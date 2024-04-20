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Американец поджег себя во время судебного процесса над Трампом

Американец поджег себя во время судебного процесса над Трампом

Автор:
20 апреля 2024 07:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Суд   Трамп   мировой переворот   самосожжение   теория заговора   
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Весело у них там, за океаном. Вчера в суде Нью-Йорка проходило четвертое заседание по делу о взятке Трампа порноактрисе Сторми Дэниелс. Он ей в 2016 году отстегнул 130 тысяч долларов, чтоб молчала об их интрижке, а той мало стало. Правда, об этом мадама вспомнила только в прошлом году.

Кроме этого мелкого недоразумения экс-президенту было предъявлено обвинение по 34 пунктам, каждый из которых предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Если присяжные признают его виновным по каждому из них, бывшему президенту может грозить до 136 лет заключения.


Короче, рандомный американец, 37-летний Макс Аззарелло, решил, что это шикарный повод, чтобы обратить внимание общественности на грядущий апокалиптический фашистский мировой переворот.


Для пущей важности Макс замутил весь движ во время прямого репортажа CNN у зала суда на Манхэттене, где судили Трампа.


Надо отдать должное журналистке, она, мгновенно перестроившись, начинает вести репортаж уже об этом аутодаф. А чтоб побежать туда, что-то попробовать сделать, там всего метров 20 расстояния – это нет.
Весь процесс от "вижу, как он весь объят пламенем" до "чувствую запах горелого мяса" к услугам телезрителя.


В местных интернетах практически сразу всплыло послание человечеству о причинах самоподжога.


"Я поджег себя во время судебного процесса над Трампом.

Меня зовут Макс Аззарелло, и я занимаюсь расследованием. Я поджег себя во время
суда над Трампом на Манхэттене.

Этот экстремальный акт протеста направлен на то, чтобы привлечь внимание к срочному и важному открытию:
Мы - жертвы тоталитарной аферы, и наше правительство (вместе со многими своими союзниками) вот-вот обрушит на нас апокалиптический фашистский мировой переворот"

Мужика, кстати потушили оперативно, живой еще. Сейчас находится в критическом состоянии в Нью-Йоркском пресвитерианском медицинском центре Вейл Корнелл. Четверо полицейских, которые первыми отреагировали на пожар и бросились спасать конспиролога, получили незначительные травмы.

А вот этот деятель поет о бренности бытия и призывает начать революцию, так как "нам все равно нечего терять" и "американское правительство захватили мошенники и ворье".

Макс утверждал, что и республиканцы, и демократы бомбардировали общественность различными экзистенциальными кризисами, чтобы представить сценарий конца света.

Аззарелло утверждал, что “элиты” нагнетали страх в попытке “сожрать все богатство, какое только могли, а затем выбить почву у нас из-под ног, чтобы они могли развернуться к адской фашистской антиутопии”.

Начальник департамента полиции Нью-Йорка Джеффри Мэддри сказал, что полиция была “очень обеспокоена” после ужасного инцидента.

Этот джентльмен не нарушал протоколы безопасности, парк был открыт”, - отметил Мэддри, добавив, что теперь чиновники решат, нужна ли дополнительная охрана и стоит ли огородить территорию веревкой.

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Метки: Видео   Суд   Трамп   мировой переворот   самосожжение   теория заговора   
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Владимир 46 минут назад
Весна
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Горожанин 42 минуты назад
А в чём он не прав? Если здраво смотреть на весь этот паноптикум Запада во главе с США - то всё так и есть.
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