набор для особых случаев
Зелёная ваза из стекла
Каждый уважающий себя путешественник узнает этот предмет
Знакомые всем зелёный узор и золотая кайма
Подобные повседневные вещи становятся диковинкой на заграничных блошиных рынках. Поэтому, почему бы не приготовить в ней борщ?
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Этот логотип РЖД, появился в 2008 году. СССР уже 17 лет как не было.