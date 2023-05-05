Евдокия Урусова: непростая судьба дворянки, ставшей известной актрисой

В 1928 году у Эдды случилось сразу два памятных события: вышла замуж за Михаила Унковского и вступила в труппу театра им. Ермоловой. Её муж был не из простых - сын царского адмирала, можно сказать, что аристократы нашли друг друга.

Ну а в 1937 году их настигла чёрная полоса: мужа забрали и он уже не вернулся. За Эддой пришли чуть позже и отправили в лагерь, там она и взяла имя Евдокия. Когда вышла на свободу - ей уже было за сорок, а вся её родня отправилась на тот свет. Но она не отчаялась и устроилась работать в драматический театр в Угличе.

В 1949 году Евдокию снова арестовали, в первый раз её судили за антисоветскую деятельность, теперь - за шпионаж. Второй срок она отбывала в Норильском лагере, а в 1953-м её выпустили на свободу и реабилитировали. Два года она болталась в провинциальных театрах, а в 1955-м поехала в Москву. В столице её снова приняли в театр им. Ермоловой, там Урусова будет играть до конца жизни, более сорока лет.

Жизнь постепенно налаживалась, а в 1962-м Урусовой снова выпал счастливый билет. Тогда в кино начался бум на аристократических дам среднего и пожилого возраста - и Евдокию завалили предложениями.