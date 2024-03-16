В Санкт-Петербурге обокрали актёра Сергея Маковецкого

Из рюкзака артиста похитили конверт с крупной денежной суммой.
Сергей Маковецкий приехал в Санкт-Петербург, чтобы сыграть в спектакле «Неслучайная встреча» в ДК «Выборгский». После него актёр решил прогуляться по городу в компании своего крестника. Рюкзак, в котором лежал конверт с 195 тыс. рублей, артист оставил в машине. Маковецкий попросил своего водителя отвезти рюкзак в отель. Тот просьбу выполнил и передал сумку сотруднику гостиницы Гангутской улице, который, в свою очередь, положил её в специальную ячейку для хранения.
Источник:
Когда артист с крестником вернулись в отель и решили выпить чай в ресторане, выяснилось, что денег и след простыл. На каком этапе из рюкзака испарился конверт, придётся выяснять полиции. Маковецкий рассказывает, что последний раз видел деньги, когда рюкзак лежал в театральной гримёрке.
Следователи общаются и с сотрудниками ДК, и со служащими отеля, и с личным водителем Маковецкого. В отеле комментировать ситуацию отказались, сообщив, что идёт проверка.
Сергей Маковецкий - народный артист РФ, актёр кино и театра, Кинозрителям он известен по работам в сериале "Ликвидация", "12" Н. Михалкова. В 2000-е годы Сергей Маковецкий сыграл Валентина Белкина в боевике "Брат-2" (2000) и Корона в криминальной комедии "Жмурки" (2005) Алексея Балабанова.
Актёра знают по работам в анимации - он озвучивал Князя Киевского в мультфильмах "Алеша Попович и Тугарин Змей" (2004), "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" (2006), "Илья Муромец и Соловей-разбойник" (2007), "Три богатыря и Шамаханская царица" (2010), "Три богатыря. На дальних берегах" (2012), "Три богатыря. Ход конем" (2014), "Три богатыря и Морской царь" (2016), "Три богатыря и принцесса Египта" (2017), "Три богатыря и Наследница престола" (2018), "Конь Юлий и большие скачки" (2020), "Три богатыря и конь на троне" (2021).
Кстати, сам Маковецкий попросил не спекулировать на теме пропажи гонорара, заявив, что это не событие вселенского масштаба, чтобы придавать ему много внимания.
Источник:
- На Бали избили и обокрали на $284 тыс. российского инвест-блогера Бойцова
- В центре Санкт-Петербурга обрушилась часть шестиэтажного дома
- На международном экономическом форуме в Петербурге ЛДПР представит нейросеть "Жириновский"
- Известный КВН-щик Сергей Сивохо находится в критическом состоянии
- В Санкт-Петербурге вооружённые мигранты ограбили водителя синего трактора