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Валентина Токарская: яркая и трагичная судьба артистки, которой завидовала Любовь Орлова

Валентина Токарская: яркая и трагичная судьба артистки, которой завидовала Любовь Орлова

Автор:
10 мая 2023 23:57
Сообщество : RealFishki
Метки: Валентина Токарская   Великая Отечественная война   Воркута   Театр сатиры   актриса   алексей каплер   арест   лагерь   любовь орлова   ссылка   
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Её называли самой успешной актрисой Москвы: носила шикарные наряды, ездила по городу на личном автомобиле и жила в квартире с видом на Кремль. Всё это закончилось одним днём.

Валентина родилась 3 февраля 1906 года в Одессе. Отец служил актёром, мама вела домашнее хозяйство. Потом семья перебралась в Киев и Валя пошла в гимназию и стала заниматься балетом.

Во времена Гражданской войны, юная звёздочка самостоятельно зарабатывала на пропитание - танцевала в ктнотеатрах перед началом сеансов.

Когда в город вошли войска Деникина, семейство Токарских отправилось в Ташкент. Там Валентина стала настоящей звездой местного балета и вышла замуж за оперного певца.

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В начале 1920-х, Валентина с мужем отправились в Москву и устроились в музыкальный коллектив. Колесили с концертами по всей стране и неплохо зарабатывали, по меркам того, очень непростого времени. С финансами у Валентины всё стало хорошо, чего не скажешь о браке - он был недолгим. Но на гастролях в Баку она встретила видного партийного чиновника, который заведовал хозяйственной частью - несколько месяцев бурного романа и пара расписалась.

А в 1932 году режиссёр Волконский пригласил Токарскую в свой мюзик-холл и наступил её звёздный час. Валентина выступала с Борисом Тениным, Сергеем Мартинсоном, Владимиром Лепко, Риной Зеленой, Марией Мироновой. Заодно подружилась с авторами пьес для мюзик-холлов: Ильфом и Петровым, Зощенко и Катаевым.

Кстати, Ильф и Петров написали пьесу “Под куполом цирка”. В ней Токарская стала прототипом главной героини, никого другого на её месте авторы не видели. Но когда Александров взялся за экранизацию пьесы, то взял на главную роль Любовь Орлову и снял фильм “Цирк”, который прогремел на весь Союз.

Спустя какое-то время мюзик-холл закрыли, а Токарская устроилась в театр Сатиры. Играла в “Пигмалионе”, “Слуге двух господ” и старинных водевилях. в 1934 году Яков Протазанов пригласил Валентину в картину “Марионетки”, сейчас о ней мало кто помнит, а тогда она стала настоящим хитом проката. В карьерном плане всё складывалось замечательно, а вот личная жизнь опять пошла наперекосяк: влиятельный муж проворовался и его арестовали. Вскоре Токарская снова стала разведённой женщиной.

Ну а когда началась Великая Отечественная, театры организовали фронтовые бригады артистов и поехали с концертами на передовую. Такая бригада появилась и в театре Сатиры, там были Токарская, Рафаил Холодов, Рафаил Корф, Яков Рудин и другие известные актёры. Они отправились в расположение 16-й армии Константина Рокоссовского.

В 1941-м, бригада попала в окружение под Вязьмой. Корф и Рудин погибли на месте, Холодова ранили в ногу и взяли в плен. Попалась и Валентина - когда немцы выяснили, что перед ними артисты, взяли их с собой и заставляли выступать перед ними на привалах и в тылу. Так продолжалось до 1944 года, когда фрицы стали отступать и увезли пленных артистов в Германию.

Победу Токарская и Холодов встретили в Берлине. Потом шли пешком до Польши, а оттуда уже добирались поездами до Москвы. Через несколько дней Токарскую арестовали и обвинили в пособничестве врагу. Срок она отбывала в лагере под Вологдой, но там ей повезло - удалось устроиться в санчасть, поэтому самые тяжёлые работы обошли её стороной. А потом - новое “назначение”, в Воркуте появился свой театр и местные власти попросили отправить им Токарскую для исполнения главных ролей и обучения молодых актёров. Туда её и этапировали, а на работу в театр водили под конвоем.

В Воркуте Токарская сблизилась с ссыльным писателем Алексеем Каплером. в 1953 году они поженились, но и тут долгого семейного счастья не получилось. Через 7 лет Каплер увлёкся молоденькой девушкой и подал на развод.

В том же 1953 году, Токарская вернулась в родной московский театр Сатиры. Прежних главных ролей уже не получала, но у неё хотя бы была стабильная работа. Валентина даже поучаствовала в нескольких фильмах “Испытательный срок”, “Осенняя история”, “Дело № 306”.

“Маленькие комедии большого дома”, “Пой, ласточка, пой!”, “Короткие истории".

Несмотря на непростую судьбу, Валентина Георгиевна Токарская прожила долго и ушла 30 сентября 1996 года. Ей было 90 лет.

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Метки: Валентина Токарская   Великая Отечественная война   Воркута   Театр сатиры   актриса   алексей каплер   арест   лагерь   любовь орлова   ссылка   
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fau36 17 минут назад
но там ей повезло - удалось устроиться в санчасть, поэтому самые тяжёлые работы обошли её стороной

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не бывало там везения
артистка не могла устроиться в санчасть просто так и,тем более , потом попасть в лагерную труппу артистов
все описано неоднократно и у Шаламова и у Гинзбург и в рассказах бородатого предателя
кто знает, тот понял о чем я
даже не осуждаю
каждый выживал как мог
смазливым умным артисткам было легче-главное выбрать того , кто бы смог реально помочь
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