Как с возрастом меняется отношение к Косте Иночкину и товарищу Дынину⁠⁠

Когда в детстве смотрел фильм "Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещён", то симпатии были, однозначно, на стороне Кости Иночкина, а товарищ Дынин виделся этаким занудой, душителем свобод и, вообще, неприятным человеком.
Пару дней назад по ТВ в который раз опять показали этот замечательный фильм.
Смотрел в полглаза, но поймал себя на мысли, что товарищ Дынин мне понятен и симпатичен, а вот Иночкин раздражал.
Сел и пересмотрел фильм внимательно и вдумчиво.
Дынина играл Евгений Евстигнеев, которому на момент создания фильма было 38 лет. Так, что буду исходить из того, что его герой тоже 1926 года рождения.
Фраза товарища Дынина во время эпизода "Что ни день - 100 грамм" , "Нас у матери было 8 человек", говорит о том, что скорее всего отца у него не было и он вырос в бедной, многодетной семье.
Он вспоминает пионерские лагеря тридцатых годов. Палатки в лесу и еда на костре. Это все прекрасно и романтично в течение трех - пяти дней, но месяц или два так прожить непросто.
В 1944 году Дынину исполнилось 18 лет и он, как и многие советские юноши пошел на фронт. То, что он там был, косвенно подтверждает фраза в санчасти - "Лжецы, симулянты, самострелы". Человек не воевавший вряд ли произнес бы последнее слово в этой фразе.
Пионерским лагерем он руководит достаточно долго. Во время диалога в столовой с пионервожатой Валей, он спрашивает её какой год она работает в лагере. Та отвечает , что первый. Дынин не продолжает, но по контексту понятно, что он работает там уже много лет.
И лагерь при нем стал безупречным, реально.
Водопровод, газифицированная кухня, первоклассный лазарет с инфекционным отделением, парники.
То есть к столу есть свежие овощи.
Может быть есть крольчатник. Это можно предположить опираясь на фразу девочки в столовой о том, что настоящий пионер - это тот , кто кормит кроликов.
В столовой и в спальнях картины.
По ночам горит иллюминация. Это сейчас выглядит достаточно скромно, а тогда это было очень даже круто.
Статуи. Они выглядят немного карикатурно, но тем не менее они есть.
То, что лагерь содержится в образцовом порядке видно и в мелочах.
К примеру, милейшие ограждения вокруг молодых ёлочек.
На обед пионерам подают макароны с котлетами (может быть из крольчатины, но что мясные - явно), а не какую-то там кашу.
Вечером показывают фильм "Фан-фан Тюльпан" с Жераром Филипом и Джиной Лоллабриджидой.
Все вышеперечисленное указывает нам на то, что товарищ Дынин прекрасно справляется сработой начальника лагеря. Эти блага просто так не даются. Их приходилось выбивать. Просить. Хитрить и, может быть, иногда даже унижаться.
Выслуживаясь перед чиновником чуть выше среднего звена, товарищем Митрофановым, Дынин , явно, расчитывает на его содействие в решении каких-нибудь лагерных проблем.
Его забота о повышении веса пионеров - это отсыл к собственному голодному детству.
Да, времена переменились, но через 19 лет после Победы страна живет еще совсем небогато.
То есть до сытой, благополучнй жизни, которая начала проклёвываться только в семидесятых ещё далеко.
И в связи с этим немного смешная забота Дынина о повышении веса пионеров не выглядит такой уж чрезмерной.
В чем можно обвинять Дынина? В том, что он выгнал из лагеря Иночкина? Так он прав. Ниже объясню почему. В том, что он зануда? Не совсем. Скажем, несмотря на боязнь начальницы санчасти всякой заразы, в лагере на законных основыниях живет пес Космос и безымянная кошка.
В том, что он излишне строг с детьми (которых 263 человека) и с персоналом?! Да, но в разумных пределах. А с пубертатными подростками справляться гораздо сложнее, чем со взрослыми. Но он не наказывает детей играющих в карты под трибуной, а обнаружив там же вожатых и сотрудников лагеря, которые изображают распитие спиртного, реагирует на это достаточно спокойно, приказав только завтра быть , как стеклышко.
Конец его печален.
Обаятельный номенклатурщик и волюнтарист Митрофанов призывает "Всем немедленно купаться" и неуправляемая толпа, сносит забор и лезет в воду в месте, где не проверено дно и течение. Но если бы кто-то в этом хаосе утонул, то Митрофанов не при делах. Отвечал бы за все консерватор, в лучшем смысле этого слова, Дынин.
А теперь про Костю Иночкина.
Он, во время купания, прорывает сетку и уплывает на остров, что бы покупаться с местными ребятами, пошакалить, попросту говоря.
На реке присутствует почти весь персонал лагеря. Вожатые, Гусь, врачи. Дынин наблюдает за купанием с холма используя бинокль. На что расчитывал Костя? Он идиот? У детей в лагере полно времени когда их никто не контролирует. Они танцуют твист, делают прически, строят заговоры и т.д. Иночкин мог бы свинтить из лагеря на реку и этого никто бы не заметил. Но он, повинуясь импульсу, нарушает правила не думая о последствиях, нагло и дерзко, открыто на глазах у старших, за него ответственных. Именно поэтому-то Дынин и изгоняет его из лагеря. Не за залет, а за непредсказуемое, опасное, необъяснимое, с точки зрения нормального человека, поведение.
Второе.
Костя смертельно обижается и заканчивает дружбу с Шарафутдиновым по причине того , что тот под давлением Дынина рисует на него карикатуру.
Но он никак не благодарит и не вспоминает того, что Шарафутдинов, ради помощи Косте бегал голый по крапиве.
А это будет поважней карикатуры. Шарафутдинов бегал по крапиве совсем голый. В фильме он боится за то , что крапива оставит ожоги на заднице. Но даже больно думать про то, как пострадал от ожогов его "дружок". А Иночкину на это плевать.
То есть он , в полном смысле, неблагодарная скотина.
Третье. В диалоге в спальне , дети упоминают родителей Иночкина. Они купаются в Черном море. Они не взяли с собой сына -пловца. Почему? Да, может быть путевки были на двоих, но в советское время проблемы размещения ребенка в номере родителей вопросов не вызывали. Так что, скорее всего, чета Иночкиных просто решила отдохнуть от своего неадекватного отпрыска. Иночкин, по сути, волюнтарист и антагонист существующему порядку, не беспредельщик, но близкий к тому, предпосылки имеются, шерсть, как кличут на зоне, отрицалово.
И вот финал фильма.
Дынин мечется с тортом среди неуправляемой толпы. Он похож на Кису Воробьянинова в театре. Но Киса - фигура комическая, а товарищ Дынин - трагическая. Рушится всё то, во что он искренне вкладывал душу, силы и нервы. Вот кто действительно, как сказали бы сейчас, эффективный менеджер. И рушится по вине мальчика с девиантным поведением и популиста - чиновника.
Дынин уезжает из лагеря.
Грустно всё это. И понятно, что лагерь теперь будет другим.
В худшую сторону. Увы.
Источник:
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Вся система в СССР стремилась к тому, чтобы у людей не было проблем. Ну, или чтобы их было как можно меньше. О результатах можно по спорить, но то, что это ставилось властями как задача государственной ситемы - это факт.
И людям хотелось "перчику в жизни", "приключений на жопу". Как выяснилось для психологии человека это связанные вещи. Это следствие жизни дикого человека из пещеры, когда каждый миг был чреват смертельными опасностями. Если нет опасностей и проблем - значит нет событий, значит ничего не происходит. Потому что события - это собственно они - опасности и проблемы. Просто созидательный труд для пещерного человека был недоступен, он с таким не сталкивался. А когда в СССР появился для этого шанс, то оказалось что психология человека к этому не готова.
А поскольку в искусстве главным методом объявлялся "этот самый... как его... реализьм", то такое стремление людей и отражалось в кинематографе.
В этом смысле очень интересно фильм "Бегство мистера Мак-Кинли". То, что тогда подавалось как "фантастика, у нас такого не бывает", сейчас для нас обыденность.
"То есть до сытой, благополучнй жизни, которая начала проклёвываться только в семидесятых ещё далеко.
И в связи с этим немного смешная забота Дынина о повышении веса пионеров не выглядит такой уж чрезмерной".
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Это вовсе не смешная и не чрезмерная забота, не субъективное отношение к ещё не такой уж сытной жизни в целом. Это медицина.
Это дети. Их организмы совсем другие нежели у взрослых. Если взрослый к своему стабильно нормальному весу будет прибавлять ещё - это плохо. А ребёнок растет, причем основной рост как раз приходится на летний период - солнце, тепло, витамины, отсутствие информационного стресса от учебы. Лето - пора роста и физического развития ребёнка. Увеличение веса ребёнка, особенно летом - это вовсе не толстение, а объективный показатель правильного развития. Если вес ребёнка не увеличивается в пределах возрастных и физиологических норм, тем более снижается - это диагностический признак возможного заболевания или задержки развития. Так что всё правильно в фильме администрация делает и обращает на это внимание, как и все педиатры во все времена на всех медицинских осмотрах.
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"Иночкин, по сути, волюнтарист и антагонист существующему порядку"
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В медицине это называется опозионным поведением ребёнка - может быть симптомом как эмоциональной нестабильности, инфантилизма и задержки психического развития, в том числе по причине неправильного воспитания, так и признаком психического расстройства - умственной отсталости, расстройства аутистического спектра, психопатического развития личности и других психических расстройств вплоть до шизофрении.
Неудивительно, что Мюнхаузен "странный". Но просто правдиво себя ведёт в этом бедламе. Остальные делают вид, а этот просто правдив. Именнов этом заключается его лозунг "Я никогда не вру".
Повторяю, там нет нормальных, кроме Марты (которая полюбила единственного правдивого человека в городе) и пастора (по сюжету понятно, что он приезжий).
специалист хренов.