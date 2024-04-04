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"Пятеро детей, престарелые пенсионеры и очень умный папа". В КПРФ вывели формулу молодой семьи

"Пятеро детей, престарелые пенсионеры и очень умный папа". В КПРФ вывели формулу молодой семьи

Автор:
04 апреля 2024 22:43
Сообщество : Жить в России
Метки: зюганов   идеальная семья   кпрф   семья   талантливый папа   формула   
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Все, Россия, выдыхай - ты спасена! Геннадий Зюганов озвучил формулу философского камня идеальной российской семьи: "Детский сад минимум из трех детей", "очень талантливый папа" и "кусок земли в полгектара". Мужики, напряглись?

По мнению лидер КПРФ Геннадия Зюганова "суперсемейка" должна состоять из родителей, минимум троих детей и четырех престарелых пенсионеров-родителей:

Папа должен быть очень умным и талантливым человеком, очень здоровым и крепким. Он обязан так производительно работать, чтобы прокормить жену, у которой будет детский сад минимум из трех, а, может, четырех-пяти детей, и четырех престарелых родителей.

«Его работа [папы] должна быть потрясающе производительной. Он должен иметь лучшую в мире машину, технику, очень хорошее здоровье, реальные условия жизни. Иметь еще кусок земли в полгектара, чтобы приучить их [детей] любить природу».

С первого дня ребенок должен получить все необходимое, включая прожиточный минимум — бесплатный детский сад, образование, первое рабочее место.

По словам главы КПРФ, чтобы Россия «успешно развивалась, на этих просторах должно жить минимум 200-250 млн», считает Геннадий Зюганов. Он также уверен, что «если будет нарушен национально-культурный баланс, это неизбежно приводит к жестким противоречиям».

У самого Геннадия Андреевича двое детей: 56-летний сын Андрей и 49-летняя дочь Татьяна. А ещё семь внуков и внучка.

В принципе, дети лидера коммунистов России выполнили «план по рождаемости».

Насколько они талантливы, общественности особо не известно. Но лучшие авто, первоклассную технику и участки земли... без сомнения, имеют.

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Метки: зюганов   идеальная семья   кпрф   семья   талантливый папа   формула   
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3  комментария
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71k
doker 48 минут назад
Короче, нужно всем папам стать депутатами госдумы.
И жизнь наладится!
Вообще считаю, что после возраста в 50 лет нужно запретить людям заниматься политикой и общественной деятельностью.
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22k
иванов дмитрий 38 минут назад
..... должна состоять из родителей, минимум троих детей......
.
Но сам имеет только 2х ((((
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1420 постов (1348 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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