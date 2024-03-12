Как живут сумоисты? Есть ли у них жены и девушки?

Кто его знает, по каким критериям женщины выбирают себе мужиков – тот, кто это выяснит, может стать правителем мира. Но сумоисты считаются в Японии звездами – по крайней мере, ребята высшего уровня. Поэтому проблем с противоположным полом у них нет. Хотя, конечно, большинство юных барышень все равно предпочитают актеров и музыкантов из различных «бойз-бэндов».

Так или иначе, иностранцы из высших дивизионов почти поголовно женаты или с кем-то постоянно встречаются. Их японские коллеги, которые чаще испытывают трудности с социализацией, тоже это делают, но несколько реже. Самая главная их мотивация часто состоит в том, что в этом случае можно переехать из хейя и снять квартиру неподалеку от нее.

Но даже рикиси большую часть своего времени проводят в школе, за исключением выходных – от них ожидается, что они даже будут там ужинать. Поэтому их брак часто представляет из себя формальность. Не каждый может проявить себя в постели после тяжелой тренировки. Но найдется куча баб, которых это устраивает, если их муж хорошо зарабатывает.