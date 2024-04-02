БПЛА впервые атаковали Татарстан, есть пострадавшие

Атаке беспилотников подверглись Елабуга и Нижнекамск. Пара дронов угодили в общежития политеха.
Сегодня 2 апреля несколько дронов атаковали промышленные предприятия в Татарстане: власти РТ сообщили о попадании дронов по заводу НПЗ "Елаз-Нефтепродукт" и жилому объекту - общежитию на территории особой экономической зоны «Алабуга».
В соцсетях появились видео атаки и её последствия.
Осторожно! Впечатлительным и беременным рекомендуем воздержаться от просмотра видео!
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Осторожно! Впечатлительным и беременным рекомендуем воздержаться от просмотра видео!
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Так выглядит общежитие для студентов политеха. Всего на территории 8 таких построек, три из них пострадали.
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Особенно досталось корпусу "Герон".
Другие корпуса пострадали меньше - там всего лишь вылетели стёкла.
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Как сообщает глава региона Рустам Минниханов, два человека были ранены, им сейчас оказывается необходимая помощь. Технологический процесс на предприятиях не нарушен.
Позднее поступила информация о том, что число пострадавших увеличилось до семи.
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этот беспилотник точно с территории украины прилетел?
Может уже пора Банковскую в Куеве сровнять с асфальтом?
Переделан под бпла.
Из Ан-2 вообще можно монстра сделать.
Если б новость опубликовали вчера, 1 апреля, я бы счёл это дурной шуткой..
Пока рано делать выводы был ли за штурвалом живой лётчик-самоубийца или же самолёт управлялся автопилотом. В пользу последнего говорит то, как прямо и чётко А-22 заходил на цель такого результата не удавалось достичь даже японским камикадзе, так что, судя по всему, мы имеем дело с новой разновидностью дальнобойных дронов камикадзе на основе легкомоторных самолётов.
Ранее подобные машины использовались в качестве ложных целей. Особенных успехов на этом поприще добились в Азербайджане, переделав сразу несколько «кукурузников» в подобные самолёты-мишени.
Расстояние от потенциального места запуска до цели превышает 1000 км, то есть противник может поражать подобными дронами цели в глубоком тылу. Ранее те же А-22 пересекали границу России и использовались спецслужбами Украины как для атак на ГТС России, так и для провоза через границу оружия.
Целью сегодняшней атаки похоже было именно общежитие Политеха. Враг хочет запугать студентов и их родителей, чтобы они отказались от продолжения учёбы и работы на