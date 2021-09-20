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15 интересных вещей из прошлого

15 интересных вещей из прошлого (16 фото)

Автор:
20 сентября 2021 08:39
Сообщество : Факты
Метки: СССР   вещи   интересно   подборка   предметы   прошлое   
1806
16

Иногда бывает очень полезно перебрать вещи в старом шкафу. Среди них могут попасться настоящие артефакты, о существовании которых современная молодёжь вполне может и не знать.

Совсем недавно вышел iPhone 13, и человечество снова могло осознать, в каком технологически продвинутом мире оно живёт. В таких случаях тянет сравнить свежие девайсы с тем, чем развлекали себя жители нашей планеты ещё 50 лет назад, чтобы сильнее прочувствовать мощь прогресса.

Конечно, тогда всё было не таким цифровым и многофункциональным, а наоборот — сделанным вручную и механическим. Однако очень многие даже самые крошечные предметы, к примеру родом из СССР, могут впечатлить современников не хуже новых смартфонов, ведь у них есть одно преимущество — они окутаны духом истории.

1. Значок работников первого Макдональдса в СССР

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2. Мем «Вы продаёте рыбов?» из СССР

На самом деле это статуэтка «Получишь леща», Первомайский фарфоровый завод, 1960-1970-е годы.

3. Старинный туристический чемодан, который превращается в шкаф, конец 19 века

4. Телефон в форме земного шара, который был подарен Сталину в 1949 году на его 70-летие

Трубка была сделана в виде молота, а рычаг — в виде серпа. Подарок вождю от работников авиационных мастерских Польши.

5. Советский отрывной календарь. Для женщин

6. Переносной диск на 20 MB, 1985 год

7. «Blackout bulbs» — чёрные лампы из конца 1930-х

Такие использовали в военное время, к примеру во Вторую мировую войну. Лампочки давали слабый свет, который не позволял вражеским лётчикам ориентироваться по огням из окон. Так люди спасались от бомбардировок городов.

8. Значок из СССР

9. Щётка для обуви в виде ботиночка

10. Советский велосипед в виде ракеты

В СССР 60-х годов по понятным причинам многое было космосо-тематическим.

11. Советский ночник «Спектр»

12. Старая чашка, которая позволяет оставлять усы сухими

13. Старый кожаный чемодан со специальным кармашком для дискеты

14. Ретробутылочка с концентратом Seven-Up

15. Игрушечная машинка из СССР

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Метки: СССР   вещи   интересно   подборка   предметы   прошлое   
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4  комментария
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9k
Lev Asriev 40 минут назад
Такая машинка, как на последнем фото, у меня была. Они состояли из двух жестяных половинок, скреплённых с помощью шайб и загнутых лепстков. Их можно было разобрать и с помощью тонких резинок оснастить примитивным резиновым приводом.
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32k
KiploksAKS 42 минуты назад
"чёрная лампа" - для прогревания.
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12
Олег Балдин 47 минут назад
Из недалекого советского прошлого.
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29k
ACU900 50 минут назад
20МБ? На себе носить? Ну и лошара.
Другое дело 5 МБ, можно даже в самолете в качестве ручной клади перевозить :)))
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