Международный пионерский лагерь Сондовон в КНДР

FISHKINET
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами В Испании полиция задержала мужчину, который потрогал журналистку за ягодицы во время прямого эфира В Испании полиция задержала мужчину, который потрогал журналистку... Китаянка купила лампу с датчиком звука, а муж не оценил Китаянка купила лампу с датчиком звука, а муж не оценил Заведующая детского сада перевозила 25 детей в автомобиле Spark Заведующая детского сада перевозила 25 детей в автомобиле Spark Княгиня "Ничего не знаю" Княгиня "Ничего не знаю" 12 занимательных фактов о кинематографе 12 занимательных фактов о кинематографе В Подмосковье уходивший от погони автолюбитель застрелил инспектора ГИБДД В Подмосковье уходивший от погони автолюбитель застрелил... В Китае открылся музей в виде гигантского космического корабля В Китае открылся музей в виде гигантского космического корабля Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 сентября В Госдуме задумались над запретом для трудовых мигрантов перевозить семьи в Россию В Госдуме задумались над запретом для трудовых мигрантов... Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Просто гифки, всякие и&nbsp;разные. Звиняйте за бенефис Просто гифки, всякие и разные. Звиняйте за бенефис Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Покупательница с коляской подралась с сотрудницей магазина Покупательница с коляской подралась с сотрудницей магазина 14 забавных казусов, которые умудрились испортить чьи-то важные моменты 14 забавных казусов, которые умудрились испортить чьи-то важные... "Пишите, как я сказала!": в подмосковной школе учительницу ложно обвинили в безграмотности из-за национальности "Пишите, как я сказала!": в подмосковной школе учительницу ложно... Черепаха не на шутку напугала коня и пса Черепаха не на шутку напугала коня и пса 12 забавных снимков со статуями 12 забавных снимков со статуями
Международный пионерский лагерь Сондовон в КНДР

Международный пионерский лагерь Сондовон в КНДР

Автор:
17 сентября 2023 09:42
Метки: Пионерский лагерь   Россия   дети   дружба   кндр   лагерь   
1555
13
1

В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию глава Приморья Олег Кожемяко пообещал обсудить с северокорейской делегацией «дружеские обмены школьными группами для оздоровительного отдыха» в лагерях. Что же из себя представляют детские оздоровительные лагеря в КНДР?

Российские школьники смогут провести каникулы в Северной Корее, а их сверстники отдохнуть в Артеке. В ходе визита северокорейской делегации на Дальний Восток достигнута договоренность объявить 2024-й годом перекрестной дружбы. 

О возможности обмена школьниками заявил и глава Приморья. Олег Кожемяко в своем Telegram-канале написал, что собирается обсудить такую возможность с лидером КНДР, который сейчас находится в России с официальным визитом. 

15 сентября специализированный поезд Ким Чен Ына прибыл в Приморье. На станции Артем его торжественно встречали учащиеся школы № 7. По словам директора учебного заведения, в мероприятие принимали участие ученики 6-8 классов.

Главу КНДР они приветствовали по-корейски: «мансе», что означает «здравствуйте». Ким Чен Ын в свою очередь поздоровался с ребятами через переводчика. 

Во время этой торжественной встречи глава Приморья, Олег Кожемяко и пообещал ребятам, что обсудит с высоким гостем перспективы программы по обмену школьными группами для летнего оздоровительного отдыха.

Надо сказать, эта идея понравилась приморцам, в социальных сетях сейчас активно обсуждают новость, отмечают, что всегда интересно узнать о новой культуре, посмотреть мир и попробовать другую кухню. 

И все же сегодня, когда родители думают о летнем отдыхе детей, вряд ли на ум им придет лагерь в Северной Корее. А между тем, международная здравница «Сондовон» уже несколько десятилетий принимает гостей со всего мира. Открылся этот детский лагерь в 1960-х годах. «Сондовон» расположен в окружении сосен, рядом с пляжем в городе Вонсан на берегу Восточного моря.

Десять лет назад здесь была проведена реконструкция и сейчас это современный, уютный комплекс. Общая площадь - более 10 гектаров. Здесь и аквапарк с тремя видами горок, и песчаный пляж с раздевалками и душем, и открытый стадион с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, и крытый спортзал со скалодромом.

А еще прямо на территории есть океанариум, пруд, тир, птичий двор, кабинет с чучелами животных, крытый бассейн, двухэтажная столовая. Кроме того, после реконструкции в лагере появился, так называемый, дом школьников «Международная дружба». В нем есть библиотека, зал изобразительных искусств и зал игровых автоматов. Одновременно тут могут отдыхать до тысячи пионеров.

Путевка в лагерь включает обязательное посещение Пхеньяна – дети проводят в столице пару дней в начале смены и в конце. А в самом лагере обычно остаются на десять дней.

Чтобы попасть в «Сондовон» северокорейский школьник должен быть отличником. По словам тех, кто ранее отдыхал там, обычно это дети высокопоставленных чиновников.

И, кстати, иностранные гости живут в отдельных корпусах, поэтому совместных мероприятий не так много. В программе отдыха – различные активности, спортивные состязания и т.д.

По отзывам ребят, которые уже отдыхали в Северной Корее, самая большая проблема – отсутствие интернета. Все остальное похоже на детский лагерь времен СССР.

Визит главы КНДР в Россию начался 12 сентября. За это время Ким Чен Ын успел встретиться с Владимиром Путиным, побывал на космодроме «Восточный», в Комсомольске-на-Амуре, во Владивостоке и Приморье. В последнем, по словам главы края, Олега Кожемяко, у Ким Чен Ына весьма насыщенная программа. 

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Пионерский лагерь   Россия   дети   дружба   кндр   лагерь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр 2 часа назад
отсутствие интернета это хорошо, неокрепшие мозги немного очистятся от дерьма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
92k
sapér Vodička 23 минуты назад
Меня не возьмут ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп Полчаса назад
"По отзывам ребят, которые уже отдыхали в Северной Корее, самая большая проблема – отсутствие интернета. Все остальное похоже на детский лагерь времен СССР."
Таким образом - всё как в пионерском лагере в СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Роман 50 минут назад
Вообще это отличная практика обмена с детскими лагерями. В Крым до сих пор катаются корейцы, расспросил одного из них зачем так далеко ехать. Оказывается он в детстве в составе группы корейских детей еще был в Крыму. И вот спустя столько лет потянула его ностальгия. И везут они с собой детей\внуков, и молодое поколение уже через своих родителей впитывают доброжелательное отношение к России.

Так что я двумя руками за, это огромный фундамент для культурных связей между странами соседями. Расширение кругозора и новые будущие неожиданные знакомства, которые в будущем могут очень пригодится всем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Rom 58 минут назад
Ну не знааааю.....)))) не отправил бы ребенка ))) слишком много "но", перечислять даже не стоит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
116
Собака У Попа 2 часа назад
...Чтобы попасть в «Сондовон» северокорейский школьник должен быть отличником. По словам тех, кто ранее отдыхал там, обычно это дети высокопоставленных чиновников...

Следует ли из этого, что в КНДР только у высокопоставленных чиновников умные дети?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

846183



Другие посты автора
Популярное
Когда дел по самое горло: презентован новый Айфон
Когда дел по самое горло: презентован новый Айфон
В Москве репетитор по английскому столкнулась с «чёрным пиаром», лишилась всех учеников и покончила с собой
В Москве репетитор по английскому столкнулась с «чёрным пиаром», лишилась всех...
Набирающие популярность
В солнцезащитных очках
В солнцезащитных очках
Корабли, растворившиеся в истории. «Авизо»
Корабли, растворившиеся в истории. «Авизо»
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#подборка#животные#люди#Прикол#сарказм#Автовсячина#машина#Санкт-Петербург#фотография
#фото#интересно#СССР#факты#автомобили#автомир#Москва#Мемы#соцсети#Рецепт
#Юмор#история#кино#Россия#позитив#Подмосковье#фильм#новости#улыбнуло#Госдума
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Русская немка сбежала из Германии, спасая детей от ювенальной юстиции Русская немка сбежала из Германии, спасая детей от ювенальной юстиции По всей России подростки открыли охоту на неформалов, похожих на участников ЧВК «Редан» По всей России подростки открыли охоту на неформалов, похожих на участников ЧВК «Редан» Детский оздоровительный лагерь в КНДР Детский оздоровительный лагерь в КНДР В погоне за редким именем родители явно перестарались В погоне за редким именем родители явно перестарались Небывалая история: как десятилетний советский мальчик стал "мессией" Небывалая история: как десятилетний советский мальчик стал "мессией"

На что жалуетесь?

Вернуться