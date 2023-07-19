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15 до боли знакомых примеров посуды из СССР, дизайн которой вызывает ностальгию

15 до боли знакомых примеров посуды из СССР, дизайн которой вызывает ностальгию

Автор:
19 июля 2023 10:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вещи   Предметы   Прошлое   СССР   дизайн   ностальгия   фото   
1461
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Посуда, изготовленная в Советском Союзе, — пример того, как одна незначительная вещь домашнего обихода способна пробудить в людях ностальгию и трогательные воспоминания.

Эпоха СССР запомнилась её очевидцам многим. Удивительно, что и в молодом поколении, не заставшем времена их родителей и бабушек и дедушек, живо любопытство к их миру. До сих пор люди скупают на гаражных распродажах антиквариат, украшая свой дом мелочами прошлой жизни.


Осенний кофейный набор (Богдановичский фарфор)

×
×

Ягодки

Повседневная красота (Конаковский завод)

Почему бы и нет?

Может быть, ярко-зелёные бокалы для шампанского были не у всех, зато узор всем знаком!


Невозможно не узнать этот хрусталь

При взгляде на эти фотографии слышится, как бабушка просит достать вазу из серванта.


До боли знакомый сервиз в горошек


Кругло и уютно!


Жестяная коллекция в горошек


Карамельное стекло из 80-х


Полосатая гвардия


Яркая ваза на ваш стол


Для обеда в саду


Глиняный набор для особых случаев


Зелёная ваза из стекла


Каждый уважающий себя путешественник узнает этот предмет


Знакомые всем зелёный узор и золотая кайма

Подобные повседневные вещи становятся диковинкой на заграничных блошиных рынках. Поэтому, почему бы не приготовить в ней борщ?

Источник:

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Метки: Вещи   Предметы   Прошлое   СССР   дизайн   ностальгия   фото   
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16  комментариев
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77k
Доктор Джонс Час назад
Без "Рыбки" пост не засчитывается...
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5k
Robin 6 минут назад
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3k
WELL 7 минут назад
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939
ruslan d 18 минут назад
Кое=что даже еще осталось
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39k
Aleks Полчаса назад
Комментарий к фото
Ну да, РЖД это 100% из СССР
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12k
Евгений Полчаса назад


Этот логотип РЖД, появился в 2008 году. СССР уже 17 лет как не было.
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39k
Aleks Полчаса назад
Комментарий к фото
О, наши, эстонские
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15k
FatZilla 37 минут назад
СОВЕТСКИЕ подстаканники с логотипом РЖД?!
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5k
Тамара 45 минут назад
Согласитесь, что этот набор действительно прекрасен.
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23k
ЦСКА Час назад
Ваза, инв.№ 5869...Ваза "мозер"!!!
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55k
zloykoyot Час назад
И у меня такие на кухне стояли. Сейчас стоят на даче в сарае. Служат ёмкостями под всяческие болты/саморезы/гвозди/прочую мелочь. Но я до сих пор не знаю на каком втором языке они подписаны.
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