Валентина Токарская: яркая и трагичная судьба артистки, которой завидовала Любовь Орлова

Ну а когда началась Великая Отечественная, театры организовали фронтовые бригады артистов и поехали с концертами на передовую. Такая бригада появилась и в театре Сатиры, там были Токарская, Рафаил Холодов, Рафаил Корф, Яков Рудин и другие известные актёры. Они отправились в расположение 16-й армии Константина Рокоссовского.

В 1941-м, бригада попала в окружение под Вязьмой. Корф и Рудин погибли на месте, Холодова ранили в ногу и взяли в плен. Попалась и Валентина - когда немцы выяснили, что перед ними артисты, взяли их с собой и заставляли выступать перед ними на привалах и в тылу. Так продолжалось до 1944 года, когда фрицы стали отступать и увезли пленных артистов в Германию.

Победу Токарская и Холодов встретили в Берлине. Потом шли пешком до Польши, а оттуда уже добирались поездами до Москвы. Через несколько дней Токарскую арестовали и обвинили в пособничестве врагу. Срок она отбывала в лагере под Вологдой, но там ей повезло - удалось устроиться в санчасть, поэтому самые тяжёлые работы обошли её стороной. А потом - новое “назначение”, в Воркуте появился свой театр и местные власти попросили отправить им Токарскую для исполнения главных ролей и обучения молодых актёров. Туда её и этапировали, а на работу в театр водили под конвоем.