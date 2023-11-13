Сотни тысяч людей объединились, чтобы изменить жизнь рыболова

Все мы сталкивались с неконтролируемым просмотром видеороликов. В один момент вы открываете инструкцию по сборке мебели, а в другой - уже три часа ночи, и вы только что щелкнули на "Топ-10 демонов всех времен". Порой такие поиски приводят к открытию новых авторов. Коул Каэтано нашел рыболовный канал Энди, на котором почти не было просмотров. Мужчине искренне понравилось его видео, и он решил попросить своих подписчиков поддержать Энди.
Коул Каэтано известен тем, что публикует душевные видеоролики, авторы которых, к сожалению, не получают должного внимания. Однажды вечером, просматривая YouTube в поисках интересного контента, он наткнулся на канал "Пойдем на рыбалку с Энди". Его создатель - заядлый рыболов, он делится советами и рекомендациями, демонстрирует свои невероятные уловы и, что самое главное, обожает своё дело.
Вскоре подписчики Каэтано начали смотреть видео рыбалки и подписываться на канал. Менее чем за две недели Энди увеличил число подписчиков с 419 до 672 тыс. человек.
Ошеломленный такой добротой, мужчина снял искреннее видео: "Во вторник вечером я лег спать, а у меня 419 подписчиков, и я думал, что никогда не доберусь до 500. Сегодня утром я проснулся, а за ночь у меня появилось 11 тысяч подписчиков. Я просто ошеломлён". Он тут же поделился новостями с дочерью и внуком, которые с самого начала были его самыми большими поклонниками.
У Энди было 419 подписчиков, и он думал, что никогда не наберёт 500. Представьте его реакцию, когда он достиг 672 тысяч!
"Он искренне увлечен тем, что делает", - поделился Коул причиной своего желания помочь Энди
672 тыс. человек, поспешивших поддержать Энди, доказали, что люди хотят сделать мир лучше. Кто знает, может, Энди вдохновит следующее поколение асов рыбной ловли?
Окрылённый поддержкой, мужчина продолжит заниматься тем, что любит больше всего - рыбалкой
Подобные истории напоминают, что мир не так уж плох - в нем много света и добра. Сотни тысяч людей объединились, чтобы показать Энди, что его ценят, что его преданность ремеслу важна и что он должен продолжать украшать Интернет своим присутствием.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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