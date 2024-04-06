FISHKINET
Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 496 постов • 243 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Перед землетрясением на Тайване рыбаки поймали «рыбу судного дня»

Перед землетрясением на Тайване рыбаки поймали «рыбу судного дня»

Автор:
06 апреля 2024 07:14
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   Рыбак   Тайвань   землятресение   рыба Судного дня   филиппины   
2050
2
1

Есть такая легенда, что перед страшными природными катаклизмами со дна морского на поверхность поднимается зловещая рыба, которая предугадывает смерть и разрушения.

Легенда старая о посланцах морского бога, которые пытаются предупредить людей о грядущих бедах, но о ней вспомнили в 2011 году перед сильным землетрясением в Японии, когда на берег выбросилось 20 таких жутких рыбин.


«Рыба судного дня», она же рыба-весло или ремнетел, обитает на глубине около 1 км и на поверхность в принципе не любит подниматься.


За несколько часов до землетрясения на Тайване, которое стало сильнейшим за последние 25 лет, филиппинский рыбак поймал эту рыбку вблизи острова Каланггаман, далековато от Тайваня, но все же. Сам рыбак от такого улова был, мягко говоря, в шоке. Весила она до 15 кг и в длину была почти полтора метра.


Спустя несколько часов соседний с Филиппинами Тайвань сотрясло мощное землетрясение с магнитудой 7,5 баллов.


Экологический сейсмолог Киеси Вадацуми рассказал The Japan Times: «Глубоководные рыбы, обитающие у морского дна, более чувствительны к движениям активных разломов, чем те, что находятся у поверхности моря».


Однако в 2019 году Бюллетень Сейсмологического общества Америки развеял представления об этой связи, опубликовав отчет, в котором был сделан вывод: «В результате этого исследования пространственно-временная связь между появлением глубоководных рыб и землетрясениями практически не была обнаружена. Следовательно, этот японский фольклор считается суеверием, приписываемым иллюзорной взаимосвязи между двумя событиями».


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Рыбалка, походы, активный отдых на природе"
Метки: Видео   Рыбак   Тайвань   землятресение   рыба Судного дня   филиппины   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Slonyash Час назад
Говорят на Украине такую же в 2014 году поймали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
perekrestok 19 минут назад
Есть многое на свете друг Горацио
Что и не снилось нашим мудрецам!
Эти слова Гамлета написаны более 400 лет назад и ничего не поменялось. Много есть чего пока нам не понятно. А рыбу я попробовал бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
сеньор Леонсио 38 минут назад
Есть такая легенда, что перед страшными природными катаклизмами,нам начинают рассказывать про то, что со дна морского на поверхность поднимается зловещая рыба, которая предугадывает смерть и разрушения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Green Час назад
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
803
Шурман 2 часа назад
Я как морской рыбак и понимаю эту тему как можно ее раскрутить то здесь чуть чуть не то :) поймали ее после и я думаю рыба подошла к жрачке которую прибивать начало , и новость эта запоздала на 2 месяца .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1066 постов (1058 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103348



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дагестанского бойца кулачной лиги приговорили к реальному сроку за незаконное хранение оружия
Дагестанского бойца кулачной лиги приговорили к реальному сроку за незаконное хранение...
«Этой девочке надо лечить голову»: несовершеннолетняя жительница Первоуральска устроила «группен секс» с тремя подростками
«Этой девочке надо лечить голову»: несовершеннолетняя жительница Первоуральска...
Набирающие популярность в сообществах
Водитель покинул место ДТП. На каком основании у него изъяли оружие?
Водитель покинул место ДТП. На каком основании у него изъяли оружие?
&nbsp;Картинки со&nbsp;смыслом&nbsp;
 Картинки со смыслом 
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#история#животные#аварии#милота#интересное#улыбнуло#Еда#смертельное ДТП
#автомобили#Юмор#интересно#забавно#ДТП#авто аварии#истории#собака#США#Ynews
#автомир#факты#Автовсячина#в мире#люди#Прикол#позитив#полиция#ЧП#конфликт
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео) Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео) Рыбак похвастался редкой рыбой с голубым мясом, которое меняет цвет Рыбак похвастался редкой рыбой с голубым мясом, которое меняет цвет На Филиппинах установили мировой рекорд по&nbsp;«матрасному домино» На Филиппинах установили мировой рекорд по «матрасному домино» Цапля решила похитить улов рыбака Цапля решила похитить улов рыбака Сотни тысяч людей объединились, чтобы изменить жизнь рыболова Сотни тысяч людей объединились, чтобы изменить жизнь рыболова Хитрая обезьянка застала туристку врасплох Хитрая обезьянка застала туристку врасплох

На что жалуетесь?

Вернуться