15 до боли знакомых примеров посуды из СССР, дизайн которой вызывает ностальгию

Эпоха СССР запомнилась её очевидцам многим. Удивительно, что и в молодом поколении, не заставшем времена их родителей и бабушек и дедушек, живо любопытство к их миру. До сих пор люди скупают на гаражных распродажах антиквариат, украшая свой дом мелочами прошлой жизни.

Осенний кофейный набор (Богдановичский фарфор)