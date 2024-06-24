Глава Сергокалинского района Дагестана признался, что знал о радикальных взглядах сыновей

Теперь ему заслуженно светит статья за пособничество террористам.
Задержанный вчера глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров признался на допросе, что знал о радикальных взглядах своих сыновей и племянника. Об этом также знал другой его сын (у него их восемь) — Омар Омаров, занимающий пост начальника МФЦ в Махачкале. По словам Магомеда Омарова, родственники не поддерживали их взглядов, а сам чиновник якобы не общался с сыновьями последние годы.
Самым радикальным из них был Осман Омаров, который вернулся из Турции в апреле, прожив там полтора года. Именно в Турции, судя по всему, он был завербован ИГИЛ* и прошёл на базе террористов тактическую и огневую подготовку. Это одна из версий.
Некоторые СМИ утверждают, что устроившие бойню дагестанцы не были связаны с террористическими организациями. Следователи считают, что нападение — это проявление так называемой спящей ячейки, а их действия можно трактовать как иштихадию (мученичество в радикальном исламе). Тут тоже не всё гладко, мучениками они становиться не очень-то и хотели. Есть видео, где силовики ликвидируют, предположительно, Адиля и Османа Омаровых. Один из них умоляет оставить его в живых, но в ответ получает контрольный выстрел.
В связи с признанием Магомеда Омарова, бывшего члена "ЕР" (из партии его исключили вчера), следователи намерены возбудить уголовное дело за пособничество террористам.
Примечательно, что практически все участники вчерашнего нападения были далеко не отщепенцами общества. У братьев Омаровых был строительный бизнес. Другой ликвидированный террорист, 36-летний Али Закаригаев, занимал должность председателя совета отделения "Справедливой России" в Сергокалинском районе. Четвёртый — бывший боец клуба Хабиба Нурмагомедова и племянник бывшего мэра Махачкалы.
Всего в контртеррористической операции были ликвидированы пятеро человек — трое в Дербенте и двое в Махачкале. При этом погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо мирных граждан — батюшка Николай, сторож церкви (был мусульманином, к слову) и двое случайных прохожих.
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Добавим, что Хабиб Нурмагомедов, ярый патриот родного Дагестана, долго молчал по поводу террористического акта. И некоторые СМИ начали задаваться вопросом: не поддерживает ли он ваххабитов. Однако сегодня он всё-таки опубликовал пост в Instagram*, где выразил соболезнования и призвал земляков обращать внимание на тех, с кем общаются.
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А толку? То что он в ЕР засветился, это пятном так и останется. Берут кого попало.
Зная о преступлении не говорить об этом?
Т.е. по факту соучастие.
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А где само видео?
Не пора ли уже устроить тотальную проверку на местах? Слишком часто в последнее время стала нарушаться безопасность граждан страны.
Всерьёз, значит, взялись.