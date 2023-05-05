Евдокия Урусова: непростая судьба дворянки, ставшей известной актрисой

Почти всегда была на вторых ролях - но исполняла их блестяще.
Она появилась на свет в 1908 году в княжеской семье. При рождении её назвали Эддой, это уже потом стала Евдокией. А пока не грянул революционный шквал, девчушка наслаждалось роскошной жизнью и училась. К девяти годам она знала английский и французский, пела, танцевала, играла на фортепьяно и постоянно читала.
А когда пришла революция, княжеской семье девушки пришлось несладко. Её отец погиб, мама с маленькой Эддой бежала в подмосковную деревню и сидела там тихо, как мышка. Время было непростое, но Эдда была совсем молоденькой и романтичной - она бредила сценой и мечтала стать актрисой. В 1922 году она отправилась в Москву и с ходу поступила в актёрскую студию Малого театра.
В 1928 году у Эдды случилось сразу два памятных события: вышла замуж за Михаила Унковского и вступила в труппу театра им. Ермоловой. Её муж был не из простых - сын царского адмирала, можно сказать, что аристократы нашли друг друга.
Ну а в 1937 году их настигла чёрная полоса: мужа забрали и он уже не вернулся. За Эддой пришли чуть позже и отправили в лагерь, там она и взяла имя Евдокия. Когда вышла на свободу - ей уже было за сорок, а вся её родня отправилась на тот свет. Но она не отчаялась и устроилась работать в драматический театр в Угличе.
В 1949 году Евдокию снова арестовали, в первый раз её судили за антисоветскую деятельность, теперь - за шпионаж. Второй срок она отбывала в Норильском лагере, а в 1953-м её выпустили на свободу и реабилитировали. Два года она болталась в провинциальных театрах, а в 1955-м поехала в Москву. В столице её снова приняли в театр им. Ермоловой, там Урусова будет играть до конца жизни, более сорока лет.
Жизнь постепенно налаживалась, а в 1962-м Урусовой снова выпал счастливый билет. Тогда в кино начался бум на аристократических дам среднего и пожилого возраста - и Евдокию завалили предложениями.
И она начала работать без выходных и отпусков, будто хотела наверстать упущенные годы. На тот момент ей было 54.
Несмотря на все несчастья, Евдокия ни разу не пожаловалась на судьбу, ни одним словом не оскорбила советскую власть, и никогда не говорила, что её в жизни чего-то лишили. Наоборот, была светлым, жизнерадостным и самоироничным человеком. Уже в 1990-х она дала интервью и сказала:
Это сегодня я считаюсь российской интеллигенткой, а будь я актрисой при царе, от меня не только бы отреклись родственники, но и, возможно бы, прокляли!
В конце 1980-х Урусовой дали звание Народной артистки, она получила приличную пенсию и жила в роскошной квартире. Потом Евдокия увидела крушение советского строя, развал огромной страны и целую череду социальных катаклизмов. Всё это время она продолжала работать в театре.
А ушла из жизни 23 декабря 1996 года, тихо и спокойно - как и положено интеллигентной даме.
Источник:
- “Не родись красивой”: яркая внешность помогла актрисе Ирине Мирошниченко сделать карьеру, но счастья так и не принесла
- Куда исчезла одна из самых красивых актрис СССР Лилита Озолиня
- Любви нет: теория стакана воды
- Изломанная ГУЛАГом жизнь японской звёздочки
- Элина Быстрицкая: почему талантливая актриса и член КПСС отвергала большинство ролей в кино