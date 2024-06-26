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Шестерых братьев террористов задержали в Дагестане

Шестерых братьев террористов задержали в Дагестане

Автор:
26 июня 2024 19:45
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дагестан   СУД   задержание   родственники   теракт   
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Всех арестовали по административным статьям (пока).

В Дагестане задержали шестерых братьев Адиля и Османа Омаровых, которых ликвидировали во время теракта в Махачкале. В Верховном суде республики сообщили, что все шестеро признаны виновными в административных правонарушениях и проведут ближайшие 10-15 суток под арестом.


За какие проступки наказали братьев Омаровых не сообщается, но сегодня стало известно, что их отца, главу Сергокалинского района Дагестана, арестовали на десять суток за нецензурную брань в общественном месте. Также ему вменяют пособничество террористам.

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров упомянул кровную месть и призвал жестоко карать семьи террористов.


"Если подозреваемый связан с шайтанами надо наказать весь его род и тот, кто посягает на брата полицейского, должен понимать, что по кровной мести убьем всех - отца, брата, дядю. Оправдания по типу „я не знал“ — приниматься не будут. Как это вы не знаете, где ваши дети? Всегда, в любое время я в курсе, где находится каждый из моих детей, — заявил Кадыров.

Руководство Дагестана в этом плане поступило помягче. Очевидно, что задержание членов семьи террористов и их унижения извинения, увольнения и прочие неприятные последствия выступают своеобразным устрашением для других членов спящих ячеек террористов. Но экстремисты с промытыми мозгами вряд ли особо задумываются о дальнейшей судьбе своих родственников. Даже на Кавказе.


Добавим, что сегодня глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить все личные дела чиновников региона. Он отметил, что даже готов нарушить депутатскую этику.

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Метки: Видео   Дагестан   СУД   задержание   родственники   теракт   
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8  комментариев
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Alex Vlg 54 минуты назад
Айяйяй ойойой, как же так
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11k
Alex 5 минут назад
Всех мочить!
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13k
Дмитрий 42 минуты назад
А по чему в Дагестане нет порядка? А по тому, что вот это самое "поступили помягче"! А должно быть как Рамзан сказал! Только так! И тогда порядок будет!
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8k
Евгений Д 50 минут назад
И что этим чуркам -кавказцам неймется и мирно не живется- денег эти республики сосут из бюджета РФ немало, а этим уродам все чего то не хватает
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Burzum
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