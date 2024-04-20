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Владелец ПВЗ Wildberries, сидя под домашним арестом, попытался ограбить еще один ПВЗ

Владелец ПВЗ Wildberries, сидя под домашним арестом, попытался ограбить еще один ПВЗ

Автор:
20 апреля 2024 08:13
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   ПВЗ Wildberries   Суд   воровство   домашний арест   камеры   сотрудники   
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Кстати, домашний арест неугомонный злодей получил за то, что обворовал свой же ПВЗ.

Два предприимчивых молодых человека 21 и 22 года от роду Рубен А. и Байрам Х. решили, что денежка сама себя не заработает, и открыли пункт выдачи товаров в городе Бронницы. Сказано — сделано. Пункт стал работать, но приносил не так много дохода, как хотелось бы друзьям. И тогда они придумали "гениальный план, надежный, как швейцарские часы".


Они покупали в интернете аккаунты WB, оформляли заказы на дорогие товары, в основном на квадрокоптеры и оригинальные сумки и куртки известных брендов. Товары приходили в пункт, Рубен и Байрам оформляли возврат на склад. Когда за коробкой приезжал автомобиль «ягодок», они подменяли ее на ширпотреб, а оригиналы оставляли себе.


За два месяца они присвоили 93 товара на ₽5,4 млн. Когда на складе заметили неладное, в пункт нагрянули полицейские и задержали парней. Они во всем сознались. Теперь им грозит до десяти лет колонии за кражу в особо крупном размере.


Но даже это не остановило Рубена, который возомнил себя гением преступной мысли. Он за пару месяцев разработал еще одну «гениальную» схему, как обнести еще один ПВЗ, ведь домашний арест — отличное алиби. В сообщники себе взял Муджиба, мол, дело верное — прибыль пополам.


Муджиба оперативно устроился на работу в соседний ПВЗ, и тут началось твориться неладное. Буквально за несколько дней резко скопилось много дорогих товаров на возврат: прицелы на оружие и тепловизоры стоимостью по 200–250 тысяч каждый, брендовые кепки (Tommy Hilfiger, Hugo Boss...). А хозяину позвонили с самого Wildberries. Мол, нужно провести инвентаризацию, а то как-то странно все это.

Хозяин быстро подсуетился и лично отправил возврат всех товаров (примерно на 3 миллиона рублей) на склад Wildberries. А той же ночью неизвестный гражданин в маске приехал на склад за товаром, но ждали его только пустые коробки, и сам владелец ПВЗ, буквально через пару часов подъехал и сам Муджиба. На вопрос «какого лешего» долго ломаться не стал и благополучно сдал своего босса Рубена.


Заводить ещё одно дело в Ухтомском отделе полиции отказались. Ведь у бизнесмена ничего не украли, а записи с камер и скриншоты переписок мошенников с сообщником, сидящим под домашним арестом, полицию не заинтересовали.




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Метки: Видео   ПВЗ Wildberries   Суд   воровство   домашний арест   камеры   сотрудники   
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6  комментариев
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6k
Григорий 2 часа назад
опять и снова)
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6k
Владимир 6 минут назад
а то что он домашний арест нарушил,попытка ограбления,я так понял это нормально для нашей полиции?и вправду без Бастрыкина никто не работает.
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42k
Example 6.2.6 8 минут назад
Нанимая чурку на работу, надо чётко осознавать, что доступа с ТМЦ у него быть не должно. Максимум лопата или веник, которые ответственное лицо выдадут со склада под роспись.
Иначе воровать начнут всё что не приколочено. И да, с интеллектом у них не богато, поэтому преступные деяния они не продумывает даже на 1, 5 шага вперёд, но вам потом охота будет с милицией кататься по всяким ломбардам и забирать свои вещи, или узнать что украденные деньги чурки уже промотали в казино и пропили.. и вычитать этот долг вы будете до китайской Пасхи с их нищенских ЗП. Поэтому, если у вас работает смуглый кадр, и уж тем более двое и больше - строго следите чтоб никакого доступа с складу, к кассе, итд у них не было.. либо всём под серьёзным наблюдением. Они ж как обезьянки, им важно тут и сейчас схватить банан и скушать, а уже как и когда нести ответственность за чужой съеденный банан, это для них дела далёкого будущего и они о таком даже не заморачиваются.
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3k
Saplus 22 минуты назад
Рубен и Байрам в новом фильме "11 друзей Муджиба".
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31k
Григорий Полчаса назад
Рубен-Байрам, ну просто праздник. И чего это мы к мигрантам неровно дышим?
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15k
кот базилий 58 минут назад
Вах, какой ми хитрый и умный! Вах! деньга лубим
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