БПЛА впервые атаковали Татарстан, есть пострадавшие

Сегодня 2 апреля несколько дронов атаковали промышленные предприятия в Татарстане: власти РТ сообщили о попадании дронов по заводу НПЗ "Елаз-Нефтепродукт" и жилому объекту - общежитию на территории особой экономической зоны «Алабуга».





В соцсетях появились видео атаки и её последствия.



