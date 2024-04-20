Американец поджег себя во время судебного процесса над Трампом

Кроме этого мелкого недоразумения экс-президенту было предъявлено обвинение по 34 пунктам, каждый из которых предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Если присяжные признают его виновным по каждому из них, бывшему президенту может грозить до 136 лет заключения.

Короче, рандомный американец, 37-летний Макс Аззарелло, решил, что это шикарный повод, чтобы обратить внимание общественности на грядущий апокалиптический фашистский мировой переворот.