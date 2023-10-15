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16 диковатых вещей, происходивших на протяжении истории

16 диковатых вещей, происходивших на протяжении истории

Автор:
15 октября 2023 10:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Прошлое   диковина   жуть   интересно   познавательно   факты   фото   
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В это может быть трудно поверить, но история — это не только запоминание многочисленных дат и подробное описание наводящих тоску сражений, но и моменты, которые заставляют полюбить эту область знаний.

Архивные снимки знаменитостей, которые не были представлены широкой публике, раскрытие тайн прошлого и странности, происходившие на протяжении всей истории — именно это нас так привлекает. Сегодня мы собрали для вас слегка тревожную коллекцию исторических фотографий, показывающих, что жизнь в прошлом была совсем не такой, как сейчас.

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Роскошный костюм, за который многие выложили бы кругленькую сумму, чтобы нарядиться в него на Хэллоуин.

«Там, где я вырос, это называется "понедельник"», — пошутили в комментариях

Выглядит как результат размышлений о том, что получится, если скрестить Ктулху с мухомором. Ктулхомор!

Представьте, подходит к вам медсестра в таком обмундировании и говорит: «Не волнуйтесь, это полностью безопасно». Или это первый вариант злодея из «Звёздных войн», которого, вероятно, изначально звали Дарт Вёдер?

Он мог не только курить трубку через глаз, но даже надувать воздушный шарик и играть на флейте! Стоит сразу отметить, что у него были 2 полностью функционирующих глаза. Альфред жил в Детройте, США, а его удивительные способности были связаны с аномалией развития его слезной железы. По крайней мере так принято считать

После того, как на парижских Елисейских полях появилась фотобудка под названием «Photomaton» («Фотоматон»), она сразу привлекла внимание художников-сюрреалистов, которым очень нравилось, что всё происходит автоматически. Одним из таких сюрреалистов был художник Ива Танги

Фото было сделано примерно в 1960-х годах в парке развлечений Aquarena Springs в Сан-Маркосе, Техас, США, где и выступал Глурпо.

В 1994 году территорию парка развлечений выкупил Техасский государственный университет, закрыл парк и основал в этом месте Центр водных ресурсов и окружающей среды «Медуза»

Все как-то более или менее вписываются, но этот Микки Маус.. Он будто бы переборщил с веществами, которые и будто не планировал никогда принимать. Ну или Микки видел, как пасхальный кролик и поросёнок рядом с ним делали какие-то темные дела, и теперь он боится за свою жизнь

На фотографии слева можно видеть Гарриет Джордан, госпитализированную в 1858 году с диагнозом острая мания, а на правом фото — неизвестная женщина, страдающая острой меланхолией.

В викторианскую эпоху резко возросли случаи помещения людей в сумасшедшие дома, причем неизвестно, было ли это связано с ростом психотических заболеваний или снижением толерантности общества к психически больным. Как сообщается, некоторые богачи использовали частные сумасшедшие дома, чтобы помещать в них надоевших жён. Таким образом они легко и просто избавлялись от них

Как правило, это были узкоспециализированные конкурсы для оценки какой-то конкретной части тела. Например, на этом фото вы можете видеть участниц конкурса красивых ног

Мешки и ножки!

Как можно видеть на фото, лифты были многоуровневыми, но каждый уровень был настолько низким, что шахтёрам приходилось пользоваться им в сидячем положении.

Было бы очень неприятно, если бы у одного из рабочих в этом лифте произошла «утечка газа»..

И снова настораживающие костюмы Микки и Минни Маусов. Если вы считаете эти костюмы жуткими, то вы ещё не видели другой вариант костюмов, существовавших в тот же период

Они заставили мальчика встать на колени на каменную плитку. Неудивительно, что ребёнок не улыбается.

Как сообщается, в Мексике существует очень долгая история самобичевания в религиозных целях. По сообщениям, чтобы выразить своё покаяние, мексиканцы могут покидать город натощак на несколько дней или пройти на коленях от начала города до самой церкви, ну или одеваться так, чтобы это причиняло страдания, как, например, женщина на фото. Заметили, что на её шее висит кактус?

Думаем, меньше всего в этой толпе кто-нибудь хотел бы споткнуться. Кто-то пропустил это фото через алгоритм подсчёта людей в толпе на фотографиях, и он выдал результат ~2617 людей. Стоит полагать, что людей на мосту гораздо больше, так как алгоритм не считал тех, кто был за поворотом моста. Как сообщается, администрация моста не ожидала огромного наплыва людей и боялись, что мост не выдержит такой вес. К счастью, мост слегка просел под тяжестью, но выдержал это испытание

На конкурсе красоты хиропрактик и мануальный терапевт показывает копию позвоночника модели Лоис Конвей, одной из трех победительниц конкурса на звание самого ровного позвоночника, 1956 год

На плетёном сиденье для малыша нет и намека на ремень безопасности или хотя бы какой-нибудь удерживающей верёвочки. Может ли быть такое, что в 1930-годы в Великобритании все дороги были абсолютно гладкими?

Это фото является частью книги «Reveries of a Circus Clown» («Мечты циркового клоуна»), где оно подписано: «Макс Дилле, готов к началу выступления».

Необычным образом сконструированный костюм придавал ногам клоуна нереалистично круглый вид, а ботинки в виде босых ног дополняли общую картину

Очевидно, что кроме головы это была тканевая кукла, которая не могла самостоятельно стоять в вертикальном положении, поэтому ей требовалась подставка. В те времена прикреплять керамические головы к тканевым куклам была широко распространённой практикой

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Метки: Вещи   Прошлое   диковина   жуть   интересно   познавательно   факты   фото   
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1  комментарий
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sedoisever Час назад
"Лифты" в шахте называются "клеть".
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