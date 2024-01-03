Один японский рыбак поймал «чужого»

Информации об образе жизни акул Trigonognathus kabeyai почти нет. Известно, что они мигрируют с привычной глубины 300-400 метров в водные слои примерно в 150 метрах от поверхности в течение ночи, чтобы потом опять уйти в темные воды. К сожалению, 4 из 5 найденных образцов были уже мертвы, а единственная живая акула хоть и была погружена в привычную для нее холодную воду, но умерла уже на следующий день.