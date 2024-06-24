Глава Сергокалинского района Дагестана признался, что знал о радикальных взглядах сыновей

Задержанный вчера глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров признался на допросе, что знал о радикальных взглядах своих сыновей и племянника. Об этом также знал другой его сын (у него их восемь) — Омар Омаров, занимающий пост начальника МФЦ в Махачкале. По словам Магомеда Омарова, родственники не поддерживали их взглядов, а сам чиновник якобы не общался с сыновьями последние годы.



Самым радикальным из них был Осман Омаров, который вернулся из Турции в апреле, прожив там полтора года. Именно в Турции, судя по всему, он был завербован ИГИЛ* и прошёл на базе террористов тактическую и огневую подготовку. Это одна из версий.



Некоторые СМИ утверждают, что устроившие бойню дагестанцы не были связаны с террористическими организациями. Следователи считают, что нападение — это проявление так называемой спящей ячейки, а их действия можно трактовать как иштихадию (мученичество в радикальном исламе). Тут тоже не всё гладко, мучениками они становиться не очень-то и хотели. Есть видео, где силовики ликвидируют, предположительно, Адиля и Османа Омаровых. Один из них умоляет оставить его в живых, но в ответ получает контрольный выстрел.