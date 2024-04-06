Как с возрастом меняется отношение к Косте Иночкину и товарищу Дынину⁠⁠





Да, времена переменились, но через 19 лет после Победы страна живет еще совсем небогато.



То есть до сытой, благополучнй жизни, которая начала проклёвываться только в семидесятых ещё далеко.



И в связи с этим немного смешная забота Дынина о повышении веса пионеров не выглядит такой уж чрезмерной.



В чем можно обвинять Дынина? В том, что он выгнал из лагеря Иночкина? Так он прав. Ниже объясню почему. В том, что он зануда? Не совсем. Скажем, несмотря на боязнь начальницы санчасти всякой заразы, в лагере на законных основыниях живет пес Космос и безымянная кошка.



В том, что он излишне строг с детьми (которых 263 человека) и с персоналом?! Да, но в разумных пределах. А с пубертатными подростками справляться гораздо сложнее, чем со взрослыми. Но он не наказывает детей играющих в карты под трибуной, а обнаружив там же вожатых и сотрудников лагеря, которые изображают распитие спиртного, реагирует на это достаточно спокойно, приказав только завтра быть , как стеклышко.



Конец его печален.



Обаятельный номенклатурщик и волюнтарист Митрофанов призывает "Всем немедленно купаться" и неуправляемая толпа, сносит забор и лезет в воду в месте, где не проверено дно и течение. Но если бы кто-то в этом хаосе утонул, то Митрофанов не при делах. Отвечал бы за все консерватор, в лучшем смысле этого слова, Дынин.



А теперь про Костю Иночкина.



Он, во время купания, прорывает сетку и уплывает на остров, что бы покупаться с местными ребятами, пошакалить, попросту говоря.



На реке присутствует почти весь персонал лагеря. Вожатые, Гусь, врачи. Дынин наблюдает за купанием с холма используя бинокль. На что расчитывал Костя? Он идиот? У детей в лагере полно времени когда их никто не контролирует. Они танцуют твист, делают прически, строят заговоры и т.д. Иночкин мог бы свинтить из лагеря на реку и этого никто бы не заметил. Но он, повинуясь импульсу, нарушает правила не думая о последствиях, нагло и дерзко, открыто на глазах у старших, за него ответственных. Именно поэтому-то Дынин и изгоняет его из лагеря. Не за залет, а за непредсказуемое, опасное, необъяснимое, с точки зрения нормального человека, поведение.



Второе.



Костя смертельно обижается и заканчивает дружбу с Шарафутдиновым по причине того , что тот под давлением Дынина рисует на него карикатуру.



Но он никак не благодарит и не вспоминает того, что Шарафутдинов, ради помощи Косте бегал голый по крапиве.



А это будет поважней карикатуры. Шарафутдинов бегал по крапиве совсем голый. В фильме он боится за то , что крапива оставит ожоги на заднице. Но даже больно думать про то, как пострадал от ожогов его "дружок". А Иночкину на это плевать.



То есть он , в полном смысле, неблагодарная скотина.



Третье. В диалоге в спальне , дети упоминают родителей Иночкина. Они купаются в Черном море. Они не взяли с собой сына -пловца. Почему? Да, может быть путевки были на двоих, но в советское время проблемы размещения ребенка в номере родителей вопросов не вызывали. Так что, скорее всего, чета Иночкиных просто решила отдохнуть от своего неадекватного отпрыска. Иночкин, по сути, волюнтарист и антагонист существующему порядку, не беспредельщик, но близкий к тому, предпосылки имеются, шерсть, как кличут на зоне, отрицалово.



И вот финал фильма.



Дынин мечется с тортом среди неуправляемой толпы. Он похож на Кису Воробьянинова в театре. Но Киса - фигура комическая, а товарищ Дынин - трагическая. Рушится всё то, во что он искренне вкладывал душу, силы и нервы. Вот кто действительно, как сказали бы сейчас, эффективный менеджер. И рушится по вине мальчика с девиантным поведением и популиста - чиновника.



Дынин уезжает из лагеря.



Грустно всё это. И понятно, что лагерь теперь будет другим.



В худшую сторону. Увы.



