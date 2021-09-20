15 интересных вещей из прошлого

Совсем недавно вышел iPhone 13, и человечество снова могло осознать, в каком технологически продвинутом мире оно живёт. В таких случаях тянет сравнить свежие девайсы с тем, чем развлекали себя жители нашей планеты ещё 50 лет назад, чтобы сильнее прочувствовать мощь прогресса.

Конечно, тогда всё было не таким цифровым и многофункциональным, а наоборот — сделанным вручную и механическим. Однако очень многие даже самые крошечные предметы, к примеру родом из СССР, могут впечатлить современников не хуже новых смартфонов, ведь у них есть одно преимущество — они окутаны духом истории.

1. Значок работников первого Макдональдса в СССР