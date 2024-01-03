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Один японский рыбак поймал «чужого»

Один японский рыбак поймал «чужого»

Автор:
03 января 2024 10:29
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Trigonognathus kabeyai   Видео   Рыбак   животные   ложнопесчаная акула   род водой   рыбы   челюсть   
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В Тихом океане, недалеко от берегов Тайваня рыбаки случайно поймали несколько маленьких акул неизвестного вида. Особенность этих акул являлась необычная челюсть, которая выдвигалась наружу и напоминала всем известный фильм "Чужой".

Страшный вид этих акул компенсировал относительно небольшой размер. Самая огромная особь была не больше пятидесяти сантиметров. Челюсть необычных рыб была длинной и очень сильно напоминала крючки, но самое интересное, это то, что челюсть выдвигалась вперед на полную длину, что позволяло этому хищнику заглатывать свою добычу целиком с размерами почти сорок процентов от собственного тела.

Так же было замечено, что особое отличие этих ужасных созданий было то, что они идеально приспособлены для заглатывания своей добычи целиком, а не как другие виды акул, которые сначала отрывают от своей жертвы кусок перед тем как проглотить.

Информации об образе жизни акул Trigonognathus kabeyai почти нет. Известно, что они мигрируют с привычной глубины 300-400 метров в водные слои примерно в 150 метрах от поверхности в течение ночи, чтобы потом опять уйти в темные воды. К сожалению, 4 из 5 найденных образцов были уже мертвы, а единственная живая акула хоть и была погружена в привычную для нее холодную воду, но умерла уже на следующий день.

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Метки: Trigonognathus kabeyai   Видео   Рыбак   животные   ложнопесчаная акула   род водой   рыбы   челюсть   
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28k
Егор Час назад
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2k
Alexander Gorn 12 минут назад
Всё нормально: один инопланетянин поймал другого.
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9k
Лаврентий 18 минут назад
У акулы-гоблина такая же челюсть...
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OLDer Полчаса назад
Получается Гадзила не фантастика а предсказание?
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Patmaz Час назад
Последствия Фукусимы. Начало.
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2k
александр Час назад
"Вода с Фукусимы уже нормальная!" - говорили они...
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96
SRGee Час назад
Есть похожая рыбёшка - чёрный живоглот - может просто родственники или улучшенная модификация
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