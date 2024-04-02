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БПЛА впервые атаковали Татарстан, есть пострадавшие

БПЛА впервые атаковали Татарстан, есть пострадавшие

Автор:
02 апреля 2024 09:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   Татарстан   атака дронов   бпла   елабуга   минниханов   
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Атаке беспилотников подверглись Елабуга и Нижнекамск. Пара дронов угодили в общежития политеха.

Сегодня 2 апреля несколько дронов атаковали промышленные предприятия в Татарстане: власти РТ сообщили о попадании дронов по заводу НПЗ "Елаз-Нефтепродукт" и жилому объекту - общежитию на территории особой экономической зоны «Алабуга».


В соцсетях появились видео атаки и её последствия.


Так выглядит общежитие для студентов политеха. Всего на территории 8 таких построек, три из них пострадали.


Особенно досталось корпусу "Герон".

Другие корпуса пострадали меньше - там всего лишь вылетели стёкла.


Как сообщает глава региона Рустам Минниханов, два человека были ранены, им сейчас оказывается необходимая помощь. Технологический процесс на предприятиях не нарушен.


Позднее поступила информация о том, что число пострадавших увеличилось до семи.


Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Татарстан   атака дронов   бпла   елабуга   минниханов   
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41  комментарий
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2k
Карл Карл Час назад
капец, там целый легкомоторный самолет!
этот беспилотник точно с территории украины прилетел?
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865
Ринат Фамутдинов Минуту назад
На татар идиоты попёрли... Ну теперь Куеву звиздец!!!
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30k
Aqueronte 3 минуты назад
Может уже пора посильнее давить врага? У нас что, ракеты кончились?
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6k
Ноутбуки Накомоде 11 минут назад
СВО же идёт в соответствии с графиком, по плану. Разве нет?
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36k
Юрий 23 минуты назад
Пересекли красную линию или опять нет?
Может уже пора Банковскую в Куеве сровнять с асфальтом?
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442
guess Юрий 7 минут назад
Отвечать террором на террор это удел США и их сателлитов, достаточно просто продолжать уничтожать украинскую инфраструктуру, дабы откатить их лет на сто назад.
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9k
mbr Полчаса назад
Самолёт Аэропракт Киев.
Переделан под бпла.
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42k
Example 6.2.6 Полчаса назад
У ПВО сан день? Это довольно крупная и медленно летящая цель, она видна на радарах и фактически поражается любыми средствами, как носимыми ПЗРК, так зенитно-пушеным вооружением ЗУ-23-2, так уж тем более ракетными комплексами типо БУК. За ким чёртом этот одномоторный поршневой А-20 смог пролететь 1200 км, через ЛБС где всё упичкано ПВО и спокойно поразить цель?
Если б новость опубликовали вчера, 1 апреля, я бы счёл это дурной шуткой..
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520
Человек Наблюдающий 37 минут назад
Его кажется будто камнями закидать можно было.
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4k
просто Дмитрий 45 минут назад
Простите, но это.........
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11k
Дмитрий Час назад
Полторы тысячи!!! И никто не заметил?
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7k
Старичок Час назад
пора уже физически отключать спутники жпс над РФ.
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2M
Иван Кемеров Час назад
Агент «Медуза» работает наводчиком
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40k
Александр Час назад
Ну давно пора хохлов отправлять в каменнывй век, чтоб они только из катапульт самодельных могли своими фекалиями стрелять, и то друг по другу.
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14k
Андрей А Час назад
Readovka: Сегодня утром на общежитие «Алабуга Политеха» упал легкомоторный самолёт украинского производства Аэропракт А-22. Цель для атаки была выбрана не случайно. По утверждениям западных спецслужб студенты Алабуги в рамках учебной программы в том числе привлекаются и к сборке беспилотников «Герань» (созданных на основе иранских «Шахедов»).
Пока рано делать выводы был ли за штурвалом живой лётчик-самоубийца или же самолёт управлялся автопилотом. В пользу последнего говорит то, как прямо и чётко А-22 заходил на цель такого результата не удавалось достичь даже японским камикадзе, так что, судя по всему, мы имеем дело с новой разновидностью дальнобойных дронов камикадзе на основе легкомоторных самолётов.
Ранее подобные машины использовались в качестве ложных целей. Особенных успехов на этом поприще добились в Азербайджане, переделав сразу несколько «кукурузников» в подобные самолёты-мишени.
Расстояние от потенциального места запуска до цели превышает 1000 км, то есть противник может поражать подобными дронами цели в глубоком тылу. Ранее те же А-22 пересекали границу России и использовались спецслужбами Украины как для атак на ГТС России, так и для провоза через границу оружия.
Целью сегодняшней атаки похоже было именно общежитие Политеха. Враг хочет запугать студентов и их родителей, чтобы они отказались от продолжения учёбы и работы на
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1946 постов (1935 в горячем)

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