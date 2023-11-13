Сотни тысяч людей объединились, чтобы изменить жизнь рыболова

Вскоре подписчики Каэтано начали смотреть видео рыбалки и подписываться на канал. Менее чем за две недели Энди увеличил число подписчиков с 419 до 672 тыс. человек.

Ошеломленный такой добротой, мужчина снял искреннее видео: "Во вторник вечером я лег спать, а у меня 419 подписчиков, и я думал, что никогда не доберусь до 500. Сегодня утром я проснулся, а за ночь у меня появилось 11 тысяч подписчиков. Я просто ошеломлён". Он тут же поделился новостями с дочерью и внуком, которые с самого начала были его самыми большими поклонниками.