"Пятеро детей, престарелые пенсионеры и очень умный папа". В КПРФ вывели формулу молодой семьи

У самого Геннадия Андреевича двое детей: 56-летний сын Андрей и 49-летняя дочь Татьяна. А ещё семь внуков и внучка.

В принципе, дети лидера коммунистов России выполнили «план по рождаемости».

Насколько они талантливы, общественности особо не известно. Но лучшие авто, первоклассную технику и участки земли... без сомнения, имеют.