Один японский рыбак поймал «чужого»

В Тихом океане, недалеко от берегов Тайваня рыбаки случайно поймали несколько маленьких акул неизвестного вида. Особенность этих акул являлась необычная челюсть, которая выдвигалась наружу и напоминала всем известный фильм "Чужой".
Страшный вид этих акул компенсировал относительно небольшой размер. Самая огромная особь была не больше пятидесяти сантиметров. Челюсть необычных рыб была длинной и очень сильно напоминала крючки, но самое интересное, это то, что челюсть выдвигалась вперед на полную длину, что позволяло этому хищнику заглатывать свою добычу целиком с размерами почти сорок процентов от собственного тела.
Так же было замечено, что особое отличие этих ужасных созданий было то, что они идеально приспособлены для заглатывания своей добычи целиком, а не как другие виды акул, которые сначала отрывают от своей жертвы кусок перед тем как проглотить.
Информации об образе жизни акул Trigonognathus kabeyai почти нет. Известно, что они мигрируют с привычной глубины 300-400 метров в водные слои примерно в 150 метрах от поверхности в течение ночи, чтобы потом опять уйти в темные воды. К сожалению, 4 из 5 найденных образцов были уже мертвы, а единственная живая акула хоть и была погружена в привычную для нее холодную воду, но умерла уже на следующий день.
Источник:
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