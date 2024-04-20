Владелец ПВЗ Wildberries, сидя под домашним арестом, попытался ограбить еще один ПВЗ

Два предприимчивых молодых человека 21 и 22 года от роду Рубен А. и Байрам Х. решили, что денежка сама себя не заработает, и открыли пункт выдачи товаров в городе Бронницы. Сказано — сделано. Пункт стал работать, но приносил не так много дохода, как хотелось бы друзьям. И тогда они придумали "гениальный план, надежный, как швейцарские часы".

Они покупали в интернете аккаунты WB, оформляли заказы на дорогие товары, в основном на квадрокоптеры и оригинальные сумки и куртки известных брендов. Товары приходили в пункт, Рубен и Байрам оформляли возврат на склад. Когда за коробкой приезжал автомобиль «ягодок», они подменяли ее на ширпотреб, а оригиналы оставляли себе.