На Филиппинах в 35-й раз прошла реконструкция распятия Христа

В этом году нашлось 10 добровольцев, готовых повисеть на крестах. Один из них, 63-летний плотник и художник по вывескам Рубен Энахе, уже не первый год участвует в этом шоу. В этом году подумывал отказаться от участия в мероприятии из-за почтенного возраста, но решил не изменять традициям и пошел висеть на потеху публике.