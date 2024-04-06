Перед землетрясением на Тайване рыбаки поймали «рыбу судного дня»

Легенда старая о посланцах морского бога, которые пытаются предупредить людей о грядущих бедах, но о ней вспомнили в 2011 году перед сильным землетрясением в Японии, когда на берег выбросилось 20 таких жутких рыбин.

«Рыба судного дня», она же рыба-весло или ремнетел, обитает на глубине около 1 км и на поверхность в принципе не любит подниматься.