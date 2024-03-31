На Филиппинах в 35-й раз прошла реконструкция распятия Христа

В рубрике "Их нравы" сегодня мы вам расскажем кровавом обычае филиппинцев.
Есть у них такая старая традиция в Великую пятницу распинать добровольцев на пыльном холме в деревне Энахе Сан-Педро-Кутуд в Пампанге при большом стечении народа. Каждый год в этот день собирается толпа, и смельчаков на полном серьезе прибивают гвоздями к крестам.
В этом году нашлось 10 добровольцев, готовых повисеть на крестах. Один из них, 63-летний плотник и художник по вывескам Рубен Энахе, уже не первый год участвует в этом шоу. В этом году подумывал отказаться от участия в мероприятии из-за почтенного возраста, но решил не изменять традициям и пошел висеть на потеху публике.
Деревенские актеры, одетые римскими центурионами, вбивают 10-сантиметровые гвозди из нержавеющей стали в ладони и ступни добровольцев, затем водружают их на деревянные кресты примерно на 10 минут, пока большая толпа молится и фотографирует.
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Настоящие распятия стали ежегодным зрелищем, привлекающим туристов в трех сельских общинах провинции Пампанга, к северу от Манилы.
Церковь каждый раз просит народ не юродствовать, но филиппинцам категорически наплевать на эти советы - шоу должно продолжаться, ведь оно привлекает туристов.
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