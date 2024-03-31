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На Филиппинах в 35-й раз прошла реконструкция распятия Христа

На Филиппинах в 35-й раз прошла реконструкция распятия Христа

Автор:
31 марта 2024 08:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   распятие   реконструкторы   традиции   туристы   филиппины   
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В рубрике "Их нравы" сегодня мы вам расскажем кровавом обычае филиппинцев.

Есть у них такая старая традиция в Великую пятницу распинать добровольцев на пыльном холме в деревне Энахе Сан-Педро-Кутуд в Пампанге при большом стечении народа. Каждый год в этот день собирается толпа, и смельчаков на полном серьезе прибивают гвоздями к крестам.


В этом году нашлось 10 добровольцев, готовых повисеть на крестах. Один из них, 63-летний плотник и художник по вывескам Рубен Энахе, уже не первый год участвует в этом шоу. В этом году подумывал отказаться от участия в мероприятии из-за почтенного возраста, но решил не изменять традициям и пошел висеть на потеху публике.

Деревенские актеры, одетые римскими центурионами, вбивают 10-сантиметровые гвозди из нержавеющей стали в ладони и ступни добровольцев, затем водружают их на деревянные кресты примерно на 10 минут, пока большая толпа молится и фотографирует.


Настоящие распятия стали ежегодным зрелищем, привлекающим туристов в трех сельских общинах провинции Пампанга, к северу от Манилы.

Церковь каждый раз просит народ не юродствовать, но филиппинцам категорически наплевать на эти советы - шоу должно продолжаться, ведь оно привлекает туристов.

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Метки: Видео   распятие   реконструкторы   традиции   туристы   филиппины   
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2  комментария
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7k
pinbalist 55 минут назад
Этот фанатизм да в нужное русло - цены бы не было.
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Двестиграмм 9 минут назад
Заставь дурака Богу молиться
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