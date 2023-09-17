Международный пионерский лагерь Сондовон в КНДР

В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию глава Приморья Олег Кожемяко пообещал обсудить с северокорейской делегацией «дружеские обмены школьными группами для оздоровительного отдыха» в лагерях. Что же из себя представляют детские оздоровительные лагеря в КНДР?
Российские школьники смогут провести каникулы в Северной Корее, а их сверстники отдохнуть в Артеке. В ходе визита северокорейской делегации на Дальний Восток достигнута договоренность объявить 2024-й годом перекрестной дружбы.
О возможности обмена школьниками заявил и глава Приморья. Олег Кожемяко в своем Telegram-канале написал, что собирается обсудить такую возможность с лидером КНДР, который сейчас находится в России с официальным визитом.
15 сентября специализированный поезд Ким Чен Ына прибыл в Приморье. На станции Артем его торжественно встречали учащиеся школы № 7. По словам директора учебного заведения, в мероприятие принимали участие ученики 6-8 классов.
Главу КНДР они приветствовали по-корейски: «мансе», что означает «здравствуйте». Ким Чен Ын в свою очередь поздоровался с ребятами через переводчика.
Во время этой торжественной встречи глава Приморья, Олег Кожемяко и пообещал ребятам, что обсудит с высоким гостем перспективы программы по обмену школьными группами для летнего оздоровительного отдыха.
Надо сказать, эта идея понравилась приморцам, в социальных сетях сейчас активно обсуждают новость, отмечают, что всегда интересно узнать о новой культуре, посмотреть мир и попробовать другую кухню.
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И все же сегодня, когда родители думают о летнем отдыхе детей, вряд ли на ум им придет лагерь в Северной Корее. А между тем, международная здравница «Сондовон» уже несколько десятилетий принимает гостей со всего мира. Открылся этот детский лагерь в 1960-х годах. «Сондовон» расположен в окружении сосен, рядом с пляжем в городе Вонсан на берегу Восточного моря.
Десять лет назад здесь была проведена реконструкция и сейчас это современный, уютный комплекс. Общая площадь - более 10 гектаров. Здесь и аквапарк с тремя видами горок, и песчаный пляж с раздевалками и душем, и открытый стадион с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, и крытый спортзал со скалодромом.
А еще прямо на территории есть океанариум, пруд, тир, птичий двор, кабинет с чучелами животных, крытый бассейн, двухэтажная столовая. Кроме того, после реконструкции в лагере появился, так называемый, дом школьников «Международная дружба». В нем есть библиотека, зал изобразительных искусств и зал игровых автоматов. Одновременно тут могут отдыхать до тысячи пионеров.
Путевка в лагерь включает обязательное посещение Пхеньяна – дети проводят в столице пару дней в начале смены и в конце. А в самом лагере обычно остаются на десять дней.
Чтобы попасть в «Сондовон» северокорейский школьник должен быть отличником. По словам тех, кто ранее отдыхал там, обычно это дети высокопоставленных чиновников.
И, кстати, иностранные гости живут в отдельных корпусах, поэтому совместных мероприятий не так много. В программе отдыха – различные активности, спортивные состязания и т.д.
По отзывам ребят, которые уже отдыхали в Северной Корее, самая большая проблема – отсутствие интернета. Все остальное похоже на детский лагерь времен СССР.
Визит главы КНДР в Россию начался 12 сентября. За это время Ким Чен Ын успел встретиться с Владимиром Путиным, побывал на космодроме «Восточный», в Комсомольске-на-Амуре, во Владивостоке и Приморье. В последнем, по словам главы края, Олега Кожемяко, у Ким Чен Ына весьма насыщенная программа.
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Таким образом - всё как в пионерском лагере в СССР.
Так что я двумя руками за, это огромный фундамент для культурных связей между странами соседями. Расширение кругозора и новые будущие неожиданные знакомства, которые в будущем могут очень пригодится всем.
Следует ли из этого, что в КНДР только у высокопоставленных чиновников умные дети?