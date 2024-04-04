"Пятеро детей, престарелые пенсионеры и очень умный папа". В КПРФ вывели формулу молодой семьи

Все, Россия, выдыхай - ты спасена! Геннадий Зюганов озвучил формулу
философского камня идеальной российской семьи: "Детский сад минимум из трех детей", "очень талантливый папа" и "кусок земли в полгектара". Мужики, напряглись?
По мнению лидер КПРФ Геннадия Зюганова "суперсемейка" должна состоять из родителей, минимум троих детей и четырех престарелых пенсионеров-родителей:
Папа должен быть очень умным и талантливым человеком, очень здоровым и крепким. Он обязан так производительно работать, чтобы прокормить жену, у которой будет детский сад минимум из трех, а, может, четырех-пяти детей, и четырех престарелых родителей.
«Его работа [папы] должна быть потрясающе производительной. Он должен иметь лучшую в мире машину, технику, очень хорошее здоровье, реальные условия жизни. Иметь еще кусок земли в полгектара, чтобы приучить их [детей] любить природу».
С первого дня ребенок должен получить все необходимое, включая прожиточный минимум — бесплатный детский сад, образование, первое рабочее место.
Источник:
По словам главы КПРФ, чтобы Россия «успешно развивалась, на этих просторах должно жить минимум 200-250 млн», считает Геннадий Зюганов. Он также уверен, что «если будет нарушен национально-культурный баланс, это неизбежно приводит к жестким противоречиям».
У самого Геннадия Андреевича двое детей: 56-летний сын Андрей и 49-летняя дочь Татьяна. А ещё семь внуков и внучка.
В принципе, дети лидера коммунистов России выполнили «план по рождаемости».
Насколько они талантливы, общественности особо не известно. Но лучшие авто, первоклассную технику и участки земли... без сомнения, имеют.
Источник:
- Стойкий лягушонок Сэмюэл Паркс
- Правда ли, что старый волк покидает свою стаю, чтобы не быть обузой для семьи?
- Парашют спас семью от гибели в авиакатастрофе
- Дикая и печальная история Малин Матсдоттер
- Жуткая трансформация одной обычной семьи
И жизнь наладится!
Вообще считаю, что после возраста в 50 лет нужно запретить людям заниматься политикой и общественной деятельностью.
.
Но сам имеет только 2х ((((