Владелец ПВЗ Wildberries, сидя под домашним арестом, попытался ограбить еще один ПВЗ

Кстати, домашний арест неугомонный злодей получил за то, что обворовал свой же ПВЗ.
Два предприимчивых молодых человека 21 и 22 года от роду Рубен А. и Байрам Х. решили, что денежка сама себя не заработает, и открыли пункт выдачи товаров в городе Бронницы. Сказано — сделано. Пункт стал работать, но приносил не так много дохода, как хотелось бы друзьям. И тогда они придумали "гениальный план, надежный, как швейцарские часы".
Они покупали в интернете аккаунты WB, оформляли заказы на дорогие товары, в основном на квадрокоптеры и оригинальные сумки и куртки известных брендов. Товары приходили в пункт, Рубен и Байрам оформляли возврат на склад. Когда за коробкой приезжал автомобиль «ягодок», они подменяли ее на ширпотреб, а оригиналы оставляли себе.
За два месяца они присвоили 93 товара на ₽5,4 млн. Когда на складе заметили неладное, в пункт нагрянули полицейские и задержали парней. Они во всем сознались. Теперь им грозит до десяти лет колонии за кражу в особо крупном размере.
Но даже это не остановило Рубена, который возомнил себя гением преступной мысли. Он за пару месяцев разработал еще одну «гениальную» схему, как обнести еще один ПВЗ, ведь домашний арест — отличное алиби. В сообщники себе взял Муджиба, мол, дело верное — прибыль пополам.
Муджиба оперативно устроился на работу в соседний ПВЗ, и тут началось твориться неладное. Буквально за несколько дней резко скопилось много дорогих товаров на возврат: прицелы на оружие и тепловизоры стоимостью по 200–250 тысяч каждый, брендовые кепки (Tommy Hilfiger, Hugo Boss...). А хозяину позвонили с самого Wildberries. Мол, нужно провести инвентаризацию, а то как-то странно все это.
Хозяин быстро подсуетился и лично отправил возврат всех товаров (примерно на 3 миллиона рублей) на склад Wildberries. А той же ночью неизвестный гражданин в маске приехал на склад за товаром, но ждали его только пустые коробки, и сам владелец ПВЗ, буквально через пару часов подъехал и сам Муджиба. На вопрос «какого лешего» долго ломаться не стал и благополучно сдал своего босса Рубена.
Заводить ещё одно дело в Ухтомском отделе полиции отказались. Ведь у бизнесмена ничего не украли, а записи с камер и скриншоты переписок мошенников с сообщником, сидящим под домашним арестом, полицию не заинтересовали.
Источник:
- "Чё думаешь, животное, тебя кто-нибудь защитит?": управляющего кафе, жестоко избившего барменшу на Камчатке, приговорили к 8 годам тюрьмы
- "Ненавижу тебя": в Тюменской области судят блогершу, издевавшуюся над своими детьми
- Блогера-сыроеда, уморившего голодом ребёнка, отправили в колонию строгого режима
- Американец поджег себя во время судебного процесса над Трампом
- В Ницце прошел суд над парой, которая жила с 159 кошками и 7 собаками в квартире
Иначе воровать начнут всё что не приколочено. И да, с интеллектом у них не богато, поэтому преступные деяния они не продумывает даже на 1, 5 шага вперёд, но вам потом охота будет с милицией кататься по всяким ломбардам и забирать свои вещи, или узнать что украденные деньги чурки уже промотали в казино и пропили.. и вычитать этот долг вы будете до китайской Пасхи с их нищенских ЗП. Поэтому, если у вас работает смуглый кадр, и уж тем более двое и больше - строго следите чтоб никакого доступа с складу, к кассе, итд у них не было.. либо всём под серьёзным наблюдением. Они ж как обезьянки, им важно тут и сейчас схватить банан и скушать, а уже как и когда нести ответственность за чужой съеденный банан, это для них дела далёкого будущего и они о таком даже не заморачиваются.