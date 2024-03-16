В Санкт-Петербурге обокрали актёра Сергея Маковецкого

Сергей Маковецкий - народный артист РФ, актёр кино и театра, Кинозрителям он известен по работам в сериале "Ликвидация", "12" Н. Михалкова. В 2000-е годы Сергей Маковецкий сыграл Валентина Белкина в боевике "Брат-2" (2000) и Корона в криминальной комедии "Жмурки" (2005) Алексея Балабанова.

Актёра знают по работам в анимации - он озвучивал Князя Киевского в мультфильмах "Алеша Попович и Тугарин Змей" (2004), "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" (2006), "Илья Муромец и Соловей-разбойник" (2007), "Три богатыря и Шамаханская царица" (2010), "Три богатыря. На дальних берегах" (2012), "Три богатыря. Ход конем" (2014), "Три богатыря и Морской царь" (2016), "Три богатыря и принцесса Египта" (2017), "Три богатыря и Наследница престола" (2018), "Конь Юлий и большие скачки" (2020), "Три богатыря и конь на троне" (2021).

Кстати, сам Маковецкий попросил не спекулировать на теме пропажи гонорара, заявив, что это не событие вселенского масштаба, чтобы придавать ему много внимания.