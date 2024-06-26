Шестерых братьев террористов задержали в Дагестане

В Дагестане задержали шестерых братьев Адиля и Османа Омаровых, которых ликвидировали во время теракта в Махачкале. В Верховном суде республики сообщили, что все шестеро признаны виновными в административных правонарушениях и проведут ближайшие 10-15 суток под арестом.





За какие проступки наказали братьев Омаровых не сообщается, но сегодня стало известно, что их отца, главу Сергокалинского района Дагестана, арестовали на десять суток за нецензурную брань в общественном месте. Также ему вменяют пособничество террористам.