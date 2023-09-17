Международный пионерский лагерь Сондовон в КНДР

Главу КНДР они приветствовали по-корейски: «мансе», что означает «здравствуйте». Ким Чен Ын в свою очередь поздоровался с ребятами через переводчика.

Во время этой торжественной встречи глава Приморья, Олег Кожемяко и пообещал ребятам, что обсудит с высоким гостем перспективы программы по обмену школьными группами для летнего оздоровительного отдыха.