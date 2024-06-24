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Глава Сергокалинского района Дагестана признался, что знал о радикальных взглядах сыновей

Глава Сергокалинского района Дагестана признался, что знал о радикальных взглядах сыновей

Автор:
24 июня 2024 13:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дагестан   допрос   пособничество   признание   террористы   
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Теперь ему заслуженно светит статья за пособничество террористам.

Задержанный вчера глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров признался на допросе, что знал о радикальных взглядах своих сыновей и племянника. Об этом также знал другой его сын (у него их восемь) — Омар Омаров, занимающий пост начальника МФЦ в Махачкале. По словам Магомеда Омарова, родственники не поддерживали их взглядов, а сам чиновник якобы не общался с сыновьями последние годы.

Самым радикальным из них был Осман Омаров, который вернулся из Турции в апреле, прожив там полтора года. Именно в Турции, судя по всему, он был завербован ИГИЛ* и прошёл на базе террористов тактическую и огневую подготовку. Это одна из версий.

Некоторые СМИ утверждают, что устроившие бойню дагестанцы не были связаны с террористическими организациями. Следователи считают, что нападение — это проявление так называемой спящей ячейки, а их действия можно трактовать как иштихадию (мученичество в радикальном исламе). Тут тоже не всё гладко, мучениками они становиться не очень-то и хотели. Есть видео, где силовики ликвидируют, предположительно, Адиля и Османа Омаровых. Один из них умоляет оставить его в живых, но в ответ получает контрольный выстрел.

В связи с признанием Магомеда Омарова, бывшего члена "ЕР" (из партии его исключили вчера), следователи намерены возбудить уголовное дело за пособничество террористам.


Примечательно, что практически все участники вчерашнего нападения были далеко не отщепенцами общества. У братьев Омаровых был строительный бизнес. Другой ликвидированный террорист, 36-летний Али Закаригаев, занимал должность председателя совета отделения "Справедливой России" в Сергокалинском районе. Четвёртый — бывший боец клуба Хабиба Нурмагомедова и племянник бывшего мэра Махачкалы.

Всего в контртеррористической операции были ликвидированы пятеро человек — трое в Дербенте и двое в Махачкале. При этом погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо мирных граждан — батюшка Николай, сторож церкви (был мусульманином, к слову) и двое случайных прохожих.

Добавим, что Хабиб Нурмагомедов, ярый патриот родного Дагестана, долго молчал по поводу террористического акта. И некоторые СМИ начали задаваться вопросом: не поддерживает ли он ваххабитов. Однако сегодня он всё-таки опубликовал пост в Instagram*, где выразил соболезнования и призвал земляков обращать внимание на тех, с кем общаются.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   допрос   пособничество   признание   террористы   
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52  комментария
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609
Dima 2 часа назад
да и Хабиб все знал и знает, вот и молчал до последнего!
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6k
Руслан 3 минуты назад
Пока кумирами будут обезьяны в ринге (бойцы ММА), а не Нурбагандов, сказавший легендарное «работайте, братья», порядка не будет в Дагестане. Ведь есть же в Дагестане настоящие Воины, бойцы СВО, простые силовики рисковавшие жизнью. Когда вы поставите раком всех этих макак, которые называют себя бойцами, а по сути, являющиеся шакалами?
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41k
russger 4 минуты назад
"бывшего члена "ЕР" (из партии его исключили вчера)"

А толку? То что он в ЕР засветился, это пятном так и останется. Берут кого попало.
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34k
Ashabad 9 минут назад
Здесь тоже полезно выложить эту ссылку
Ссылка www.youtube.com
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5k
Василий Афиногенов 23 минуты назад
а можно глянуть видео где один из них умоляет оставить его в живых, но в ответ получает контрольный выстрел?
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13k
butata Полчаса назад
Трупы сжечь со свинным салом
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309
ya da Полчаса назад
Не хотел от кормушки сваливать, поэтому и молчал овце@б грязный
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290
truba2201 36 минут назад
Хабиб, который ни на один бой не выходил с флагом России? Там всё это кудло потрясти надо, так нет - родственники, связи, кумоство. Вот и получите теперь. Дозаигрывались с исламом - хиджабы, никабы, вот и расплата пошла.
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36k
Юр21 37 минут назад
Если что и погубит Россию - это коррупция, все вокруг знают кто и чем занимается, Дагестан маленькая республика, но все заняты "зарабатываением" денег, всем насрать. Вот так же безудержная коррупция вызвавшая недовольство народа помогла талибам захватить власть в Афганистане, народ просто не мог больше терпеть эту жрущую страну орду. Так и в Дагестане, боевики позиционируют себя как противников коррупционного режима, а Эмираты в понятии народа предстают как страна честных людей в белых одеждах. Да и не только в Дагестане бардак, и Ростовская область, и Краснодарский край корумпированы до невозможности, один раз поехали на юга - так я задолбался платить "штрафы" на каждом посту, что рассказывают местные о нравах на российском юге вызывает ужас. Может быть властям как то пора решится вычистить эту кучу дерьма? А то есть шанс доиграться...
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467
Абвгд Еёжзиклмн 42 минуты назад
Представляю как он руководил целым районом, если за своими детьми не смог уследить и воспитать правильно. Да уж...
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129
Liberman 44 минуты назад
Это ж вроде как укрывательство?
Зная о преступлении не говорить об этом?
Т.е. по факту соучастие.
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2k
Елизавета 46 минут назад
Есть видео, где силовики ликвидируют, предположительно, Адиля и Османа Омаровых. Один из них умоляет оставить его в живых, но в ответ получает контрольный выстрел.
============
А где само видео?
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5k
РАТНИК 49 минут назад
Хабиб не признаёт российский флаг- он по сути тоже срытый ваххабит.
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129
Liberman РАТНИК 43 минуты назад
Этот,кстати, да. Имеет(имел так точно) связь с террористами.
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2k
Вадим Курбатов 50 минут назад
"ЕР", "ММА"... взаимовыгодное сотрудничество ворья с ваххабитами на государственном уровне начинает вылезать наружу. Пора бы разогнать эти сборища криминальных элементов!)
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4k
Звёздный странник 52 минуты назад
Интересно, а сколько ещё в руководстве власти сидят, вот таких знающих о радикальных взглядах своих граждан и родственников? И сколько ещё чинуш являются прямыми кураторами действий ячеек?
Не пора ли уже устроить тотальную проверку на местах? Слишком часто в последнее время стала нарушаться безопасность граждан страны.
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35k
Slonyash 53 минуты назад
Знал и никак не попытался предотвратить - значит сам бы заинтересован!
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15k
кот базилий 54 минуты назад
У бойца мма глаза стеклянные и рожа дикая.
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35k
Sama 55 минут назад
Ого, добивают уже.
Всерьёз, значит, взялись.
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129
Liberman Час назад
где видео,ссущегося перед смертью от страха ублюдка,понявшего что что-то в радикальном исламе не сходится?
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1k
Anatolij Час назад
Думаю, наши силовики теперь догадаются взять под контроль всех, кто выезжал в аля Турцию больше чем на два-три месяца.
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3k
Pioner76 Час назад
Ну через месяц все забудет и гуманный суд выпустят на свободу.
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