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Как живут сумоисты? Есть ли у них жены и девушки?

Как живут сумоисты? Есть ли у них жены и девушки?

Автор:
12 марта 2024 08:57
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Спорт   Япония   в мире   интересно   люди   отношения   семья   сумоисты   
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Япония – это страна так называемой «рисовой культуры». Так как рис очень капризное растение, а основанное на нем сельское хозяйство требует высокой трудоемкости, большинству японцев до относительно недавнего времени приходилось тяжело вкалывать в течение большей части календарного года. И не просто вкалывать, а работать в сложном и хорошо организованном коллективе.

Это оказало влияние на все общество, а потому социальные нормы и отношение к труду в целом здесь куда более жесткие, чем у нас. Вот почему японцы, чем бы они не занимались, естественным путем организуют себе «добровольный концлагерь», в котором все от простого работяги до высокого начальства непрерывно трудятся и не видят белого света.

Это касается и крупных корпораций, где все вынуждены сидеть на работе допоздна, пока не уходит шеф; и японских айдолов, живущих в полном соответствии со строгим контрактом, и профессионального спорта, включая сумо. Поскольку последнее сформировалось как дальнейшее развитие синтоистских ритуальных поединков, к нему это относится даже в большей степени.

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Как и у нас, школьное образование в Японии делится на три этапа: начальная школа, средняя школа и старшая школа. Причем, последняя является платной и не считается обязательной, если ученик в будущем не собирается получать «вышку». Поэтому японские подростки, стремящиеся стать профессиональными сумоистами, приходят в систему после окончания первых двух уровней в возрасте около 15-ти лет. К этому времени они уже хорошо знакомы с борцовскими тренировками, которые проводились в школьном спортзале.

После этого их жизнь полностью регулируется строгими правилами хейя – обычно это понятие переводится, как «школа сумо», но дословно оно означает «конюшня». В «конюшне» их жизнь подчиняется как многочисленным традициям, так и спортивному распорядку, и, самое главное, воле хозяина этого заведения.

Хейя выглядят, как казармы, совмещенные со спортивным залом. При этом, посторонних людей там нет, и все необходимые повседневные обязанности выполняются начинающими учениками. Встают они около пяти часов, чтобы приготовить еду опытным сумоистам и тренерам, затем обед и первая тренировка, затем перерыв и еще несколько тренировок, вечером – уборка (за всех), немного личного времени и крепкий здоровый сон. Выходные могут быть, а могут и не быть. Дедовщина здесь считается не пороком, а общепринятым средством воспитания суровых японских мужиков.

Сумо разделено на шесть дивизионов. Начинающие спортсмены, которые выступают в четырех нижних, обязаны постоянно жить в «конюшне» и трудиться на ее благо. С их графиком у них просто нет времени, чтобы с кем-то встречаться. Даже пользоваться мобильными телефонами им запрещено. Ну и, ко всему прочему, школа платит за их питание и проживание, а потому на руки им остается не такая уж большая сумма. Как правило, этого не хватает, чтобы позволить себе еще и девушку. Тем более, ублажить довольно таки меркантильных японок.

И лишь рикиси («сильные мужи») – представители двух высших дивизионов получают большие деньги за выступления, славу, контракты со спонсорами и так далее. По традиции, им уже дозволено жениться или просто встречаться с девушками. И в чисто финансовом плане они это могут себе позволить.

Кто его знает, по каким критериям женщины выбирают себе мужиков – тот, кто это выяснит, может стать правителем мира. Но сумоисты считаются в Японии звездами – по крайней мере, ребята высшего уровня. Поэтому проблем с противоположным полом у них нет. Хотя, конечно, большинство юных барышень все равно предпочитают актеров и музыкантов из различных «бойз-бэндов».

Так или иначе, иностранцы из высших дивизионов почти поголовно женаты или с кем-то постоянно встречаются. Их японские коллеги, которые чаще испытывают трудности с социализацией, тоже это делают, но несколько реже. Самая главная их мотивация часто состоит в том, что в этом случае можно переехать из хейя и снять квартиру неподалеку от нее.

Но даже рикиси большую часть своего времени проводят в школе, за исключением выходных – от них ожидается, что они даже будут там ужинать. Поэтому их брак часто представляет из себя формальность. Не каждый может проявить себя в постели после тяжелой тренировки. Но найдется куча баб, которых это устраивает, если их муж хорошо зарабатывает.

В целом, в Японии есть стереотип, что жены сумоистов не очень умные, но красивые. Среди них немало бывших актрис и певиц, а потому это примерно та же категория, что «жены футболистов» по всему миру. Но, опять же, это касается только действительно выдающихся спортсменов.

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Метки: Спорт   Япония   в мире   интересно   люди   отношения   семья   сумоисты   
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1  комментарий
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SolomonA 10 минут назад
Девушка сумоиста утром:
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