Перед землетрясением на Тайване рыбаки поймали «рыбу судного дня»

Есть такая легенда, что перед страшными природными катаклизмами со дна морского на поверхность поднимается зловещая рыба, которая предугадывает смерть и разрушения.
Легенда старая о посланцах морского бога, которые пытаются предупредить людей о грядущих бедах, но о ней вспомнили в 2011 году перед сильным землетрясением в Японии, когда на берег выбросилось 20 таких жутких рыбин.
«Рыба судного дня», она же рыба-весло или ремнетел, обитает на глубине около 1 км и на поверхность в принципе не любит подниматься.
За несколько часов до землетрясения на Тайване, которое стало сильнейшим за последние 25 лет, филиппинский рыбак поймал эту рыбку вблизи острова Каланггаман, далековато от Тайваня, но все же. Сам рыбак от такого улова был, мягко говоря, в шоке. Весила она до 15 кг и в длину была почти полтора метра.
Спустя несколько часов соседний с Филиппинами Тайвань сотрясло мощное землетрясение с магнитудой 7,5 баллов.
Экологический сейсмолог Киеси Вадацуми рассказал The Japan Times: «Глубоководные рыбы, обитающие у морского дна, более чувствительны к движениям активных разломов, чем те, что находятся у поверхности моря».
Однако в 2019 году Бюллетень Сейсмологического общества Америки развеял представления об этой связи, опубликовав отчет, в котором был сделан вывод: «В результате этого исследования пространственно-временная связь между появлением глубоководных рыб и землетрясениями практически не была обнаружена. Следовательно, этот японский фольклор считается суеверием, приписываемым иллюзорной взаимосвязи между двумя событиями».
Источник:
- Один японский рыбак поймал «чужого»
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- Сотни тысяч людей объединились, чтобы изменить жизнь рыболова
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Что и не снилось нашим мудрецам!
Эти слова Гамлета написаны более 400 лет назад и ничего не поменялось. Много есть чего пока нам не понятно. А рыбу я попробовал бы.