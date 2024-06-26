Шестерых братьев террористов задержали в Дагестане

Всех арестовали по административным статьям (пока).
В Дагестане задержали шестерых братьев Адиля и Османа Омаровых, которых ликвидировали во время теракта в Махачкале. В Верховном суде республики сообщили, что все шестеро признаны виновными в административных правонарушениях и проведут ближайшие 10-15 суток под арестом.
За какие проступки наказали братьев Омаровых не сообщается, но сегодня стало известно, что их отца, главу Сергокалинского района Дагестана, арестовали на десять суток за нецензурную брань в общественном месте. Также ему вменяют пособничество террористам.
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Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров упомянул кровную месть и призвал жестоко карать семьи террористов.
"Если подозреваемый связан с шайтанами надо наказать весь его род и тот, кто посягает на брата полицейского, должен понимать, что по кровной мести убьем всех - отца, брата, дядю. Оправдания по типу „я не знал“ — приниматься не будут. Как это вы не знаете, где ваши дети? Всегда, в любое время я в курсе, где находится каждый из моих детей, — заявил Кадыров.
Руководство Дагестана в этом плане поступило помягче. Очевидно, что задержание членов семьи террористов и их
унижения извинения, увольнения и прочие неприятные последствия выступают своеобразным устрашением для других членов спящих ячеек террористов. Но экстремисты с промытыми мозгами вряд ли особо задумываются о дальнейшей судьбе своих родственников. Даже на Кавказе.
Добавим, что сегодня глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить все личные дела чиновников региона. Он отметил, что даже готов нарушить депутатскую этику.
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эта черта у многих малых народов в РФ финансируется и подстегивается внешними силами-врагами РФ