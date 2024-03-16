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В Санкт-Петербурге обокрали актёра Сергея Маковецкого

В Санкт-Петербурге обокрали актёра Сергея Маковецкого

Автор:
16 марта 2024 13:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Видео   Санкт-Петербург   Сергей Маковецкий   знаменитости   кража   обокрали   
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Из рюкзака артиста похитили конверт с крупной денежной суммой.

Сергей Маковецкий приехал в Санкт-Петербург, чтобы сыграть в спектакле «Неслучайная встреча» в ДК «Выборгский». После него актёр решил прогуляться по городу в компании своего крестника. Рюкзак, в котором лежал конверт с 195 тыс. рублей, артист оставил в машине. Маковецкий попросил своего водителя отвезти рюкзак в отель. Тот просьбу выполнил и передал сумку сотруднику гостиницы Гангутской улице, который, в свою очередь, положил её в специальную ячейку для хранения.


Когда артист с крестником вернулись в отель и решили выпить чай в ресторане, выяснилось, что денег и след простыл. На каком этапе из рюкзака испарился конверт, придётся выяснять полиции. Маковецкий рассказывает, что последний раз видел деньги, когда рюкзак лежал в театральной гримёрке.


Следователи общаются и с сотрудниками ДК, и со служащими отеля, и с личным водителем Маковецкого. В отеле комментировать ситуацию отказались, сообщив, что идёт проверка.



Сергей Маковецкий - народный артист РФ, актёр кино и театра, Кинозрителям он известен по работам в сериале "Ликвидация", "12" Н. Михалкова. В 2000-е годы Сергей Маковецкий сыграл Валентина Белкина в боевике "Брат-2" (2000) и Корона в криминальной комедии "Жмурки" (2005) Алексея Балабанова.


Актёра знают по работам в анимации - он озвучивал Князя Киевского в мультфильмах "Алеша Попович и Тугарин Змей" (2004), "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" (2006), "Илья Муромец и Соловей-разбойник" (2007), "Три богатыря и Шамаханская царица" (2010), "Три богатыря. На дальних берегах" (2012), "Три богатыря. Ход конем" (2014), "Три богатыря и Морской царь" (2016), "Три богатыря и принцесса Египта" (2017), "Три богатыря и Наследница престола" (2018), "Конь Юлий и большие скачки" (2020), "Три богатыря и конь на троне" (2021).


Кстати, сам Маковецкий попросил не спекулировать на теме пропажи гонорара, заявив, что это не событие вселенского масштаба, чтобы придавать ему много внимания.

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Метки: Ynews   Видео   Санкт-Петербург   Сергей Маковецкий   знаменитости   кража   обокрали   
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8  комментариев
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59k
zloykoyot 57 минут назад
"попросил не спекулировать на теме пропажи гонорара, заявив, что это не событие вселенского масштаба, чтобы придавать ему много внимания." Пропажа конечно не такое событие, а вот почему ему гонорар в конверте заплатили может обратить внимание налоговой например.
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32k
Юрьевич 6 минут назад
Мутная история. А конверт то вообще существовал?
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5k
Горожанин 6 минут назад
Просчитался, но где?
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5k
Весельчак У 12 минут назад
Казну украли!
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1k
Вир Норин 21 минуту назад
Для начала стоит доказать факт, что конверт вообще там был изначально. Мутная тема передавать сумку с деньгами через десяток рук. Джентельменам верят на слово :)
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775
Алексей Бляйбтрой 39 минут назад
не убудет
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14k
кот базилий 45 минут назад
Ой 200 тыс - кража века, а могли и по балде дать думая что "лимоны" там. Так что Сергею повело.., а ведь кто то навел
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